2019-10-18T12:04:57+03:00
Общество

Воронежский губернатор встретился с победителями конкурса «Команда будущего»

Александр Гусев предложил им попробовать силы в президентском проекте «Лидеры России»
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Встреча губернатора и участников «Команды будущего» состоялась 17 октября в региональном правительстве. Открытый конкурс управленцев Воронежской области «Команда будущего» проходил с 21 августа по 27 ноября 2018 года по поручению главы региона в рамках пилотного проекта «Современное государственное управление». Победителей рекомендовали к включению в резерв управленческих кадров Воронежской области. Некоторые из них уже занимают руководящие должности в органах власти. Например, 21 июня руководителем управления по государственному регулированию тарифов области назначили победителя «Команды будущего» и финалиста Всероссийского конкурса «Лидеры России» Евгения Бажанова.

По словам губернатора, в настоящее время формируется список новых участников Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Глава региона предложил присутствующим попробовать в нем свои силы:

Предлагаю вам поучаствовать. Вы точно и подготовлены, и достойны, поэтому можете далеко пройти в этом конкурсе. Не стесняйтесь, если нужна будет наша помощь в подготовке – мы, безусловно, ее окажем. Конкурс «Лидеры России», инициированный администрацией Президента, реально работает. И наш областной конкурс работает. Совсем недавно его полуфиналист у нас стал главой района. Я говорю о Максиме Янцове. Безусловно, и с другими участниками мы отношения поддерживаем и в поле зрения их держим.

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Александр Гусев отметил, что в подобных конкурсах участники проходят жесткий отбор и получают огромный опыт за счет общения:

Это неоценимо. Поверьте, ни одно обучение не дает такого эффекта, как общение с теми людьми, которые стремятся, знают, чего хотят, и знают, как этого добиваться. На мой взгляд, это очень позитивный и яркий пример социального лифта.

Также глава региона отметил, что все инициативные воронежцы, которые хотят продемонстрировать способности руководителей, могут участвовать в федеральном проекте «Лидеры России» и призвал их активнее подавать заявки. А что касается резерва управленцев области, Александр Гусев заявил о его приоритетном значении при поиске кандидатов на освобождающиеся должности:

Мы договорились, что если появилась вакансия, то первый пул претендентов, на который нужно обращать внимание, – это резерв управленцев. Если нет кандидатуры из их числа, должно быть объяснение, почему этого произошло. Вторая наша задача – заниматься повышением ваших компетенций и обучением.

Для этого, по убеждению главы региона, должна быть сформирована специальная программа обучения.

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