В Репном открыли бюсты Алябьева и Лермонтова

В торжественном событии, которое прошло в минувший вторник на территории бывшей дворянской усадьбы, принял участие губернатор Александр Гусев, а также инициатор установки бюстов - супруга вице-премьера правительства РФ Татьяна Гордеева.

УСАДЬБЕ ВЕРНУЛИ ПЕРВОЗДАННЫЙ ВИД

Во второй половине XVIII века полковник Воронежского драгунского гарнизонного полка Семен Лосев основал на левом берегу реки Усманки усадьбу. Его младший сын Алексей там построил двухэтажный особняк и каменную церковь.

Следующим владельцем стал Николай Шатилов. Он был мужем старшей дочери Алексея Лосева. Затем имение перешло их старшему сыну, женатому на родной сестре композитора Александра Алябьева - Варваре. Новым хозяином стал их зять барон Александр Карлович Сталь фон Гольштейн. А последним владельцем был его внук - он и Семен Лосев похоронены в ограде Алексеевского храма, расположенного на территории усадьбы.

Дворянская усадьба в Репном сегодня является музейным объектом.

После национализации в Репном находился Дом отдыха областного комитета ВКП(б), в Великую Отечественную в нем располагался госпиталь. Война сюда не дошла, благодаря этому внешний вид имения сохранился, но c годами оно стало приходить в упадок. Экс-губернатор Алексей Гордеев вместе с супругой Татьяной Александровной инициировали восстановление усадьбы в ее первозданном виде. Кроме того, на территории появился лагерь-санаторий для одаренных детей «Солнышко».

Татьяна Гордеева сделала много доброго для культурной жизни нашего региона.

А 15 октября напротив особняка установили бюсты композитора Александра Алябьева и поэта Михаила Лермонтова, который родился в этот день 205 лет назад. По словам присутствовавшего на торжественной церемонии историка Александра Акиньшина, автор «Соловья» Алябьев не просто бывал здесь. Он жил в усадьбе на протяжении нескольких лет.

- С Лермонтовым связано другое имение - семьи Потаповых - в нынешнем Семилукском районе. Там пока сложно увековечить его память, и хорошо, что это делается здесь. Потому что Лермонтов был знаком с племянницей Алябьева Софьей Николаевной Сталь фон Гольштейн. Он служил в эскадроне, которым командовал ее муж. И ему принадлежат строки, которые отразили отношение юных офицеров к красавице-жене командира. Сегодня, в день рождения Лермонтова, память о нем и память о замечательном композиторе Алябьеве приобретает здесь материальное воплощение, - пояснил историк.

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО И ДУХОВНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ

Губернатор Александр Гусев отметил, что с большим удовольствием участвует в открытии бюстов, и поблагодарил Татьяну Гордееву за неравнодушие к судьбе имения, которое она проявляет по сей день:

- Вашими стараниями, стараниями Алексея Васильевича это место, которое долгое время было номенклатурным и начало приходить в упадок, в последние годы стало центром культурного и духовного притяжения для всех воронежцев. Мне кажется, очень правильным решением было открыть здесь школу для одаренных детей. Потому что дети, которые находятся на этой территории, получая дополнительные знания по предметам, им интересным, еще и пропитываются этой красотой и духовностью.

Александр Гусев поблагодарил Татьяну Гордееву за поддержку воронежских проектов.

Глава региона подчеркнул, что усадьба в Репном не единственный объект культурного наследия, который сегодня восстанавливают в регионе. Среди гостей можно было увидеть, например, директора Дворцового комплекса Ольденбургских Елену Клепову. Сейчас она отвечает за реконструкцию, которая полным ходом идет в замке.

- Я хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, меценатов, всех, кто жертвует на восстановление таких знаковых мест. И, безусловно, отдельная благодарность тем людям, которые приняли участие в изготовлении и установке этих бюстов, - сказал Александр Гусев.

Татьяна Гордеева поблагодарила всех, кто принимал участие в реконструкции усадьбы, а также в создании памятников, - московского скульптора Андрея Плиева и воронежского архитектора Романа Пупавцева.

- Я очень надеюсь, что здесь появится - мы постараемся его вырастить - большой красивый парк. Хочется обратиться к молодежи: любите свою Воронежскую землю, внимательно относитесь к тому, что вы делаете и что вас окружает. Возможно, где-то нужна ваша помощь и ваше участие, - отметила Татьяна Александровна.

Татьяна МИСТЮКОВА.