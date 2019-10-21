Воронежец, перенесший онкологию: «Одну жизнь уже пережил, началась вторая»

- Я умер, сердце остановилось. Помню, как стоял на перроне. Один. Мимо меня пронесся поезд. А потом белый квадрат и свет. Яркий желтый больничный свет. Больше ничего.

Паше Борщеву 19 лет. Сейчас улыбка не сходит с его лица, а в почти черных глазах сложно не заметить доброту. В нем нет зажатости, страха или нервозности. Жесты размерены. Он не пытается что-то продемонстрировать или доказать, потому что уже доказал.

10 лет назад Паша пережил клиническую смерть из-за страшной болезни - острого лейкоза. Рак подкрался к 9-летнему мальчику незаметно. Он отдыхал в школьном лагере и в какой-то момент начал быстро уставать. Ненавидящий дневной сон школьник вдруг стал спать во время тихого часа, а затем у него появились синяки по всему телу.

«Это же дети, - думали все. - Бегают, прыгают, падают и ударяются. Бывает». К тому же мальчик был гиперактивным, за ним всегда было невозможно уследить. Никто не предавал значения изменениям. Но в какой-то момент старший брат Паши приложил руку к его лбу - огненный. Померили температуру - 38.3. А мальчик не чувствовал ее. Неделю ребенок пролежал дома, температура не спадала. Затем появились потемнение в глазах, бледность, слабость. Пашу отвезли в больницу. И уже на следующий день родителям сообщили диагноз.

По словам Паши, вылечиться помогает цель, которую ставишь перед собой:Фото: из архива героя публикации

«Был лысым и пухлым»

С первого дня начался курс химиотерапии. Маленькому Паше родители не говорили, чем он болеет. Но тот уже понимал, что дело серьезное.

- Через несколько месяцев я понял, что нахожусь на волоске от смерти. Но реагировал спокойно. Видел, что спокойны и мои родители. К тому же запомнился вот какой момент. Мама спросила у врача при мне, стоит ли ехать в Москву, чтобы продолжать лечение. Он ей ответил, что переезд не требуется. Это придало сил, - рассказывает Паша.

На момент поступления в больницу у мальчика было 80 процентов незрелых (бластных) клеток. Это острая стадия. Чаще люди приезжают со 150-ю. Так что болезнь можно было контролировать.

Девятилетний Паша пережил три курса химии.

- На первом убили все защитные клетки. На втором уже шло восстановление. Третий подразумевал еще и поддержание результатов. Организм поднимали с нуля. Я был лысым, пухлым. У меня был синий рот из-за того, что во время химиотерапии детям мажут рот синькой, чтобы не было грибка. Антибиотики, которые я пил, могли вызывать такие последствия. Выглядит это все страшно, - вспоминает парень.

Больничное похищение

В закрытой больнице ребенку было скучно. Телевизор и компьютер быстро надоедали. И вот тогда Паша организовал больничное похищение. Подговорил своих соседей по палате украсть только что привезенную коробку с перекисью водорода из кабинета медсестер. Ребята стояли «на шухере», а он вытаскивал лекарства. Ящик поставили у себя в палате и стали наблюдать.

- Медсестры бегали, искали. А мы смеялись. Пропажа ведь была серьезной, сотрудницам грозил выговор. Врачи ходили по палатам и спрашивали, брал ли кто-то ящик. Но мы, естественно, не признались. Вдоволь наигравшись, я пошел возвращать коробку в полной уверенности, что в кабинете никого нет, а там - все медсестры. Этот взгляд я помню до сих пор: «Ах ты ж.. А нам тебе еще уколы колоть!» Меня и мама потом отругала, и главврач провел воспитательную беседу. Пошутил даже, что если я еще что-нибудь украду, отправит меня в одиночную палату. А я ему тогда: «Могу вот ручку у вас со стола украсть». И все. Так и развлекались, - с улыбкой вспоминает Паша.

Мальчик провел в больнице год. Еще два - проходил курс поддерживающей химиотерапии, чтобы не было рецидивов.

