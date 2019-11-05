2019-11-05T16:36:25+03:00
Общество

Санаторий имени Дзержинского приглашает на процедуры для сохранения стройности и тонуса

Чтобы воспользоваться аппаратными методиками, нужно купить абонемент в аквацентр
Татьяна МИСТЮКОВА
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По прогнозам воронежских синоптиков, в первой половине ноября нас ждет теплая для этого времени погода: столбик термометра будет стабильно держаться в приделах от 0 до 10 градусов. Но сильно радоваться этому не стоит, поскольку тепло приведет с собой дожди.

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ПОДАРКИ В ОБМЕН НА АБОНЕМЕНТЫ

В такую промозглую погоду сразу хочется назад в лето: понежиться в теплом море, забыть о срочных делах и проблемах, просто отдохнуть душой и телом. Чтобы все это получить, далеко ехать не нужно. Достаточно купить абонемент в аквацентр санатория им. Дзержинского, который находится под Воронежем в Рамонском районе. Тем более, что в ноябре и декабре медики здравницы подготовили несколько акций. Если посещение аквацентра совместить с другими полезными процедурами, то что-то из этого списка можно будет получить в подарок!

Итак, акция №1: с 1 ноября по 31 декабря при покупке абонемента на посещение аквацентра сроком на 1 месяц - 1 процедура подводного душа-массажа или прессотерапии в подарок!

Акция №2: с 1 ноября по 31 декабря при покупке 5 процедур подводного душа-массажа - 1 посещение аквацентра и 1 контрастная ванна в подарок!

Акция №3: с 1 ноября по 31 декабря при покупке 5 процедур прессотерапии - в подарок 1 посещение аквацентра и 1 контрастная ванна!

И, наконец, акция № 4: с 1 ноября по 31 декабря при покупке 3 процедур прессотерапии - 2 контрастные ванны в подарок.

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ПРО ПОЛЬЗУ ПРЕССОТЕРАПИИ

- Прессотерапия, по оценкам специалистов, в 15 раз эффективнее обычного массажа. Под ее действием расширяются сосуды, кровь и лимфа начинают активнее циркулировать. В результате прекращаются застойные явления жидкости в организме, в том числе и лимфы. Лимфатическая система выводит токсины и шлаки из организма. Чем лучше циркулирует лимфа, тем лучше для сосудов и организма в целом, - отметили в санатории.

Также этот вид массажа помогает бороться с целлюлитом, улучшает обмен веществ, облегчает симптомы венозной недостаточности. Кроме того, по оценкам медиков, процедура эффективна при повышенных стрессовых нагрузках и синдроме хронической усталости.

- Прессотерапия улучшает состояние кровеносных и лимфатических сосудов, состояние мышц, дермы. В результате снижается вес, исчезает или становится меньше целлюлит, уменьшается отечность тканей. Процедура полезна в любом возрасте. При этом самой востребованной считается программа прессотерапии ног. Здесь накапливается много жировой ткани. Кровь и лимфа в ногах застаиваются из-за малоподвижного образа жизни. Основное правило - за несколько часов до пневмодренажа нельзя есть и пить много воды. Продолжительность лимфодренажного массажа составляет 30-40 минут, - пояснили в санатории.

Информацию об организаторе акции, сроках, о месте вручения подарков, условиях можно получить по телефонам 8 800 7777 290, +7 (473) 227-99-99 (регистратура).

www.sandz.ru

группа ВКонтакте: https://vk.com/sanatori_dz

группа в Инстаграм: @sdzerzhinskogo

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ИСТОЧНИК KP.RU

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