В Воронеже к реформированию городского общественного транспорта подключились депутаты Гордумы

Такое решение принято по итогам заседания постоянной комиссии по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса городского парламента.

Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Единый оператор городских пассажирских перевозок» создается на базе реорганизованного муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и забирает себе часть его полномочий.

Новая структура будет заниматься разработкой маршрутной сети, подготовкой документов для организации торгов по обслуживанию частником того или иного маршрута, созданием единого проездного, то есть выполнять функции администратора по безналичному проезду на общественном транспорте. Одна из главных задач МБУ - провести конкурс по подбору добросовестного инвестора в качестве оператора автоматизированной системы контроля безналичной оплаты проезда на транспорте. Оператором в этом случае выступит один из банков.

Также парламентарии рекомендуют наделить создаваемое МБУ функциями оператора парковочного пространства. Речь идет об обслуживании вновь создаваемых платных парковок, а также эксплуатации существующих в том случае, если их временный владелец – концессионер – решит свернуть в городе свою деятельность.

- Вопрос об организации МБУ уже несколько раз появлялся в списке проектов, вносимых в Думу. Мы предложили устранить дублирование между функциями МБУ и управлением транспорта в части ведения реестра парковочных разрешений платных парковок и осуществления мониторинга состояния безопасности дорожного движения пассажирского транспорта, - сообщил председатель постоянной комиссии по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса воронежской Гордумы Олег Черкасов.