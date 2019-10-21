2019-10-21T15:14:16+03:00
Общество

Зимой за погодой на магистралях Воронежской области будут следить мобильные метеостанции

Они помогут дорожникам оперативно реагировать на снегопад и гололед
Елена ФЕДЯШЕВА
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Дорожники к зиме готовыДорожники к зиме готовыФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Для обслуживания региональных и межмуниципальных дорог в зимнее время в каждом районе созданы автобазы, оснащенные всем необходимым: техникой, средствами для ремонта и обработки дорог, условиями для ремонта машин. В области уборкой и содержанием дорог в зимнее время будут заниматься 569 единиц специализированной дорожной техники, что на семь процентов выше нормативной потребности региона. В том числе 227 комбинированных дорожных машин и 73 автогрейдера. В течение года предприятия обновили около 12% автопарка (66 новых машин).

- 94% автопарка области находится в исправном состоянии, сейчас идет переукомплектование техники зимним навесным оборудованием, - рассказал Максим Оськин, руководитель департамента дорожной деятельности области. – Пескосоляной смеси заготовили на период до февраля. Оставшийся объем заготовят до конца ноября.

С 15 ноября в регионе вводится круглосуточный мониторинг погодных условий для оперативного реагирования и предупреждения на дорогах ЧП. С этой целью дорожники используют данные гидрометцентра и мобильных метеостанций, которые разместят на узловых транспортных направлениях.

Для оперативного ремонта ям заготовили холодный и литой асфальт. На каждом предприятии создан запас асфальта в брикетах, который заправляют в мобильные установки, которые разогревают смесь для заливки ям и выбоин. К этому моменту ямы ликвидировали на площади больше 21 тысячи квадратных метров, залиты трещины покрытия. Продолжается ремонт освещения, нанесение горизонтальной разметки, установка необходимых дорожных знаков и вырубка кустарников в полосах отводов дорог.

Провели дорожники и «работу над ошибками» прошлого зимнего сезона.

- В прошлом году у нас были претензии к составу пескосоляной смеси, которую использовали для борьбы с гололедом. Песок должен отвечать определенным нормативам, в том числе и по размеру частиц, - пояснил Оськин. – Смесь не должна содержать глины. А мы порой видим сплошь коричневую глиняную смесь. За такую обработку мы платить перестали, потому что она не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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