2019-10-15T19:40:59+03:00
Происшествия

Под Воронежем на подпольном заводе разливали местный виски Jack Daniel’s

Подобные предприятия работали и в Левобережном, и в Коминтерновском районах города
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Помимо алкоголя и табака одна из сфер, наиболее сильно страдающая от подделок, - это сельскохозяйственные товарыПомимо алкоголя и табака одна из сфер, наиболее сильно страдающая от подделок, - это сельскохозяйственные товарыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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За 9 месяцев 2019 года в суд направлено одиннадцать уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкоголя. Речь идет, например, о таких напитках, как коньяк Hennessy или виски Jack Daniel’s. Всего из оборота изъято 84 тонн готовой к реализации алкогольной продукции. Об этом 15 октября на пресс-конференции, посвященной незаконному обороту контрафактных товаров, рассказал Антон Гольц, начальник отдела № 2 УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области подполковник полиции.

Подпольные мини-заводы сносят

В Семилукском районе ликвидирован подпольный цех, где был оборудован полный цикл производства водки Absolut и виски Jack Daniel’s. Даже «тара» была идентична подлинной. К слову, на складах было изъято около 80 тысяч бутылок.

Более того, на улицах Димитрова и Волгоградской, то есть в Левобережном районе, бутлегеры содержали аналогичные склады. Там во время «ликвидации» обнаружили 13 тысяч литров алкоголя, готового отправиться по магазинам, кафе или даже ресторанам. Чуть меньший размах у склада в Северном микрорайоне: на улице Антонова-Овсеенко изъяли5 тысяч литров.

Куда же уходит столько товара? К сожалению, даже некоторые довольно крупные сетевые магазины не стесняются сэкономить таким образом. В феврале этого года, например, был арестован поддельный алкоголь на 22,1 млн. рублей. Что удивляет больше всего, он должен был стоять в супермаркетах сети, которая позиционирует себя именно, как специализирующаяся на алкоголе.

Мини-заводы, выпускавшие тысячи литров «элитных» напитков, после обнаружения сносят. Например, за первые полгода было снесено два подобных предприятия - оба находились на улице 9 Января.

Подделывают и табак, и сельскохозяйственные семена

Но ошибиться можно не только при выборе алкоголя. Антон Гольц отметил, что активно развивается теневой бизнес в сфере незаконного оборота табачной продукции. За 9 месяцев выявлено 26 преступления экономической направленности в сфере незаконного оборота табачной продукции.

Например, в Россоши местный житель продавал сигареты без акцизных марок. У него изъяли такого товара на 3,4 млн рублей. Представляете, сколько это пачек? Понятное дело, что не то, что в качестве, а даже в безопасности данного товара нельзя быть уверенным.

Впрочем подобные истории встречаются не только в области, но и в самом Воронеже. Местного жителя также поймали на продаже контрафакта - он собирался заработать 2,1 млн рублей.

Быть может, вы удивитесь, но помимо алкоголя и табака одна из сфер, наиболее сильно страдающая от подделок, - это сельскохозяйственные товары. Ущерб таким фирмам как Pioner, Syngenta или Sholl Velvet составила 68,4 млн рублей. Так, в июле 2019-го группа лиц продавала контрафактные гибридные семена подсолнечника под брендом Syngenta. Только из-за этой банды копания потеряла 4,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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