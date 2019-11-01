Воронежец-основатель летно-космической династии: «Я передал свою мечту в наследство детям»

Саша Скворцов даже не мечтал стать космонавтом. Пережившим войну детям космос представлялся чем- то недостижимым. Там ведь еще никто не был. И до полета Юрия Гагарина оставалось больше десяти лет.

- Ни тяги к космосу, ни желания подняться в небо в детстве у меня не было, - вспоминает Александр Александрович Скворцов. – Я родился в селе, но в войну семья переехала в Воронеж. Здесь в 1959 году я окончил 46-ю школу.

Трое друзей - выпускников, среди которых и Александр, увлеклись спортом и раскопками. Так родилась мечта стать геологами. Друзья договорились поступать на геологический факультет. Но в назначенный день один из товарищей на вступительный экзамен не явился из-за смерти отца. Из солидарности и два его товарища отказались от планов стать геологами. Эта, первая из череды случайность круто изменила жизнь Александра.

ЛЕТЧИК ИЗ СОСЕДНЕГО ЦЕХА

- Вместо учебы мы все пошли работать слесарями на радиозавод, который располагался на улице 9 Января, - вспоминает Скворцов. – С нами вместе в соседнем цехе трудился парнишка, который посещал аэроклуб и летал. Он и заразил нас романтикой неба. Мы трое были спортивными ребятами: один гимнаст, второй – велосипедист. У меня было первое место в Воронеже среди юношей по боксу. Мы решили поступать в аэроклуб.

Но медицинскую комиссию прошел только Александр. После аэроклуба поступил в Армавирское летное училище, которое выпускало специалистов с высшим образованием. Увлекся авиацией вертикального взлета и отправился служить на Север, где освоил сверхзвуковой самолет Су-9.

- И тут я узнал, что объявили набор в школу космонавтов. Особого стремления стать космонавтом не было, но ради интереса решил попробовать свои силы. Это был 1965 год. К тому времени у меня уже был первый летный класс, я участвовал в боевых дежурствах, летал до Новой Земли, сопровождая норвежские самолеты. Нас тогда удивило, что за штурвалом этих самолетов сидели исключительно темнокожие пилоты. Из своих наблюдений мы сделали вывод, что на север посылали только африканцев, белые предпочитали работать в тепле, - смеется Александр Александрович.

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

На предварительную медицинскую комиссию в школу космонавтов приехали около 80 выпускников летного училища, а допущены были лишь три человека. У большинства кандидатов здоровье оказалось слабым для космических нагрузок. Несколько друзей Скворцова отбраковали. А сам он попал в третий отряд космонавтов.

Тренировки проходили в Звездном городке. В начале шестидесятых он только строился, курсанты жили в палатках и тренировались без выходных с раннего утра до отбоя. Подготовка была очень серьезная, и не только физическая. Попутно будущие космонавты овладевали самыми разными профессиями:

- С шести утра и до семи вечера идут занятия, каждую неделю – экзамен по медицине, биологии, астрономии, физике, математике, химии, - говорит Скворцов. - Нашими учителями были такие светила советской науки как математик Мстислав Келдыш и конструктор Сергей Королев. Мне посчастливилось быть лично знакомым с этими великими учеными.

фото с сайта Воронежской библиотеки им. И.С.Никитина

МОЙ ДРУГ ЮРИЙ ГАГАРИН

Успешную карьеру Скворцова сломала неожиданная и серьезная болезнь: во время очередного обследования обнаружили лейкоз.

- Год я пролежал в больнице. К счастью, все обошлось, но на карьере космонавта пришлось поставить крест. Оставалось вернуться к полетам, начальство направляло меня назад на север.

Как человек военный Скворцов обсуждать приказы не привык. На север – так на север. Но еще в звездном городке в семье родились два ребенка – сыновья Саша и Юра. Куда с ними на север?!

И тут в судьбе Скворцова принял участие сам Юрий Гагарин.

- Я был знаком с ним: занятия первого отряда, где тренировался Юрий Алексеевич, и нашего, третьего, иногда проводились вместе. Случалось сидеть с первым космонавтом за одной партой. Гагарин как узнал, что меня на север направляют, прямиком в отдел кадров и генералу говорит: «Отправьте Скворцова туда, куда он сам захочет!». Юрий Алексеевич тогда был авторитет, поспорить с ним никто бы не рискнул.

И отправилась семья Скворцовых в Моршанск Тамбовской области, где глава продолжил осваивать современную авиационную технику.

- Всего за свою жизнь освоил 25 типов самолетов. Это Миги, СУ, Яки, три гражданских самолета. После завершения службы продолжил работу в области науки и образования, читал лекции, публиковался в научных сборниках вузов.

13 ЛЕТ В ОЖИДАНИИ ПОЛЕТА

Не довелось Александру Скворцову увидеть Землю из космоса, но его знания и стремления не пропали даром. Оба сына продолжили его дело, а старший, Александр Александрович Скворцов смог реализовать мечту отца, став космонавтом.

- Саша отлично учился, после школы пошел в училище, потом поступил в академию. В 1997 году, когда объявили набор школы космонавтов, он еще учился в академии. Приняли его без проблем, отучился, но полета в космос пришлось ждать 13 лет!

- Когда запустили международную космическую станцию, американцы установили, что работать там должны лишь космонавты, имеющие опыт полетов, - рассказывает Александр Александрович. – Позже руководство России смогло добиться изменения условий, и в 2010 году сын впервые попал в космос.

Сейчас Александр Александрович младший орбите Земли уже в третий раз. Командировка продлится семь месяцев. На космической станции Скворцов работает с бортовыми роботами. Кроме того в его обязанности входит проведение физических и биологических экспериментов.

Младший из династии Скворцовых, Юрий, работает летчиком на Украине.