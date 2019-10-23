Воронежцы схлестнулись со строителями из-за детской площадки в Березовой роще

В Воронеже накаляется обстановка вокруг строительства нового жилого комплекса «Легенда Парк» в Березовой роще. Борьба местных жителей с застройщиком продолжается с весны. Горожане даже собирали подписи под обращением к президенту с просьбой остановить стройку.

А в среду утром рабочие оперативно возвели забор рядом с домом №6б. Причем за забором оказалась и часть детской площадки.

- Сделали все по-тихому, пока люди на работе или спят, - пожаловалась «Комсомолке» жительница дома Татьяна. – Мы пытались остановить строителей, звонили в мэрию и полицию, но никто к нам не приехал.

Как рассказала нам Татьяна, эту площадку оборудовал застройщик их дома десять лет назад. Местные жители занимались ее благоустройством, высаживали деревья. Теперь часть этой территории отдадут под застройку.

«Комсомолка» попросила мэрию прокомментировать ситуацию. Вот, что нам рассказали в пресс-службе горадминистрации:

- Разрешение застройщику было выдано еще в 2012 году. В феврале 2019 года права на земельный участок перешли к обществу с ограниченной ответственностью «Легенда Парк», а срок застройки продлили до 3 февраля 2022 года.

В тот же период строительная фирма получила разрешение на рубку 59 взрослых деревьев. На удаление кустарников и поросли разрешение не требуется, пояснили в мэрии.

Застройщик представил в горадминистрацию фотографии территории, из-за которой разгорелся спор. Строители утверждают, что перенести забор на несколько метров, отрезав часть детской площадки, чтобы выровнять участок. Но деревья и игровое оборудование остались на придомовой территории.

Однако "урезание" площадки не единственная причина недовольства жителей грядущей стройкой. Местные опасаются, что появление новых домов и приток населения усугубит и без того напряженную обстановку в микрорайоне и станет непосильной нагрузкой на существующую инфраструктуру:

- В результате строительства ЖК " Легенда Парк" население микрорайона увеличится вдвое. Уже сейчас дорога уже не выдерживает такого потока машин, детские сады переполнены, школа забита до отказа, убрали раздевалку, переделали в классный кабинет, дети раздеваются в классе. Что будет когда дома сдадут?