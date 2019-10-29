Ушла история: под Воронежем уничтожили уникальную усадьбу 17 века

В селе Староживотинном Рамонского района уничтожили главный дом усадьбы Веневитиных-Олениных. Особняк до основания разрушили неизвестные рабочие с помощью экскаватора. От памятника архитектуры остались только бревна и кирпичи. Об этом сообщил краевед Павел Попов.

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения. Принята на государственную охрану в апреле 1983 года, а позже объект включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Статус усадьбы предполагал ее охрану и поддержание исторического облика. Последние годы объект находился в плачевном состоянии.

Здание разрушалось на глазах.Фото: Юлия ДИДЕНКО

Усадьбу основал старинный дворянский род Веневитиновых-Олениных в 1684-1686 годах. В разное время поместье принадлежало представителям рода Веневитиновых, затем Олениным и Стояновским. Наконец, в конце 19 века имение купила принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская. Тогда же здание отреставрировали. В наше время домом владел Воронежский лесотехнический институт, а затем его передали епархии.

В усадьбе, кроме барского дома, стояли несколько каменных флигелей конца17 века, рубленые конюшни, каретный сарай, оранжерея, скотный двор, водяная мельница на пруду, а также на территории рос плодовый сад. Затем остался дом, несколько служебных и хозяйственных зданий (все в глубоко заброшенном состоянии), а также Предтеченская церковь, сад и большой усадебный парк с дубами-великанами, которые считают памятником природы. Все, кроме церкви, давно не использовалось и находилось в неудовлетворительном и аварийном состоянии.

Долгие годы за домом никто не следил.Фото: Юлия ДИДЕНКО

Особой красоты была веранда дома. Ее украсили четырёхколонным портиком с треугольным фронтоном в стиле классицизма. Не так давно из усадьбы пропали изразцовые печи с майоликовой белой облицовкой.

А теперь главного дома поместья нет совсем. В региональном управлении по охране объектов культурного наследия заявили, что в настоящее время проводится работа по выяснению обстоятельств сноса объекта.

- Запланирован выезд на место, направлен запрос в Управление Росреестра в Воронежской области о собственнике земельного участка, так как объекты усадьбы не стоят на кадастровом учете. Подготовлено заявление в следственные органы о возбуждении уголовного дела по статье 243 Уголовного кодекса Российской Федерации (уничтожение или повреждение объекта культурного наследия), - прокомментировали в ведомстве.

Главный дом усадьбы изнутри.Фото: Юлия ДИДЕНКО

Судьба усадьбы Олениных может повториться и с другими старинными постройками. Так, в Воронежской области в аварийном и заброшенном состоянии находятся еще несколько объектов. О них нам рассказал председатель Совета Воссозданного регионального отделения Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Александр Никитин.

«Дача Башкирцева»

Фото: Владимир Мадлер.

Находится на юго-восточной окраине города Семилуки. Усадьба была построена в начале 19 века крупным воронежским промышленником Башкирцевым, супругом старшей сестры Алексея Кольцова – Марии Васильевны. Кстати, сам Алексей Васильевич Кольцов часто гостил на даче в 1830–1841 годы.

После национализации поместье находилось в распоряжении воинской части, потом – больницы. Во время Великой Отечественной войны господский дом был поврежден: здание утратило аркаду, террасу и балкон восточного фасада. До начала 1990-х в усадьбе располагались Дом отдыха и общежитие Семилукского огнеупорного завода.

«Усадьба Лосевых»

Находится в поселке Раздолье в Семилукском районе. Имение с двухэтажным господским домом построено в начале XIX века в стиле ампир. Сохранился флигель и остатки террасного парка.

А раньше там был господский дом, корпус конюшен с манежем , парк. Лосевы имели значительные владения в Землянском уезде (ныне – Семилукский район) с 1045 душами мужского пола. В распоряжении семьи были мельницы, а также они выращивали породистых лошадей и перерабатывали сельхозпродукцию. Не забывали они о благотворительности. Часть своих земель владельцы передавали для строительства церквей и храмов. Внесли дворяне Лосевы свой вклад в дело победы над Наполеоном, отдав в Народное Ополчение 838 души, в том числе 45 ратников.

