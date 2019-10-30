Наталья Малек: «Хотела приехать из Германии попрощаться с тетей, но ее пришлось быстро хоронить, - в морге не работал холодильник»

В редакцию «КП-Воронеж» позвонила женщина. Срывающимся голосом она рассказала:

- Меня зовут Наталья Малек, живу в Германии. В поселке Подгоренском Россошанского района у меня была тетя, теперь ее нет – умерла 23 октября. И я даже не смогла с ней попрощаться. Отец сказал, что нет смысла ехать. Дело в том, что в морге не работает холодильник, и когда он добрался из Самары утром 24 октября, тело тети уже начало разлагаться. В тот же вечер ее похоронили.

Наталья дала телефон отца. Мужчина об этой истории не мог говорить без сильных эмоций. Понятное дело, негативных.

- 25 марта у моей сестры, Татьяны Серебряковой, случился инсульт, - вспоминает Сергей Коробкин. – Держать больного человека с одной почкой и сахарным диабетом в Подгоренской больнице не стали, в апреле отвезли на скорой домой. Никто из медиков к ней не приходил, чтобы посмотреть, как она себя чувствует, хотя по закону вроде бы за тяжелым больным полагается наблюдать. Хотел договориться о массаже за плату, так нет, даже за деньги никто не согласился делать. Пришлось самому – кое-какие знания были со времен военной службы. Вроде начала потихоньку по дому ходить. Но в сентябре снова заболела, лежала в той же Подгоренской больнице, там в это время не топили. Но по крайней мере, пока была в отпуске заведующая терапевтическим отделением, сестру лечили. А в первых числах октября ее отправили домой. Вскоре после этого сестру забрали по скорой в Россошанскую районную больницу – там поставили диагноз – воспаление легких. И отвезли назад, в Подгорное.

Подгоренская районная больница.Фото: Сергей Коробкин.

- А почему не оставили в Россоши?

- Трудно сказать. 11 октября в последний раз разговаривал с сестрой. У нее иллюзий не было. Сказала: «Со мной, наверное, все». После этого ее подключили к аппарату вентиляции легких. А 23 октября мне позвонил врач Подгоренской больницы и сообщил, что сестра умерла. Из Самары добрался только к утру 24 октября. Зашел в морг, а там теплее, чем на улице – а тогда еще бабье лето было - +15 на свежем воздухе. Сестра (она там была одна) лежала на столе, уже трупные пятна пошли. Сказал дочке, чтобы она и не думала из Германии ехать. Собирался, чтобы по православному обычаю хоть ночь сестра дома полежала. Но понял – это невозможно.

ОФИЦИАЛЬНО

В департаменте здравоохранения Воронежской области этот инцидент прокомментировали так:

- По информации Подгоренской районной больницы, пациентка поступила в больницу в критическом состоянии, получала всю необходимую терапию. Для ее лечения учреждение закупало дорогостоящие препараты, проводило консультации с ведущими областными специалистами: нефрологом, урологом, эндокринологом. Несмотря на все принимаемые меры, спасти жизнь больной не удалось. После вскрытия тело находилось в холодном неотапливаемом помещении. Этого достаточно для его сохранности. Трофические проявления на коже и запах были прижизненными, обусловлены интоксикацией в виду тяжелого поражения единственной почки и не связаны с нахождением тела в морге. Холодильник там действительно неисправен, планируется его ремонт. Однако в данном случае использование холодильника обеспечило бы тот же самый результат.