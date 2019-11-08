2019-11-08T16:48:32+03:00
Происшествия

В Воронеже 16-летнего парня, зарезавшего отчима-садиста, продержат в СИЗО почти до конца года

После этого его могут перевести под домашний арест
Юрий КОЗЛОВ
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Парень часто видел мать избитую, в крови.Парень часто видел мать избитую, в крови.Фото: из архива пострадавшей женщины.
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Трагедия, случившаяся в многоэтажке на улице Домостроителей поздним вечером 20 октября, оказалась не похожа на обычные бытовые ссоры, заканчивающиеся убийством. Это была не поножовщина после пьянки, когда одна особь, почти потерявшая человеческий облик, приканчивает другую. Как пишут циничные пользователи соцсетей, естественный отбор. Но здесь не тот случай.

21 октября сотрудники Следственного комитета отрапортовали, что вместе с полицейскими задержали убийцу – 16-летнего парня, зарезавшего 35-летнего гражданского мужа матери. 22 октября в Интернете появилась петиция в его защиту, созданная Екатериной Мандрыкиной. Девушка призывала:

Помогите собрать подписи. Из-за одного козла посадят нормального человека... Который хотел защитить себя и маму, его отчим не раз поднимал руку и на него и на мать...

На 14.00 7 ноября эта петиция набрала 3618 голосов.

Как правило, убийц общественность не защищает. Но об этом юноше ни один его знакомый плохого слова не говорит. А вот о субъекте, жившем с его матерью, напротив. На его совести кража, браконьерство. Но главное: когда напивался, он превращался в зверя.

- У нас есть фотографии побоев женщины. В пьяном виде сожитель пробил ей голову, а непосредственно перед смертью «поработал» ножом над руками гражданской супруги. Это фото слабонервным лучше не смотреть, - говорит адвокат задержанного парня Никита Чермашенцев. – Удивительно, что эксперты не сделали никакого заключения по поводу травм женщины уже после убийства ее сожителя. Их просто нельзя было не заметить!

Садист изрезал своей жертве руку. Фото: из архива пострадавшей женщины.

Садист изрезал своей жертве руку.Фото: из архива пострадавшей женщины.

- Что сейчас происходит с юношей? Он по-прежнему в СИЗО?

- Да, и пробудет там, как минимум, до конца декабря. Надеемся, что удастся переквалифицировать дело на статью, наказывающую за превышение пределов самообороны. Мой подзащитный сейчас сидит в камере на троих, вместе с ним двое молодых людей – одного обвиняют в краже, другого – в торговле наркотиками, жалоб у парня нет.

Однако и ничего хорошего нет в том, что юношу, защищавшего себя и свою мать, отправили в следственный изолятор. Чем он хуже убийц за рулем, которым охотно дают домашний арест? Последний пример совсем свежий – с 19-летним водителем, угробившим студента. У адвоката есть надежда на более адекватную меру пресечения.

- Добиваемся, чтобы суда парень дожидался под домашним арестом, - сообщил Никита Чермашенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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