Воронежец Александр Ивченко создал «Обитель ангелов» из дерева

Воронежец Александр Ивченко закончил работу над своей самой большой скульптурной композицией «Обитель ангелов», которую он вместе с другим резчиком Александром Алферовым создавал 14 месяцев. Экспозицию откроют уже в эту субботу, 2 ноября, в горном парке «Рускеала» в Сортавальском районе Карелии. Арт-объект станет частью будущего музея к 100-летию республики в мае 2020 года.

Александр Ивченко рассказал «Комсомолке» о своем детище.

На фото Александр Ивченко со своими скульптурами.Фото: из архива героя публикации

- «Обитель ангелов» - это первая в мире попытка уйти от антивандальности. Композиция открывает новую страницу деревянной скульптуры. Мы убираем ее с улицы и помещаем в интерьер. Раньше это все называлось декоративно-прикладным искусством. Но теперь мы максимально приближаемся к классической интерьерной скульптуре, но в дереве, - поясняет Александр.

«Защита от дурака»

Основным недостатком парковых скульптур является их незащищенность. Выставляют ее чаще всего на открытом воздухе - в свободном доступе, поэтому резчикам приходится выдумывать способы сохранения.

- Чтобы объекты не сломали, мы делаем их с «защитой от дурака». Как правило, избегаем тонких и мелких деталей. Ведь обязательно же кто-то залезет и отломит элемент. В «Обителе ангелов» все иначе.

Александр Ивченко давно уже говорил о том, что можно вывести «дерево» на новый уровень.

- В прошлом году я буквально жил мыслями о том, что можно делать лучше. В сентябре поехал на фестиваль в Карелию, и там меня услышали организаторы. В частности местная жительница и активистка Ирина Солонович. Она начала искать возможности. И все получилось, - рассказывает мастер.

Композицию закрыли куполом. Отдельно огородили тропу для туристов. Во всем мире такого не делал никто.

Фото: Александр Ивченко.

А что же внутри?

Скульптура выглядит, как настоящий замерший театр, в котором деревянные актеры рассказывают свою историю. Площадь композиции 150 квадратных метров, а высота составляет - семь с половиной.

На шахматной доске, площадью 25 квадратных метров, расположены 30 деревянных скульптур. Их мастер разделил на три части: уровень людей, ангелов и божественный уровень. Самые маленькие фигуры (до 30 см) – люди. Скульптуры в человеческий рост - ангелы. А над ними возвышается рука, изготовленная из четырех тысяч деревянных элементов. Она опускает в центр скульптуру - к Спасителю.

Фото: Александр Ивченко.

- Ангелы - нечто среднее между человеком и Богом. Поэтому вся наша задумка легла в эти три уровня, - говорит Александр. - Когда человек попадает под купол, он отождествляет себя с ангелами и отличается от них только крыльями.

Люди, в работе воронежца, представляют самые разные человеческие противоположности: молодость - старость, богатство - бедность, здоровье - немощность, любовь - ненависть, рождение - смерть.

- Создатель расставляет фигурки на разные клетки. Кто-то попадает на белые, а кто-то - на черные. Но рано или поздно все выходят из игры, - поясняет мастер.

«После смерти все равны»

Процесс «выхода» представлен композицией, сделанной по картине «Дуэль на Черной речке», где изображен момент убийства Пушкина Дантесом. После выстрела раненый поэт падает в реку и держится за поле лишь одной ногой. Откуда его вместе с другими фигурками сметает в ящик бабушка - небесный дворник. В этой коробке лежат и люди, и мусор. А на совке стоит император Наполеон. Таким образом авторы хотели показать, что после смерти все равны.

Фото: Александр Ивченко.

За спиной у бабушки два хулигана – мальчик и девочка. Они поднимают упавшие фигурки и ставят их обратно на поле. Ведь все мы имеем второй шанс.

Одна из самых ярких композиций называется «Прощание и встреча». Из цельного бревна бензопилой сделано шесть фигур. На больничном столе лежит накрытое простыней тело. Над ним стоят безутешные родственники. А душа умершей бабушки шагает наверх - в большую ладонь своего мужа, который стал ангелом. В другой руке - дедушка держит маленькие крылышки.

Фото: Александр Ивченко.

- Горе обернется радостью, смерть - вечной жизнью, - каждый увидит то, что захочет, - говорит мастер.

Есть и другие не менее интересные композиции. Например, о небесной канцелярии. Старый ангел-бухгалтер рассматривает через увеличительное стекло мальчика, который посадил дерево. У сотрудника есть счеты с белыми и черными человечками, отображающими хорошие и плохие поступки. Есть у него весы, которые взвешивают их.

Кстати, возле каждой композиции - пояснительная записка, которая рассказывает историю и идею каждой фигуры. Возле этой написано: «Постой, посмотри, подумай, посчитай свои добрые и злые дела. Но не отчаивайся, добрые все равно перевешивают».

- В этом куполе человек отрешается от своих бытовых дел. У него есть время подумать о главном. Я очень рад, что у меня появилась такая возможность – отразить историю в дереве, в материале, который я знаю и люблю, - рассказывает Александр Ивченко.

«Тяжело лететь с бензопилой»

Не все у мастера получалось сразу. Ведь главное в его работе - передать чувства и эмоции. Одна из его композиций представлена девушкой-художницей. Деревянная актриса удивлена и чуть прикусила губу. Александр никак не мог выполнить этот элемент. Над губами фигуры он работал столько, сколько работает над созданием двух-трех полноценных скульптур. Но все-равно резчик считает, что гораздо сложнее решить бытовые вопросы.

- Тяжело летать в самолете с бензопилой, затаскивать двадцатикилограммовый чемодан в плацкарт. Не просто решать финансовые и организационные вопросы. А творчество - это удовольствие. Даже эти губы - вызов самому себе, дереву, - заключает Александр

Обитель ангелов. Рускеала.Научись смотреть сердцем! Главного глазами не увидишь!

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