После 1917 года все барское имущество перешло народу. Советская власть открыла в доме Лосева школу и сельский клуб. В 2009 году общеобразовательное учреждение закрыли. Здание начало разрушаться..

«Усадьба Звегинцевых»

Находится в селе Петровское Борисоглебского района. В 1838 году была приобретена у Клаустова Александром Звегинцевым. Александр Ильич с1837 года был вице-губернаторм Казани затем - волынский губернатор, действительный статский советник, владелец золотых приисков в Сибири и землевладелец Курской Воронежской Тамбовской губерний. Был больим любителем садоводства и лесоводства. Усадьбе Звегинцев уделял большое внимание. И в 1895 году он выстроил там двухэтажный дом с башенками, а перед ним устроил большую террасу, от которой начиналась парковая лесница к Хопру. В годы советской власти усадьба была национализирована и в ней размещался дом отдыха, который закрыли в 2009 году.

В настоящие время от усадьбы сохранились большой парк на берегу Хопра, два деревянных флигеля, стоящие на госохране как памятники культуры. По словам краеведов, дом рушится на глазах из-за того, что сделан из дерева. Второй этаж почти совсем обвалился.

Усадьба Волконских «Павловка»

Фото: Алексей Чернов.

Находится в селе Павловка Грибановского района. Построена в 1824 году. В конце XVIII в. имение Павловка было пожаловано графу Александру Кушелеву-Безбородко. В 1863 году имение было куплено Волконскими. Некоторое время в Павловском имении жил декабрист, герой Отечественной войны 1812 года, Сергей Григорьевич Волконский. В начале XX столетия его внук, известный русский театральный деятель Сергей Михайлович Волконский устроил здесь первый в России уникальный музей декабристов.

В конце XVIII – начале XIX веков в усадьбе устроены пруды, высажен обширный парк, выстроен господский дом и службы, в селе рядом с усадьбой построена Церковь Петра и Павла.

В начале XX века в усадьбе было выстроено каменное здание - белый флигель («молочный домик»), который в советское время был приспособлен под сельскую школу.

Краевед Александр Никитин считает, что как только в Павловке закроют школы, усадьбе придет конец. Ведь пока у здания есть хозяин, состояние его будет поддерживаться.

Усадьба Потаповых

Фото: Светлана Позднева.

Находится в Семилукском районе в деревне Новая Покровка. Но больше известно под другим названием – село Семидубравное.

Основателем усадьбы является воронежский губернатор Иван Алексеевич Потапов, единственный из всех губернаторов Воронежа пробыл в этой должности 16 лет и по мере сил старался благоустроить город и губернию. В 1777 году он приобрел землю в Землянском и основал деревню Потаповку, а затем построил усадьбу. Дом – простой снаружи и роскошный внутри, флигель, хозяйственные постройки, разбит был сад в английском стиле. Позже в имении была возведена Покровская церковь.

В 1840 году во владение усадьбой вступил внук первого владельца – Александр Львович Потапов.Его знакомым по Гусарскому полку был Михаил Юрьевич Лермонтов. В мае-июне 1840-го, следуя на Кавказ к месту своей второй ссылки, он и его однополчанин А. Г. Реми (1809–1871) заехали на несколько дней в усадьбу.

С 1922 по 1934 годы в усадьбе находился дом отдыха. В настоящее время усадьба значится в списках памятников Воронежской области как памятник истории, связанный с именем Лермонтова. Сейчас в ней находится сельский клуб. Но если его закроют, усадьба будет разрушена окончательно.

Также в плачевном состоянии находятся: усадьба Трощинских в Верхней Тищанке Таловского района, практически утеряна усадьба Кряжова на Маклаке в Шуберском сельском поселении, усадьба Шуриновых в Волне-Шепелиновке Новоусманского района, усадьба Раевских в Калиново Новохоперского района, усадьба Капканщикова в селе Большой Мартын Панинского района, усадьба Чертковых в селе Хвощеватка, Рамонского района. усадьба Чертковых в селе Лезиновка Россошанского района, усадьба Лосевых-Сомовых в Губарево Семилукского района, усадьба Эртелево в Верхнехавском районе и многие другие.