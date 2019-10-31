В новом сезоне «Ивановы-Ивановы» откроют в Воронеже бутик, зоопарк и пригласят Лену Летучую

С 11 ноября на СТС стартует четвертый сезон сериала «Ивановы-Ивановы». Поклонников «Ивановых в квадрате» ждут новые забавные перипетии двух «воронежских» семей: они откроют бутик, контактный зоопарк и пригласят Елену Летучую вести презентацию воронежского автосалона. Подробности закулисья телевизионных «земляков» реальным воронежцам рассказали актеры Александра Флоринская и Алексей Лукин, а также режиссер Федор Стуков.

- Я за время съемок в сериале совершенно прониклась Воронежем, хотя и не была у вас в реальности. У нас много воронежских фишечек, киношные паспорта с воронежской пропиской, нам в фильме приходят письма с воронежскими адресами, номера машин 36 региона. К тому же я люблю мультик про котенка Василия с улицы Лизюкова, - призналась Александра Флоринская, играющая в сериале Полину.

ЕНОТ ИГРАЛ НЕ ХУЖЕ АКТЕРОВ

- Расскажите, что в четвертом сезоне сериала будет делать Елена Летучая? И как снимали животных для контактного зоопарка?

Федор Стуков: - По сюжету, Елена встречается с Полиной и Лидой, которые открывают свой бутик. Летучая играет саму себя. И у нее это получилось великолепно: мне кажется, потому что она обладает редкой самоиронией… Про зоопарк. Я очень люблю животных! И у нас их будет много. Говорят, сложнее всего работать с детьми и животными. Так и есть. Но профессиональнее всех был енот. Он заходил в кадр, делал все как нужно и уходил… Кстати, кроме Лены Летучей в четвертом сезоне еще появится новая героиня – ее сыграла Лиза Арзамасова. Это сложная роль, потому что требовался комический талант и в то же время внешность ангела. Сначала мы устроили кастинг с Лешей Лукиным. И когда они с Лизой сыграли сцену, стало понятно: Леша расцветает рядом с Лизой.

фото СТС.

Алексей Лукин: - На кастинге было много партнерш, и со всеми нужно было целоваться. Но Лиза показалась мне таким ангелочком, что я во время сцены с поцелуем покраснел. У нас много совместных сцен в сериале. Думаю, сложился замечательный тандем. По сюжету, мой герой, как альфа-самец, хотел к ней «подкатить», но потом немного растерялся. В общем, смотрите новые серии «Ивановых», все сами увидите.

- Александра, а вы смущаетесь, когда приходится играть любовные сцены?

Александра Флоринская: - Нет! Сложно смутиться, когда рядом 50 человек съемочной группы. Это такая рабочая обстановка: оператор, режиссер, партнер, столько людей, что забываешь о стеснении.

ПОСЛЕ «ИВАНОВЫХ» ПЕРЕСТАЛИ ВОСПРИНИМАТЬ КАК СТЕРВУ

- У вас есть общие черты с персонажами?

А.Ф.: - Мне очень симпатична Полина, мне кажется, мы очень похожи, 90% совпадения. Я тоже увлекаюсь дизайном интерьеров, это мое хобби - придумывать интерьеры для себя, своих друзей, у мамы недавно сделала ремонт – с нуля. Это у нас общая черта с Полиной Ивановой… Вообще мне часто приходилось играть стерв, а тут такая хорошая женщина, которая заслуживает любви и уважения (хотя и стерв мне играть тоже нравится!). После этой роли люди стали ко мне по-другому относиться. К примеру, моя соседка по даче долго не подходила ко мне, потом призналась, что до «Ивановых» думала обо мне не лучшим образом. Зрители часто ассоциируют артистов с их персонажами. Хочется быть разными, но часто получается, что стереотип закрепляется, актер сыграет один образ удачно, и что-то другое ему редко предлагают. А каждому актеру хочется многообразия: чем больше диапазон ролей, тем мы себя чувствуем счастливее. И мне, наконец, предложили хороший образ.

А. Л.: - Ваня мне близок, да он избалован, немного безбашенный, но я его понимаю. Перед съемками, чтобы лучше понять своего героя, я вдохновился своим знакомым (он сейчас учится в ПТУ). Вспоминал его жестикуляцию, смешки. Мне хотелось быть органичным в этой роли, потому что Ваня очень искренний, где-то глуповат и простоват, но всегда очень открытый... К сожалению, вслед за Ваней Ивановым посыпались предложения сыграть однотипных героев с другими именами, но практически с тем же текстом, что из «Ивановых». А хочется, конечно, играть разные роли. Поэтому много приходится отказываться, особенно - от персонажей с подъездным юмором.

фото СТС.

- Вы ощущаете известность? Ваш коллега по сериалу Сергей Бурунов однажды сказал, что не может ходить по магазинам из-за узнаваемости и вынужден заказывать все в интернете...

А. Л.: - Девчонки, конечно, узнают, но не настолько это проблема, чтобы из-за фанаток заказывать еду в интернете. А Сергей Бурунов – мега! Хранитель ремесла и духовный наставник.

А. Ф.: - Сергей Бурунов может все, он наш гуру! А я не смогла пока освоить тему заказов в интернете: овощи нужно потрогать, понюхать, одежду примерить.

Породнится ли героиня Лизы Арзамасовой с Ивановыми и чем закончатся воронежские приключения Елены Летучей, зрители узнают с 11 ноября по будням в 19.00 на СТС.