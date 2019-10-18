Жители ул. Чеботарева попросили депутата Гордумы провести уличное освещение

Улица Чеботарева в избирательном округе первого заместителя председателя Воронежской городской Думы Александра Провоторова является самой отдаленной. Это частный сектор.

Для того, чтобы решить свои проблемы, жители пригласили депутата, а также главу управы района Олега Копытина. Воронежцы рассказали парламентарию, что у них отсутствует централизованное уличное освещение. Долгие годы дорога, которой они пользуются, освещается только от рядом стоящих домов. Александр Провоторов пообещал, что освещение на ул. Чеботарева появится к лету следующего года.

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Кроме того, жители попросили депутата оказать содействие в установке спортивной и детской площадок. Места для них хватает, и объекты будут востребованы, так как в частном секторе Советского района проживает много детей. Парламентарий обещал посодействовать и в этом вопросе.

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- Когда жители так сплачиваются, это помогает оперативнее решать проблемные вопросы территории, на которой они проживают. Для меня как для депутата важно встречаться с людьми на округе лицом к лицу, выслушивать их пожелания, помогать в решении наболевших вопросов. Работа депутата заключается не только в разработке и принятии нормативных документов, но и в таких встречах во дворах, - отметил первый заместитель председателя Воронежской городской Думы Александр Провоторов.