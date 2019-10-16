Мужчину, расстрелявшего коллегу под Воронежем, отпустили под подписку о невыезде

Стали известны подробности инцидента в Ямном. Напомним, 14 октября в офисе фирмы, специализирующейся на продаже автомобильных масел, разгорелся конфликт между двумя сотрудниками. Один из них выхватил травматический пистолет и начал стрелять. Приехала полиция. После разбирательств «стрелка» задержали.

Раненый мужчина, 38-летний Денис Биркле, попал в Рамонскую районную больницу, в хирургическое отделение. Он рассказал подробнее, что произошло утром в понедельник:

- Мой коллега по работе Арам – такой же, как и я менеджер. Но так как он – зять директора, видимо, считает, что находится в фирме на особых правах. Хочет - на складе работает, хочет – продажами занимается. Хотя надо заметить, что директор никак не дает почувствовать, что он – его любимчик. Так вот, как-то Арам меня о чем-то попросил, а я разговаривал по телефону и ему не ответил. С тех пор он затаил на меня злобу. И в прошлую пятницу (11 октября – ред.) мы подрались. Для меня это дикость – я со второго курса института кулаками не махал. Во время драки мы упали на стол. Я так неудачно приземлился, что растянул сухожилие на безымянном пальце правой руки. Думал, за выходные эмоции улеглись. Куда там!

Денис махнул рукой и продолжил:

- С утра понедельника Арам опять на меня накинулся, ударил в лицо. Я попытался ответить, нас растащили. Предложил Араму выйти на улицу, спокойно поговорить. А там он начал стрелять – попал мне в руку и в ногу. Третий выстрел просвистел мимо уха. Я выбил у него пистолет и повалил на спину. Позвал на помощь коллег, те прибежали. Арам вроде бы сдался. Но когда поднимался, выхватил нож и опять кинулся на меня. Я побежал в офис и закрыл дверь. Арам стал ломиться в офис, выбил пластиковую штуковину, на которой держалось окно. Теперь, как слышал от коллег, говорит, что это я ему руку сломал, а он якобы применил пистолет, защищаясь. Впрочем и другие разговоры до меня доносились. Что пистолет якобы вообще в деле не фигурирует. Откуда же у меня тогда дырка в ноге?

- Кто же полицию вызвал?

- Я одной рукой дверь придерживал, а другой набрал 112, вызвал полицию и скорую. Меня отвезли в больницу, а вскоре забрали и Арама. Только теперь он оказался на свободе, уже заезжал на работу. В то же время Арам отказался от освидетельствования на алкоголь и наркотики. Оказывается, так можно, и полицейские ничего с этим сделать не могут. Сейчас мне ногу зашили, колят антибиотики. С работы уходить не хочу – она интересная, коллектив хороший, все устраивает. Да и сейчас такие времена – менять ее тяжело. В то же время у меня двое детей, опасаюсь за них. Хотя Арам грозил только лично мне, к примеру, говорил, что сожжет машину.

В фирме, где работает Денис, подтвердили, что Арам – на свободе. Он появился в офисе ненадолго, а потом уехал. Вроде бы лечиться. Коллеги крайне неохотно говорили об инциденте. В частности, директор фирмы сказал только, что не учил зятя такому агрессивному поведению, и что вопросы лучше задавать следователям. Драки он не видел, а у Арама вроде бы, действительно, сломана рука. Директор уверен, что в этом инциденте не все так однозначно. Кого считает правым, кого виноватым, не пояснил.

В компании, где работает Денис, о потасовке между своими сотрудниками говорят крайне неохотно.Фото: Юрий КОЗЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области по поводу того, что Арам гуляет на свободе, сказали следующее:

- По закону можно задержать человека на 48 часов, после этого нужно решение суда, избирающего дальнейшую меру пресечения. Наш представитель озвучил свою позицию, которая заключалась в том, что в интересах следствия нежелательно, чтобы обвиняемый по ч. 2 ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (до двух лет тюрьмы – ред.) находился на свободе. Однако суд к этому мнению не прислушался и отпустил мужчину под подписку о невыезде.