Рецепт выздоровления

По словам Паши, вылечиться помогает цель, которую ставишь перед собой:

- Нужно понимать, ради чего ты все это переживаешь. Я хотел играть в футбол, скорее вернуться на поле. Как это работало? Просто выполнял все то, что говорили врачи и медсестры, - делится парень - А есть люди, которые немножко забивают. Это приводит к возвращению болезни или само лечение затягивается.

Сейчас Паша занимается спортом, следит за питанием и продолжает сдавать анализы раз в полгода. Все это позволяет поддерживать здоровье в нормальном состоянии.

- Я знаю, что со мной такое уже не произойдет, - говорит парень. - С кем угодно может, но со мной - уже нет. Болел - получил иммунитет, как с ветрянкой.

«Мне эта болезнь дала больше, чем отняла»

После выздоровления Паша смог посмотреть страну.Фото: из архива героя публикации

Паша уверенно заявляет, что болезнь помогла ему стать тем человеком, которым он является теперь.

- Я стал более открытым к окружающим, добрым, доверчивым. Я не считаю это своей слабостью. Это моя сила. Раньше я был закрытым, плохо общался в компании и не заводил друзей. Сейчас все иначе, поменялось восприятие. Стал лучше понимать родителей, - говорит Паша.

Как бы странно это не звучало, но реабилитация после лечения дала парню возможность посмотреть страну. Паша проходил курс процедур в Подмосковье в санатории «Русское поле», в лагере Шередарь в Сосновом Бору и побывал на Черном море в Анапе. До этого он ни разу не выезжал за пределы Воронежской области. А в 15 лет Паша стал участником Всемирных детских игр победителей (соревнования для детей от 7 до 16 лет, перенесших онкозаболевание).

Паша на Всемирных играх победителей.Фото: из архива героя публикации

- Первый раз я заработал второе место по футболу и третье по шахматам. Ко вторым играм упорно готовился весь год. В итоге занял первое место по бегу и футболу, а также второе по шахматам. Потом три года ездил вожатым. Помогал детям почувствовать себя частью команды, - вспоминает Паша.

Какое-то время парень был еще и волонтером «Добросвета». Вместе с другими ребятами ставил спектакли и выступал на разных благотворительных мероприятиях. Паша на своем примере показывает заболевшим детям, что жизнь продолжается. Пытался помочь им, как когда-то помогли ему. Возвращал долг.

- Когда ты переживаешь такое, твой внутренний мир меняется. Одну жизнь мы уже прожили. Началась вторая. Надо провести ее правильно. Мы осознаем, что все неожиданно может закончиться, но не подаем виду.

На Всемирных играх победителей Паша смог попробовать себя не только в роли участника, но и вожатого.Фото: из архива героя публикации

«Пытался поменять мир вокруг. Получилось»

Параллельно реабилитации Паша вернулся в школу, в тот класс, в котором учился раньше. Выделяться парень не хотел. Программу пропущенного года наверстывал на индивидуальном обучении в больнице.

- После болезни я вышел большим колобком. Естественно, все ровесники начали издеваться. В этот момент сложнее всего было не сломиться. Общество не принимает тебя таким, какой ты вышел. Я пытался на своем примере показать им, как нужно себя вести. Пытался поменять мир вокруг. И это работало, - говорит Паша.

В 13 лет парень пошел в тренажерный зал. Вернулся в футбол, который так любил, хотя даже бегать не мог.

- На сердце была большая нагрузка во время химиотерапии. Мне говорили, что нужно быть острожней. И я нашел выход. Встал на ворота.

После 9 класса Паша решил изменить жизнь, ушел из школы и поступил в училище на повара.

- Я люблю готовить с детства. Всегда кружился на кухне. К тому же люди всегда хотят есть, профессия нужная. И семью накормить, и денег заработать можно, - объясняет парень.

В 16 лет он начал зарабатывать сам. Сначала работал помощником официанта, потом официантом, администратором и управляющим, чтобы изучить бизнес изнутри. Теперь Паша уже на четвертом курсе и планирует переехать в Москву, а в дальнейшем открыть свой ресторан.

- Не, знаю, каким он будет. Но уверен, что с моей звучной фамилией - Борщев - все получится. Не у каждого, между прочим, такая есть, - смеется парень.