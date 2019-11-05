Александр Васильев: «Если Марлен Дитрих носила подделки, почему вы не можете?»

За знаменитую фразу, что она надевает в постель только несколько капель Chanel №5, Мэрилин Монро заплатили миллион долларов, знали? Об этом и других секретах модных домов рассказал воронежским дамам на своей лекции историк моды Александр Васильев. Слушать ироничные ремарки мэтра – одно удовольствие. «Комсомолка» расспросила маэстро о будущем моды, отношении к хайпу и подделкам.

ЕСЛИ БЫ ВО ГЛАВЕ BALENCIAGA БЫЛ КАКОЙ-НИБУДЬ ЮЖНО-АМЕРИКАНЕЦ ИЛИ ИСПАНЕЦ, ОН БЫ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ НИ БУЗОВОЙ, НИ СОБЧАК

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/741972" frameborder="0"></iframe> Александр Васильев в Воронееж.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Глядя в Инстаграм русских див, такое впечатление, что западные люксовые бренды поднимает Россия...

- Кто вам это сказал? Русские в бедности с 1914 года, так же как и украинцы, и казахи. Потребители люкса, в основном, арабы. Россия сегодня не самый главный игрок среди потребителей на модном поле. Это закончилось с момента «Крым наш». То, что светские львицы одеты в западное, ну а где им одеваться? Не в Воронеже ведь? Естественно, они продолжают одеваться в Милане, но они не клиентки от кутюр. Конечно, россиянки сметают полки в Милане и Париже. А где еще?

- Как вы относитесь к хайпу в моде? Взять хоть скандал Balenciaga-Собчак-Бузова (якобы креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия «попросил» Ксению Собчак, чтобы она передала Ольге Бузовой, чтобы та не носила и не светила курткой Balenciaga в своем Инстаграм, - ред.). Кто и что сказал, доподлинно неизвестно, но пропиарились все трое.

- Я не интересуюсь скандалами. Ну а то, что пропиарились все трое, прекрасно. Все трое - рожденные в СССР. Потому что если бы во главе Balenciaga был не Демна Гвасалия из Грузии, а какой-нибудь южно-американец или испанец, он бы не заинтересовался бы ни Бузовой, ни Собчак. Никакого приоритета русских на Западе нет. Ни в чем. Россия даже не такая большая страна как Китай. 1,5 млрд жителей в Китае - вот где надо пиариться. И 140 млн в России. О чем говорить? Не тот масштаб. Не надо путать самую большую территорию и самое покупателеспособное население. Население России в основной массе небогато. Есть кучка жутко богатых, необоснованно богатых людей. Но они уже так наполнили свои гардеробы, что я не могу сказать, что они рвутся скупать все. Другое дело, что есть отчаянные модницы, жертвы моды, которым хочется каждый месяц новиночку. И побольше. Потому что конкуренция не против Вандербильдихи как в случае с Эллочкой Людоедкой, а против соседки по Рублевке или Новорижке - у нее есть такая сумка, а у меня еще нет!

- А как вы относитесь к тому, что на шоу Собчак жены олигархов возмутились тем фактом, что люксовые бренды дарят вещи инстаграм-блогерам, в то время, как им приходится покупать?

- Повторюсь, я за скандалами не слежу, я антискандальный человек, да и некогда мне интересоваться - я эгоист, мне важно прожить свою жизнь, а не совать нос в чужую… Ну дарят инстаграм-блогерам, это понятно. Почему не женам миллионеров? Зачем? Как только человек показал, что может выложить 20 тыс евро за какое-нибудь платьице или еще больше за какую-нибудь сумочку - зачем им дарить? Они могут купить. А инстаграмщицы купить не могут. Им надо подарить, чтобы они увлекли этими вещами своих подписчиков. Причем дарят только тем, кто имеет много подписчиков.

Александр Васильев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НАНИМАЛ ИНТЕРНЕТ-ДЕТЕКТИВА, ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ С ХЕЙТЕРАМИ

- Кстати, у вас теперь 1 млн подписчиков в Инстаграм.

- Это много для представителей моей профессии. Не знаю, кто из коллег может похвастаться таким количеством. А ведь я не поп-певец, мне не 35 и я не разведен.

- Вы сами пишите в инсту или у вас есть помощник?

- Сам, конечно. Но помощник есть. Я направляю. Мы сегодня опубликовали пост памяти певицы и актрисы Мари Лафоре, которая скончалась накануне. Там более 600 комментариев (сейчас более 900, – ред.), и все положительные - все довольны, что я ее вспомнил. Она была красавицей, певицей с шармом. И лайков там более 42 тыс. У меня и по 100 тыс лайков бывает. Теперь это для меня не редкое дело. Но я долго шел к этому. У меня нет ни одного скандального поста. Удаляли мы только тех, кто предлагает секс-услуги. Или тех, кто пишет сленговые слова, наверное, это дети шалят, но мы же не будем разбираться.

- А хейтеры донимают?

- У меня сейчас нет волны негатива. Раньше были хейтеры. Но сейчас затаились. Потому что то, против чего они выступали, оказалось реальной правдой. Им казалось, что я все время выдумываю: что у меня много поклонников, например, - бац, миллион подписчиков, или что у меня много домов – насчитали 6 штук, оказывается, тоже правда, или что у меня большая коллекция - «наверное, он все на помойке нашел», но вы же понимаете, что кутюр на помойке не встретишь. Это была обычная зависть, основанная на ревностном раздражении - почему он, а не мы? Конечно, это неприятно читать.

- Вы отвечаете хейтерам?

