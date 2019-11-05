Подведены итоги торгов по продаже акций «Воронежской горэлектросети»

Сегодня, 5 ноября, были подведены итоги конкурса по определению покупателя акций АО «Воронежская горэлектростеть». На конкурс было подано две заявки. Одна - от московского АО СП «Энергосвязьстрой», другая - от тамбовского АО «Санаторий «Энергетик» (дочерняя организация ПАО «МРСК Центра»). Последнее юрлицо и признали победителем. Стоимость акций по итогам процедуры составила более полутора миллиардов рублей.

- Муниципалитет за последние годы предпринял огромные усилия, чтобы избавить бюджет от уничтожающих его долгов, связанных с коммунальной инфраструктурой, - рассказывают в мэрии Воронежа. - Из процедуры банкротства выведен «Водоканал», что позволило передать имущественный комплекс в концессию и привлечь миллиарды частных вложений, сейчас реализуется уже вторая инвест-программа. Благодаря важному решению о передаче в концессию теплоэнергетического хозяйства «Воронежской теплосети» город уже сегодня получил 450 миллионов инвестиций. Такого объема ремонта теплосетей и ЦТП в один год Воронеж не видел. И такие вложения станут ежегодными. Это позволит значительно повысить качество услуг горячего водоснабжения и отопления для потребителей – горожан.

Продажа акций «Воронежской горэлектросети» стала следующим этапом оздоровления муниципальной экономики и модернизации инженерной инфраструктуры. Победа в торгах дочерней структуры крупной электросетевой компании изначально называлась наиболее предпочтительным вариантом для муниципалитета.

- «Россети» - государственная корпорация, одна из крупнейших сетевых компаний мира. Приобретение акций «Воронежской горэлектросети» дочерней структурой столь мощной компании позволит консолидировать энергокомплекс Воронежа в одних руках, привлечь значимые инвестиции в его развитие и повышение надежности, - подчеркивают в мэрии. - Предприятие и под управлением муниципалитета функционировало эффективно, обеспечивая прибыль и устранение нештатных ситуаций в нормативные сроки. Однако возможности муниципального предприятия по вложениям в развитие сетей невозможно сравнить с инвестиционными возможностями компании федерального уровня.

В администрации подчеркнули, что персонал предприятия, который имеет огромный опыт работы именно в городских условиях, максимально будет сохранен.

- Опыт, который накопили сотрудники «Горэлектросети», дорогого стоит: они надежны и компетентны. Возможные преобразования на предприятии не должны никак отразиться на коллективе. Муниципалитет сделает все, чтобы специалисты сохранили перспективы, приумножили свои профессиональные навыки. Требование сохранения высокопрофессионального кадрового состава предприятия, повышения его квалификации, заложено в документации, – дополнили в мэрии.

Средства, вырученные от продажи акций, планируется использовать, в первую очередь, для погашения долгов. Это позволит выполнить обязательства, которые появились у города в связи со строительством большого числа новых социальных объектов - школ, детских садов, спортивных сооружений.

- Привлечь средства из вышестоящих бюджетов - это важнейшая задача. Только так город может эффективно развивать социальную инфраструктуру. Но все эти объекты еще нужно содержать, обеспечивать все те необходимые выплаты, которые лежат на городском бюджете. Кроме того, средства от продажи акций будут направлены на решение ряда важнейших инфраструктурных проблем и сокращение кредиторской задолженности. Это позволит постепенно перейти от бюджета выживания к бюджету развития, – подытожили в администрации города.