Воронежская область - в числе лидеров в реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

В Воронеже комиссия, в которую вошли советник руководителя Федерального дорожного агентства Сергей Золотарев, заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин, руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин, руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Олег Котов и представители подрядных организаций, проверили ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

фото с сайта администрации Воронежа

Как отметил советник руководителя Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Сергей Золотарев, Воронежская область вошла в десятку лучших регионов по контрактации и освоению денежных средств, реализуя национальные проекты с опережением.

Сначала проверяющие посетили мост через водосброс Воронежского водохранилища, капитальный ремонт которого начался в августе 2019 года, и по контракту должен завершиться в октябре 2020-го. Но у воронежцев есть все шансы прокатиться по обновленной переправе гораздо раньше.

– Есть надежда, что мы опередим срок, установленный муниципальным контрактом. Уже сейчас на сооружении полностью демонтировали 14 пролетов и смонтировали 12. В начале ноября планируем закончить монтаж балок на всех пролетах сооружения, конечно, при условии, что нам позволят это сделать погодные условия, и тогда постараемся открыть движение по мосту в декабре по временной схеме, – рассказал Олег Котов.

Гидроузел Воронежского водохранилища состоит из каменной плотины длиной 1,1 тыс. м и шириной 10 м, водосброса длиной 207 м, однокамерного шлюза и моста длиной 112 м. Водосброс осуществляется с высоты 8,5 м. Автомобильное движение проходит по гребню плотины. Мост протяженностью 211 м построили в 1972 году. Капитальный ремонт сооружения обойдется почти в 103,5 млн рублей.

фото с сайта администрации Воронежа

Затем Сергей Золотарев и Олег Котов осмотрели отремонтированную набережную Массалитинова, на которой также в этом году прошел ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– Набережная Массалитинова является важной артерией для города, потому что значительная часть транзитного транспорта, не заходя в город, идет именно по этому направлению. На набережной мы установили плавающие люки, которые позволяют передавать нагрузку не на кладку колодца, а на покрытие, тем самым повышается устойчивость такой конструкции. Первые такие люки установили на Московском проспекте и за первый год эксплуатации у нас нет к ним нареканий, – пояснил Олег Котов.

Очень высоко оценил реализация нацпроекта и глава Воронежа Вадим Кстенин.

– В прошлом были годы, когда дорожные работы уходили за пределы сезона, а в 2019 мы выполнили весь объём ремонта уже к середине лета. Это значит, что мы научились качественно и грамотно планировать нашу работу, заранее просчитывать все сметы и отладили технологические процессы. Отрадно, что в последние 2-3 года практически все отклики о работе дорожников положительные, а Воронежская область на федеральном уровне считается одним из лидеров реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – подчеркнул Вадим Кстенин.

В 2019 году, благодаря нацпроекту, отремонтированы 23 основных объекта и два включенных дополнительно. Общая протяженность отремонтированных дорог составила более 27 км. Это такие крупные улицы, как Плехановская, Кирова, Перевёрткина, проспект Патриотов, набережная Массалитинова и другие. В процессе активно участвовали и воронежцы: они вносили коррективы с список улиц, участвовали в публичных слушаниях и писали предложения в официальных группах в социальных сетях.

В Воронежской области в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году вошли 169 объектов общей протяжённостью более 333 км.