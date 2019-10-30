В Воронеже проверили деятельность городских комбинатов благоустройства

28 октября в рамках заседания постоянных комиссия Воронежской городской Думы Контрольно-счетная палата (КСП) отчиталась об очередной своей проверке. Речь идет об использовании бюджетных средств комбинатами благоустройства (КБУ) районов на текущее содержание улично-дорожной сети в 2018 году.

ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИМУЩЕСТВОМ

По словам эксперта городской КСП, в комбинатах не следили не только за исправностью техники, но и вообще за ее наличием и сохранностью.

Так, в КБУ Железнодорожного, Коминтерновского, Левобережного и Советского районов аудиторы КПС обнаружили на 80 автотранспортных средствах неисправные спидометры и счетчики мото-часов. И поскольку ни в одном комбинате не велись журналы учета техсостояния спидометров, то можно сказать, что толком никто не пытался их отремонтировать. Дело в том, что с неисправным спидометром невозможно проконтролировать расход топлива, да и в целом такую технику нельзя эксплуатировать по существующим правилам дорожного движения. Однако автомобили все же выходили на уборку улиц.

Чтобы контролировать передвижение и расход топлива, технику комбинатов оборудовали модулями мониторинга транспорта – ГЛОНАСС, а также датчиками уровня топлива. Однако программа, которая должна была отслеживать эти параметры, в прошлом году систематически давала сбои: в ходе только выборочных проверок удалось зафиксировать более 100 случаев отсутствия в программе данных о движении и заправке машин.

А в КБУ Центрального и Советского районов обнаружилась недостача девяти единиц техники и оборудования на общую сумму более трех млн рублей. Кроме того, на момент проверки из 360 транспортных средств 97 были неисправны. В таком же техническом состоянии находились и 39 единиц уборочного оборудования. КСП направила в КБУ предписания о проведении служебных расследований и привлечении виновных к ответственности. В итоге недостающую технику все же нашли, но вся она подлежит списанию, так как находится в нерабочем состоянии.

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НЕОБОСНОВАННЫЕ ВЫПЛАТЫ И НЕДОСТОВЕРНЫЙ УЧЕТ

Кроме того, сотрудники контрольно-счетной палаты проверили расходование средств на КБУ. В прошлом году их содержание обошлось городу в 929 млн рублей. Большая часть – 56,1% - ушла на оплату труда сотрудников комбинатов, 38,7% - на пополнение материальных запасов.

В ходе проверки обнаружились факты необоснованных выплат зарплат в комбинатах Коминтерновского и Центрального районов. Сейчас эти дела находятся в суде, решения по ним еще не вынесены. А в КБУ Левобережного и Советского района аудиторы нашли нарушения трудового кодекса – сотрудников привлекали к сверхурочным работам в выходные и праздничные дни без их письменного согласия. Комбинат Советского района получил за это штраф в 150 тыс. рублей. Кроме того, ему добавили еще один штраф на 200 тыс. за необеспечение работников спецодеждой.

Общей проблемой для комбинатов, как несложно догадаться, стал недостоверный учет горюче-смазочных материалов. Списанные на их приобретение 200 млн рублей проверить не возможно.

По итогам проверок более 30 сотрудников комбинатов привлекли к дисциплинарной ответственности, в том числе девять из них уволили. А одного человека – к административной, за грубые нарушения требований бухгалтерского учета.

Все материалы проверки остаются на контроле аудиторов КСП и депутатов Воронежской городской Думы. Повторно контрольно-счетная палата посмотрит, как будут работать КБУ, через полгода. В настоящее время разработаны мероприятия, которые сделают работу комбинатов более эффективной.