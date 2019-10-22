На Кожевенном кордоне появится 50 тысяч новых сосен

В минувший четверг, 17 октября, глава региона Александр Гусев, председатель областной Думы Владимир Нетёсов, работники науки и образования, студенты и общественные активисты приняли участие во Всероссийской акции «Живи, лес!» на Кожевенном кордоне. Всего в ходе акции будет высажено почти 50 тысяч саженцев сосны на территории 10,9 га.

ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ СОСНОВЫЙ ЛЕС, НУЖНО 30 ЛЕТ

В 2010 году на Кожевенном кордоне сгорело очень много леса. Все последующие годы его потихонечку восстанавливали, и эти оставшиеся почти 11 га - последний «рывок». Однако саженцы - еще не лес. По словам руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Александра Сысоева, чтобы нежные сеянцы сосны превратились в деревья, нужно 30 лет. А всего в этом году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» планируется высадить 1765 га (план уже выполнили почти на 100%). Полностью воспроизвести погибшие леса планируется к 2024 году.

Александр Гусев сажал деревья с помощью меча Колесова.

Глава региона Александр Гусев вместе с участниками акции сажал сеянцы при помощи меча Колесова. Это ручная узкая стальная лопатка, конструкция которой не менялась с момента изобретения в 1883 году. Меч Колесова используется для посадки сосны на песчаных почвах. Его лезвие позволяет делать оптимальные по ширине и глубине лунки. В них помещают саженец, а землю вокруг затем утрамбовывают ногой. Вот так в три приема высаживают сосновый лес. На первый взгляд, все просто. Если не знать, сколько времени и сил нужно для последующего выхаживания «малышей».

Кроме того, на Кожевенном кордоне Александр Сысоев показал губернатору технику для тушения пожаров, которую закупили в этом году. Речь идет о мульчере, лесопосадочных машинах, автомобиле КамАЗ-43118 с манипулятором, тракторах МТЗ и ХТА, боронах, культиваторах и прочем. С особой гордостью руководитель управления лесного хозяйства продемонстрировал главе региона мощную пожарную машину, которая «пройдет везде по области».

Среди тракторов и пожарных монстров скромно примостился и небольшой аппарат со шлангом, который работает по принципу керхера: дает большой напор при небольшом объеме потребляемой воды. Аппарат предназначен для тушения локальных пожаров.

НЕ ПРОСТО ВОССТАНОВИТЬ, НО И ОЗЕЛЕНЯТЬ ДАЛЬШЕ

Всего Воронежская область для восстановления и сохранения лесов получила из федерального бюджета 89,8 млн рублей, из которых 35,2 млн потратила на покупку лесопожарной и лесохозяйственной техники. Она перейдет в пользование Воронежского лесопожарного центра и в казенное учреждение «Лесная охрана». Кроме того, как отметил Александр Сысоев, в ближайшее время ожидается закупка дополнительных единиц техники.

- Работа по лесовосстановлению - системная, и здесь нам помогают коллеги из федеральных структур. В текущем году на эти цели мы направили порядка 50 миллионов, технику закупили и, соответственно, занимаемся лесовосстановлением. На полное восстановление, я думаю, понадобится еще года два. Задача - не просто восстановить там, где лес был, но и заниматься дальнейшим озеленением территорий. Мы часто критикуем Воронеж за малое количество насаждений, хотя и в самом городе, и в окрестностях они занимают 25 тысяч гектаров. Наша задача - привести их в состояние, которое будет для жителей приятным. Чтобы можно было прийти в лес и насладиться тем, чем он богат, - отметил губернатор.

НАША СПРАВКА

По данным лесхоза, в 2010 году Воронежская область от природных пожаров потеряла 16 тысяч га леса, из них на сегодняшний момент общими усилиями (того же лесхоза, студентов и преподавателей лестеха, а также других участников) удалось восстановить около 15 тысяч га. Леса вокруг Воронежа выполняют защитную функцию и производят для города кислород.