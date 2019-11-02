В воронежских детсадах проведут внеплановые проверки после трагедии в Нарьян-Маре

На следующий день после трагедии, которая произошла в детском саду Нарьян-Мара (напомним, 31 октября 36-летний мужчина ворвался в дошкольное заведение во время тихого часа и напал с ножом на шестилетнего мальчика), корреспондент «КП» по дороге на работу застал ворота расположенного неподалеку от редакции садика № 186 распахнутыми настежь. Вдоль ограды образовательного учреждения (выполненной, кстати, из сетки-рабицы) проходит тротуар. С одной из сторон вплотную прислонился торговый шатер с овощами, кучей картонной тары и припаркованным грузовиком. Обратила на себя внимание и решетка на воротах - между ее прутьями запросто пролезет малыш.

Между ее прутьями запросто пролезет малыш.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

«ВАХТЕР НЕ ЗНАЕТ ВСЕХ РОДИТЕЛЕЙ В ЛИЦО»

Личными наблюдениями по поводу безопасности в детских садах с «КП» поделилась одна из воспитательниц. У Татьяны большой опыт работы как в муниципальных, так и в частных дошкольных учреждениях (наша собеседница просит не называть конкретные заведения, чтобы избежать неприятностей на работе):

- Территория нашего (муниципального) сада, огорожена прозрачной сеткой, но вход на территорию осуществляется по звонку вахтеру. Родители имеют ключи от входа. Кроме того, блоки разделены дверями, также закрывающимися на ключ. Посторонний человек может попасть туда только вместе с сопровождающим.

Однако наша собеседница призналась, что утром во время приема детей входная дверь бывает открыта настежь для удобства, поскольку люди идут один за другом.

- Кроме того, посторонний человек может запросто зайти с кем-то из родителей, сказав, что он идет за ребенком. Ясно, что и вахтер не знает всех родителей в лицо, а злоумышленнику не составит труда назвать вымышленную фамилию, - продолжает Татьяна. - В частном детском саду всех родителей впускает лично воспитатель. На случай ЧП в группе есть «тревожная кнопка». Правда, ежемесячная стоимость в таких частных заведениях составляет от 10 до 18 тысяч рублей.

Рядом с детсадом всегда оживленное движение.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В ДЕТСАД ПЫТАЛСЯ ПРОНИКНУТЬ НЕЗНАКОМЕЦ

Мы обратились в управление образования Воронежа с просьбой разъяснить: каким требованиям безопасности должны соответствовать детсады города, кто следит за соблюдением этих норм и планируются ли внеплановые проверки дошкольных учреждений из-за ЧП в Ненецком автономном округе.

В администрации нам рассказали, что все воронежские детсады (в городе 184 самостоятельных учреждения, еще 10 находятся в составе школ) имеют паспорта безопасности. Везде установлены система ПАК «Стрелец Мониторинг» (сигнализирует о пожаре), тревожные кнопки, заключены договоры на реагирование наряда полиции. Кроме того, периметр каждого детсада огражден и оснащен системой видеонаблюдения. Попасть в помещение незамеченным тоже не получится. Доступ в учреждение регулируют вахтеры (сторожи) либо сотрудники ЧОПа, в некоторых заведениях повышают безопасность техническими средствами: домофонами, кодовыми и электронными замками.

- Родители вправе обратиться к руководству образовательного учреждения с предложениями усилить меры по охране детского сада, например, установить дополнительные камеры видеонаблюдения, привлечь ЧОП, если охраняют сад штатные сотрудники: вахтер и сторож, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Кстати, в этом году был случай, когда пришлось использовать тревожную кнопку в детсаду. В одно из учреждений пытался проникнуть посторонний человек. Но его попытку удалось предотвратить.

Также в управлении образования добавили, что осмотр дошкольных учреждений на предмет антитеррористической защищенности вместе с ними проводят представители полиции, МЧС и ФСБ. После трагедии в Нарьян-Маре будут организованы внеплановые проверки детских садов Воронежа.