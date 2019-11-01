Воронежская область – один из лидеров в ремонте дорог

По данным регионального департамента дорожной деятельности, запланированный на текущий год объем работ исполнен на 100%. В частности, отремонтировано 305 км автомобильных дорог на сумму 3,18 млрд рублей. Кроме того, состоялись торги, связанные с ремонтом еще 140 км на сумму 1,5 млрд. Из них, если позволит погода, до конца года отремонтируют 40 км.

«Одна из технологий, которая используется при ремонте и имеет много преимуществ, – метод холодной регенерации, – рассказали в правительстве Воронежской области. – Его принцип заключается в переработке старых конструктивных слоев дорожной одежды и добавлении щебня, цемента и вяжущего вещества. После этого на вновь устроенный конструктивный слой укладывается асфальтобетонное покрытие. По сути, выполняется капитальный ремонт, и дорога приобретает высокую несущую способность. Такую технологию, например, используют в Семилукском районе, где проводится ремонт участка автомобильной дороги Нижняя Ведуга – Старая Ольшанка».

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Ранее автомобильные дороги были рассчитаны на нагрузку 6 тонн на ось, затем она достигла 10 тонн. А сейчас – 11,5 тонны, однако фактически нагрузка достигает 15 тонн.

«Проблема большегрузов, которые являются одной из причин разрушения дорожного покрытия, решается благодаря автоматизированным системам весогабаритного контроля. В настоящее время на территории Воронежской области уже действуют три автоматизированных поста весогабаритного контроля, они расположены в Острогожском и Каширском районах», – сообщили в правительстве области.

Срок гарантии на отремонтированные дороги составляет 4 года для всех подрядчиков. Качество работ проверяют независимые лаборатории, а также преподаватели Воронежского государственного технического университета.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца года в регионе завершат обустройство 41 пешеходного перехода на сумму 68 млн рублей и 25 тротуаров – на 93 млн рублей. Работы по освещению дорог, обустройству их барьерными ограждениями, установке дорожных знаков, нанесению разметки тоже близятся к завершению.

Внутренняя комплексная проверка, а также проверка на федеральном уровне показали, что Воронежская область по темпам ремонта дорог является одной из лучших в стране. Набранные обороты в следующем году дорожники рассчитывают не снижать.