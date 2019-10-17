Посол ЕС в Воронеже: «Россия является сверхдержавой в науке»

17 октября ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий встретился с Главой представительства Европейского Союза в России, послом ЕС Маркусом Эдерером. Состоялось торжественное подписание договора об открытии Центра изучения Европейского союза на базе ВГУ. Под эгидой ЕС созданы уже 13 подобных Центров в крупнейших вузах страны.

Конференция с участием ЕС, России и Украины

На базе этого центра студенты смогут, например, получить информацию для участия в образовательных программах ЕС, а преподаватели и ученые - проконсультироваться по вопросам участия в европейских исследовательских проектах. Одна из главных целей - расширение обмена студентами. Так, в прошлом году было вложено более 17 миллионов евро в программы обмена между студентами России и ЕС.

- Мы начнем получать больше информации о жизни в Евросоюзе и распространять эту информацию среди вузовского сообщества. Также эффект проявится в большей вовлеченности российских вузов в европейские проекты. Мы планируем в разы увеличить количество программ двойных дипломов с европейскими университетами, - отметил Дмитрий Ендовицкий.

Конечно, возникает вопрос, не приведет ли такая политика обмена студентами к тому, что лучшие кадры не будут возвращаться в Россию из Европы?

- Все в руках нашего правительства - насколько госполитика Российской Федерации в области высшего образования будет создавать комфортные условия для закрепления наших молодых ученых и талантливых студентов в отечественных вузах, - сказал ректор ВГУ.

Во время своей речи посол ЕС также выступил с предложением организовать трехстороннюю конференцию, в которой примут участие представители академических сообществ Европейского Союза, России и Украины.

- Организация встречи такого формата - ответственная задача. Если она состоится, то это будет первое мероприятие подобного масштаба за десятилетия взаимоотношений между Россией и Украиной. Несомненно, оно позволит существенно улучшить политический климат между нашими странами, конечно, при поддержке Европейского Союза, – подчеркнул Дмитрий Александрович.

Вместе мы можем создавать научные прорывы

Кроме того, посла ЕС попросили оценить глобальные проблемы, такие, например, как терроризм или незаконная миграция, и роль России в решении этих задач.

- В данный момент перед нами стоят несколько вопросов, которые не ограничиваются пределами конкретной страны, в частности международный терроризм или так называемые «мягкие вызовы» - например, изменения климата. Для успешного их решения необходимо работать на многосторонних площадках. Мы работаем в данном направлении. Недавно обсуждали вопрос присоединения Российской Федерации к Парижскому соглашению. В ближайшее время у нас намечается визит представителя Брюсселя для решения вопросов, которые интересуют обе стороны, в сфере борьбы с международным терроризмом, - подчеркнул Маркус Эдерер.

Говорит ли все это о сближении России и Европы?

- Студенческие обмены - один из островков сотрудничества между Россией и Евросоюзом, которые переживают даже сегодняшнее политические времена. В этом смысле мы никогда и не отделялись. Сближение у нас было всегда. Россия является сверхдержавой в науке. Евросоюз также обладает значительным научным потенциалом. Вместе мы можем создавать серьезные достижения и даже научные прорывы. В данном смысле мы уже активно сотрудничаем, но это не значит, что нет потенциала для дальнейшего развития. В частности Евросоюз планирует в два раза расширить бюджет программы Эразмус+ на 2021 - 2027 годы, что даст еще большему количеству студентов и профессоров возможность обменяться культурным опытом, - сказал Маркус Эдерер.