- Раньше отвечал. Следил за ними. Даже нанимал интернет-детектива. Потому что меня это раньше задевало. Я нашел всех. Одну обезвредил. Она оказалась жительницей Белоруссии, работала узистом в поликлинике. Я узнал ее имя-фамилию. Написал ей в личку, мол, спасибо большое, вы мне делаете хорошую рекламу. А потом приехал с выставкой в Минск. И на их белорусской телепрограмме, аналоге «Вечернего Урганта», мне сказали: вас так любят у нас. И я ответил: все, кроме этой дамы, которая работает в поликлинике, и назвал ее ФИО. Так она мне написала, что я лишил ее работы. А вы меня лишали сна! На протяжении пяти лет! Когда говорили про меня, что я дрянь, и нос у меня кривой, и ноги волосатые, и хожу я косолапо. И она говорит: «Это была шутка!» А я: ну вы шутили пять лет, а я - один раз. Она очень расстроилась. Такие диванные критики…

Александр Васильев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ХОЖУ В ZARA

- Что делать тем, у кого нет денег на люксовые бренды?

- Я всех отправляю в секонд-хэнд. В моде уже давно только ретро. Сейчас нет ничего современного. Вернулись 80-е, 70-е. Мы не говорим, что можно найти эксклюзивный крой в секонде. Обувь в хорошем состоянии тоже вряд ли найдешь, а все остальное - нынешние бежевые плащи, твидовые костюмчики, вельветовые брючки - запросто.

- Как вы относитесь к подделкам? Если денег нет, а хочется сумку Chanel, что делать?

- Я вас умоляю! В Венеции - на каждом мосту! Почему нет? Если Марлен Дитрих могла ходить в подделках, почему жительница Воронежа не может? Если вы брендоманка, почему нет? Хотя брендомания - плохо: неважно, подлинная вещь или фальшивая. Значит, вы не уверены в себе и вам надо обязательно подчеркнуть свою значимость логотипом. Потому что вы общаетесь в таком обществе, где люди не различают по крою, цвету и форме вещи, кто ее автор. Вам надо в лоб ткнуть: Баленсиага! Вот, мол, сколько денег я отдала. Но это личный выбор каждого. Я никого не ругаю. Каждый волен выделиться, как может. У человека, может, не было стартового капитала, образования, возможностей. Многие же приезжают в столицу из райцентров. Такой путь в России: из деревни - в поселок, оттуда - в город, оттуда - в столицу. Из Москвы - в Прагу, оттуда - желательно в Америку.

- А как насчет Zara - это же одна сплошная компиляция более люксовых брендов?

- Конечно, сплошное воровство и компиляция. Но это прекрасно, что есть Zara, Ikea, массовые производители. Я с удовольствием хожу в Zara. Правда, покупаю только белье, футболки, носки, потому что сейчас габариты не проходят по размерам, там ничего не шьют на меня. Но я люблю Zara, мы и в «Модном приговоре» часто одеваем в «Зару», потому что это экономично.

Александр Васильев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИЗ-ЗА НАШЕСТВИЯ КРЫС БУДЕТ МОДА НА ЗАКРЫТЫЕ НОГИ И РУКИ

- Вы славитесь своими модными прогнозами, помню, как вы говорили, что из-за наплыва исламских мигрантов в Европу станут популярны бороды, или как после вхождения в Евросоюз Украины и противостояния с Россией войдут в моду косы и цвета триколора и желтого с голубым. Что нас ждет в ближайшее время?

- Вы помните, да? Мне не верили, а ведь сейчас все поголовно с бородами! Так вот, борода продержится еще лет 20: мужчины только привыкли, не сразу отвыкнут. У женщин будет все больше платков на головах и больше одежды в пол. И будет резко расти европейский национализм. Сейчас Евросоюз своего рода глобализация в рамках Европы, но это отражается на утере личного вкуса – к итальянской моде, французской моде, британской, немецкой, австрийской. И сейчас во всех этих странах прорастают яркие ростки национализма в моде: испанцы стараются одеться по-испански, немцы по-немецки, австрийцы по-австрийски - австрийский лоден, испанский горох, черно-белый принт гусиная лапка во Франции, клетка в Шотландии. В России мы пока до этого не дошли. Трудно было раскачать россиянок на кокошник, но все-таки раскачали - по крайне мере, в свадебной моде жемчужный кокошник не редкость, признали россиянки, что это красиво, но с трудом: «если в Милане носят, ну и мы будем». А еще мы увидим реакцию моды на толпы крыс в Европе. Беженцам дают еду на вынос, крысам есть чем питаться. И пока в Европе не разрешат бездомных котов (сейчас бродячие животные запрещены), крысы будут. В Париже сейчас крысы повсюду, даже под Эйфелевой башней. Такое было только в 50-е годы, когда был рынок «Чрево Парижа», который описывал Эмиль Золя. Там было много крыс. Но потом их вывели полностью. А сейчас новая волна крысиных стай, а с ними - и инфекционных заболеваний, разносчиками которых они являются. В общем, я думаю, будущее моды - это как можно меньше обнаженного тела, будет мода на закрытые ноги, руки - макси, перчатки.

- На чем сделать акцент на Новый год?

- На блестках. Сейчас каждый Новый год немыслим без блесток. Из оттенков: золото-серебро-бронза, все тона зеленого, особенно тускло-зеленый цвет «Эдем», темно-синий и темно-бордовый. И лучше сейчас, пока все не сориентировались, сходить по секонд-хэндам и посмотреть вышитые блестками платья. Они вам спасут положение, сейчас в тренде - одеваться в старое. Желание подчеркнуть, что мы бедны, а не богаты - очень характерно для нашего времени.