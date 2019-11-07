«Мины возили в люльке мотоцикла»: бывший воронежский милиционер рассказал о буднях службы в СССР

Передо мной сидит человек с озорным взглядом 10-летнего мальчишки, задорным смехом, живой и яркой речью, в которой театральные миниатюры перемежаются поэтическими цитатами. Он до того детально, образно и с мельчайшими подробностями освещает события полувековой давности - даты, имена, географические названия - что, кажется, я села в машину времени.

ШКОЛА СТАЛА ДОМОМ

- Мне 79-й год, - возвращает меня в настоящее Юрий Барбашинов. – Я родился 5 августа 1941 года, через две недели после того, как мой отец ушел на фронт. Семья жила в Верхней Хаве. Отец погиб за две недели до Победы, нас четверо братьев осталось на руках у мамы – учительницы начальных классов. Было очень трудно, но мама ежедневно утром и вечером сажала меня за стол и диктовала небольшой текст. Три строчки, но это было обязательно.

После войны семья жила в здании школы, домов не хватало. Увлечением маленького Юры стала огромная школьная библиотека - стеллажи во весь коридор. В четыре года мальчик уже читал.

фото из личного архива Юрия Барбашинова

Когда школа осталась позади, Юрия призвали в армию на флот.

- В 1960 году я попал в учебный отряд в Североморск. Девять месяцев отучился в электромеханической школе БЧ- 5. Нас называли маслопупые, потому что мы работали в машинном отделении, где масло, керосин, пар. Получив специальность «машинист-турбинист флота», попал на ракетный эскадренный миноносец «Гремящий», первый ракетный корабль СССР, - рассказывает Барбашинов.

«КУЗЬКИНА МАТЬ»

Служба проходила в поселке Мурманской области Сайда Губе. Матросская жизнь состояла из патрулирования вод у норвежской границы, учений и рейдов на задания.

Одно из таких заданий команда «Гремящего» получила в октябре 1961 года. Миноносец в группе охранения отправился к Новой земле для предотвращения захода посторонних, в том числе и иностранных, кораблей.

Как после мы, матросы, узнали в то время проводилось испытание водородной бомбы над проливом Маточкин Шар на Новой Земле.

Водородную бомбу весом 20 тонн не смогли втиснуть в бомболюк самолета, пришлось прикрепить ее под брюхом самолета. Предполагалось сбросить снаряд с высоты 17 километров, но самолет с грузом не смог подняться так высоко. Бомбу на парашюте сбросили с высоты десяти с половиной километров, а на уровне четырех километров она взорвалась. Взрывная волна трижды обогнула земной шар. Это было единственное испытание водородной бомбы, с легкой руки Никиты Хрущева и шокированных американцев получившей прозвище «Кузькина мать».

фото из личного архива Юрия Барбашинова

ОПЕРАЦИЯ «АНАДЫРЬ»

Ровно через год, в октябре 1962 года мир снова оказался на краю пропасти. В ответ на размещение американских ракетно-ядерных установок в Турции СССР решил тайно перебросить на Кубу свое ядерное оружие. Ситуация накалилась до предела, в любую минуту одна из сторон могла нажать роковую кнопку. К острову свободы стянулись силы СССР и США.

Наш корабль был направлен для патрулирования в район возможной высадки американцев, - продолжает Барбашинов. – Лишь позже мы узнали, что принимали участие в стратегической операции «Анадырь» по разрешению Карибского кризиса.

К счастью, все обошлось. Но «повоевать» «Гремящему» в тот раз все-таки довелось. На обратном пути из Карибского бассейна в ноябре 1962 года в районе северных норвежских островов командир корабля получил радиограмму с приказом освободить советское гидроисследовательское судно, которое задержал в нейтральных водах и пригнал на свою базу норвежский пограничный корабль.

- Наш командир, которого не зря звали «морским чертом», зашел в норвежскую бухту с расчехленными ракетными установками и передал на остров сообщение с требованием в течение часа выпустить наше судно воизбежание для пограничников трагических последствий. Корабль выпустили через 20 минут, - смеется Юрий Андреевич. - Тогда все понимали, что мир стоит на грани ядерной катастрофы, и сердить нас никто не рискнул.

После этих событий Юрию Барбашинову дали внеочередной отпуск. Приехав в родное село в 1963 году, он первым делом женился.

