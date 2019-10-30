В Воронеже Центр гребли на байдарках и каноэ откроют в течение месяца

Готовность спортивного кластера принять профессионалов и любителей проверил в минувшую пятницу, 25 октября, губернатор Александр Гусев.

ГРЕБИТЕ К НАМ!

По словам руководителя управления физической культуры и спорта Воронежской области Владимира Кадурина, объектов, подобных воронежскому Центру гребли, в России единицы. Его построили в рамках национального проекта «Демография».

На небольшой на первый взгляд Чернавской дамбе удалось создать базу мирового уровня для гребного спорта. Она включает в себя дистанцию на одну тысячу метров, эллинги (в данном контексте «гаражи») на тысячу лодок, трибуны, финишную и стартовую вышки. Все объекты возводились с учетом пожеланий спортсменов, а гребной канал создавался при участии немецких специалистов, которые в этом деле считаются лучшими. Чтобы летом вода не цвела, дно водохранилища у дамбы углубили.

В холодное время года спортсмены смогут заниматься в тренажерном зале на гребных и общеразвивающих тренажерах. Из окон зала открывается потрясающий вид на водохранилище.

Спортивный кластер на дамбе практически готов к эксплуатации.

Напротив «тренажерки» находится спортивный комплекс, предназначенный для игровых видов спорта: баскетбола, мини-футбола, волейбола, гандбола, а также для спортивной борьбы.

В гребле воронежские спортсмены и раньше демонстрировали успехи, а теперь должны как минимум утроить силы и показать результаты выше, чем у Олега Горобия - бронзового призера Олимпиады-1996 по гребле на байдарке. А возможно, именно на Воронежской земле определится новый чемпион страны. Дело в том, что между нашим регионом и Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ существует договоренность о размещении одной из молодежных команд сборной. Кроме того, областной департамент физической культуры и спорта, первым заместителем которого является Олег Горобий, направил предложение в минспорта РФ о проведении в Воронеже будущим летом чемпионата России, а также Всероссийских юношеских соревнований по гребле. Впрочем, если бы нашу страну планомерно не выдавливали из мировых состязаний, то столица Черноземья могла бы претендовать и на международные турниры.

«КРИЧАТ БОЛЕЛЬЩИКИ - И ГОЛ!!!»

Кроме того, на дамбе в рамках частно-государственного партнерства построили два крытых сооружения: футбольный манеж и хоккейную площадку. Первый объект уже работает - в нем бесплатно тренируются шустрые мальчишки из детского «Факела» и их товарищи из коммерческих секций. В одной из них занятия ведет итальянский тренер. Ребятишкам повезло: они играют на полноразмерном поле, на аккредитованном ФИФА искусственном немецком газоне. Проводивший экскурсию по центру Владимир Кадурин пообещал, что находиться на манеже будет комфортно как зимой, так и летом.

Губернатор спросил у присутствующих тренеров, что делать с «Факелом».

- Прибавлять надо, - ответили они.

- Уже пора. Надо нам с вами детскую школу «Факела» развивать, в других академиях искать таланты, с миланским клубом нужно будет взаимодействовать. У них желание есть, - отметил Александр Гусев.

- Александр Викторович, мы о таком сооружении не мечтали и не думали. Детей ведут сюда толпами, для них футбольный манеж - просто сказка. Они сюда заходят с открытым ртом, - сказал главе региона один из наставников ребят.

А вот крытая хоккейная площадка пока еще не готова принять маленьких спортсменов. Строителям осталось установить трибуны и залить лед. Ледовая арена начнет работать в конце ноября. Здесь будут тренироваться хоккеисты, фигуристы, в отдельные часы обещают давать лед и любителям.

- Мы два прекрасных зала увидели - футбольный и хоккейный. Это тот вариант, по которому мы должны развиваться. Что-то строится за государственные деньги, но и обязательно бизнес должен приходить. И там, где у населения есть интерес к платным спортивным услугам, это направление тоже нужно развивать. Мне кажется, здесь все идеально сложилось. Мы много дискутировали, нужно ли было так масштабно насыщать это пространство объектами, но мне кажется, решение абсолютно правильное. Думаю, что жители города, области в целом и гости должны будут оценить, - отметил губернатор.

СЛЕВА И СПРАВА - ВОДА, А ПО ЦЕНТРУ - КРАСОТА

Александр Гусев пообещал, что вход на дамбу будет открыт для всех. Официально работы здесь еще идут и объект находится на балансе строительной организации. На территорию пускают в основном детей, которые занимаются там спортом, и сопровождающих их взрослых.

- Здесь не будет никаких заборов и препон. А что касается спортивных объектов, с будущего года начнем эксплуатировать сам гребной канал, работы по большому счету там закончены. И уже в середине следующего года, может быть, мы проведем здесь чемпионат России по гребле, - рассказал глава региона.

После того как бюджетное учреждение Воронежской области «Спортсооружения» возьмет Центр себе на баланс, состоится его торжественное открытие. И тогда все можно будет увидеть своими глазами.

А посмотреть есть на что даже тем, кто далек от спорта. По всей длине дамбы протянулась аллея, которая проходит мимо эллингов, на пути встречаются информационные стенды, рассказывающие о великих воронежских спортс-менах. Если устали, можно отдохнуть, подключиться к сети Wi-Fi и «запостить» красивые фотографии. Если нет - идти дальше, по ходу возникнет детская игровая площадка, оригинальные качели у воды, прекрасная набережная с захватывающим видом на левый берег. Не хочется смотреть на воду - в противоположной стороне разместились антивандальные открытые спортивные площадки, теннисные корты, чуть поодаль - футбольное поле. Есть даже зона для трюков на велосипедах - так называемый BMX, огибающая дамбу велосипедная дорожка, велопарковки, теплые туалеты и многое другое. Совсем скоро все это станет общедоступным.