- С Валентиной мы дружили с восьмого класса. В прошлом году отметили 55 лет совместной жизни, - с гордостью сообщает глава семьи. – У нас двое детей, а теперь и внуки.

фото из личного архива Юрия БарбашиноваФото: Елена ФЕДЯШЕВА

СНАРЯДЫ УТИЛИЗИРОВАЛИ С ПОМОЩЬЮ БУЛЫЖНИКА

В 1964 году Барбашинов попрощался с армейской жизнью. Демобилизовался, приехал в Воронеж и поступил на службу в милицию.

- Всю свою жизнь я посвятил работе в этом департаменте, который с порядочными людьми редко имел дело, - с озорной улыбкой продолжает мой собеседник. - Был оперативным работником, заместителем командира дивизиона Центрального РОВД Воронежа, численность которого составляла 156 человек. В мою обязанность входила организация патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны, ПМГ, группы по борьбе с карманными кражами, а также ГАИ и медвытрезвителя.

В то время строилась Петровская набережная, у Чернавского моста работали экскаваторы и практически каждый день находили там авиационные бомбы и снаряды. Их надо было вывозить на уничтожение, чем занимались саперы. До их прибытия мы выставляли пост и следили, чтоб никто не подошел к опасному месту. Найденных снарядов было много, а людей не хватало. Из транспорта у нас тогда был только мотоцикл. И вот командир взвода говорит: «Давай, сами отвезем мины». Мы аккуратно складывали снаряды в люльку и везли за город, в район СХИ. Там размещали в овраге, ложились и … бросали булыжник. Так примитивно решали некоторые вопросы.

Через три года Барбашинова повысили - назначили заместителем начальника РОВД Железнодорожного района. К тому времени он уже заочно окончил юрфак ВГУ и получил высшее образование. Из тех времен Юрий Андреевич вспоминает сплошную череду расследований всевозможной «бытовухи»: драки, кражи, цыганские «разборки» на окраине города.

БЕЗ СВЯЗИ И КАРТЫ В ЛОГОВЕ БАСМАЧЕЙ

Окончив Академию МВД СССР, в 1978 году Барбашинов получил должность начальника Ленинского ОВД Воронежа. Однако послужить здесь долго не пришлось.

- В декабре 1979 года меня направили советником командующего царандоя (афганская полиция – Авт.) по организации борьбы с басмачеством в провинцию Фарах в Афганистан, - продолжает рассказ Юрий Андреевич. - Практически каждый день хоронили товарищей. В провинции мы находились только с переводчиком. Ни связи с руководством, даже карты Афганистана у нас не было! Только радиостанция, которая находилась у губернатора. Из-за жары работали с 8 до 12 и с 19 до 21. Днем в тени было 53 градуса! Жили мы в сакле, без стекол и дверей. В оконном проеме - верблюжья колючка, которую мы периодически поливали водой. Это был наш «кондиционер». Мухи - с полпальца. Еду готовили на таганке, а вместо топлива – та же верблюжья колючка. Кругом пустыня, под ногами слой белой «пудры», в которой мгновенно пропадает след. С апреля до сентября дул «афганец». Воду мы пили из источника, в котором местные стирали белье и мылись. Дизентерия косила всех, от солдата до генерала. … Я и сейчас там.

ТВОРЧЕСТВО

После года службы в Афганистане Барбашинов вернулся в Воронеж, на должность сначала заместителя, а затем - начальника паспортно-визовой службы области. С этой должности в 1987 году ушел на пенсию и занялся творчеством.

- Стихи я писал с самого детства, но, пока работал, времени на музу почти не оставалось, - говорит Юрий Андреевич.

За свою творческую жизнь Барбашинов написал более двух десятков детских книг в стихах и два романа в прозе. Поэмы и сотни стихов, многие их которых положены на музыку. Лирика эта одновременно и добрая, и справедливая, и патриотичная, а то и остро-едкая.

фото из личного архива Юрия БарбашиноваФото: Елена ФЕДЯШЕВА

ИЗ ДНЕВНИКА МИЛИЦИОНЕРА

«Комсомолка» попросила Юрия Андреевича рассказать о самых ярких страницах его милицейской биографии

КИНО, ДА И ТОЛЬКО!

В декабре 1968 года в Москве ограбили квартиру знаменитого советского скрипача Давида Ойстраха. На раскрытие этого преступления бросили все силы МУРа. Ход расследования контролировал лично Леонид Брежнев. Но никаких зацепок у оперативников не было. Сняли отпечатки пальцев. Они совпали с отпечатками Бориса Никонова, который уже в четвертый раз был в заключении. Сидит он, якобы, в тюрьме на севере. Проверили, а его там нет. Выяснилось, что заключенный симулировал сумасшествие, его направили на принудительное лечение. А из больницы его через какое-то время и вовсе отпустили. Поскольку тогда судимым дорога в Москву была закрыта, то Никонов осел в Воронеже, где жила родная тетка на улице Софьи Перовской.

Но предварительно обчистил квартиру Ойстраха Никонов. Когда родной брат попросил дать ему денег, то посоветовал тому отправиться на квартиру скрипача: «Там еще кое-что осталось – магнитофоны, проигрыватели, дорогая японская техника». Никонов с украденным добром уехал и залег в Воронеже, а брат с другом начал ходить «на дело».

- Пока Ойстрах был на гастролях, о чем сообщали тогда газеты, воры являлись к нему в дом под видом рабочих-маляров, дверь открывали отмычкой, а украденную технику в пакетах прятали в Москве-реке, - рассказывает Барбашинов.

Выдал же воров эспандер, который Борис Никонов подарил брату. С сувениром тот не расставался. Да случайно забыл во время одной из «вылазок» на квартиру Давида Ойстраха.

- Когда след Бориса Никонова привел следователей в Воронеж, в город приехали сотрудники МУРа, меня включили к ним в бригаду, - продолжает Юрий Андреевич. - Я смог обнаружить, где Никонов прячет золото.

Оказалось, что украденное хранилось в сарае у соседа, пока он длительно отсутствовал. В сарай нагрянули МУРовцы и обнаружили там схрон. Никонова задержали. Эти события легли в основу популярного фильма Братьев Вайнеров «Визит к Минотавру». В качестве награды за отличную работу Барбашинову выписали премию в размере оклада – 81 рубль 70 копеек.

А КАКОЙ БЫЛ МУЖЧИНА!

- В бытность моей работы начальником милиции в мае 1979 года нас замучили карманные кражи. Они происходили в трамвае №1 на отрезке от депо на улице Кривошеина до Девицкого выезда. За один проезд две-три кражи! – повествует Юрий Андреевич. -Чтобы поймать вора мы устроили наблюдение в трамвае. Несколько сотрудников милиции в штатском и я несколько дней катались на «единичке».

В один из дней в районе остановки «Чапаева» садится в вагон старший лейтенант авиации. Красавец! Высокий, стройный, форма на нем – залюбуешься. А правая рука до локтя в гипсе. Ему все пассажиры начали уступать место. Одна дама завела с ним разговор, лейтенант ее приобнял, но … правой травмированной рукой.

- Меня это как-то сразу насторожило. Рука больная, а он так небрежно с ней обращается. Постепенно салон наполнился пассажирами, лейтенант начал двигаться к выходу, расчищая себе дорогу гипсовой рукой, - вспоминает Барбашинов. - Присмотрелся, а он достает из заднего кармана одного из пассажиров портмоне и ловко прячет в широкий рукав кителя. На остановке мы задерживаем потерпевших: одного, другого и - в милицейскую машину, которая сопровождала трамвай. «Где, - говорим,- ваши кошельки?» – «нет!».

Когда же заломали руки вору, весь трамвай набросился на оперов: «Что вы творите?! На военного напали!». Пришлось показать милицейские «корочки».

- Выяснилось, что это вор, несколько раз судимый. Он недавно освободился, из Нижнего Тагила, приехал к вдове брата. Тот был летчиком, но недавно погиб. Пока никого не было дома, уголовник украл деньги и форму да и отправился «работать» в Воронеж.

- У многих ребят, стоящих сегодня на страже порядка, не меньше заслуг, достоинств и профессионального мастерства, - отметил Юрий Андреевич. - Пользуясь случаем, я поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел с нашим профессиональным праздником, желаю здоровья, бодрости, терпения, семейного благополучия и долгих, счастливых лет жизни.