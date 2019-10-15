На Мандельштамфест-2019 в Воронеж приедут мастерская Петра Фоменко и Анатолий Белый

Худрук Воронежского Камерного театра Михаил Бычков объявил програму третьего Мандельштамфеста, который пройдет с 20 по 22 декабря. Фестиваль познакомит воронежцев с поэтическим искусством в различных его проявлениях. Часть программы традиционно посвящена творчеству Осипа Мандельштама, который в 1934-1937 годах находился в ссылке в Воронеже.

В программе третьего Мандельштамфеста, который пройдет в Камерном театре, - спектакли, концерты, поэтические вечера, лекции, кинопоказы.

Михаил Бычков анонсировал программу третьего Мандельштамфеста.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРОГРАММА МАНДЕЛЬШТАМФЕСТА-2019

20 декабря

18.00, Большая сцена. Открытие фестиваля. Спектакль «Египетская марка» театра «Мастерская Петра Фоменко» по одноименной повести Мандельштама. «Египетская марка» – повесть об исчезающей в жерле вечности эпохе, людях, вещах, словечках, жестах. Действие этой маленькой повести протекает в 1917-м, после Февральской революции, хотя написана она была 10 лет спустя.

19.00, театральный клуб. Показ фильма Ромы Либерова «Сохрани мою речь навсегда». История поэта Осипа Мандельштама, воссозданная на стыке искусств и жанров: документалистики, кукольного театра, дизайна, компьютерной графики.

19.30, малая сцена. Эскиз-читка Воронежского Камерного театра «Четвертая проза» по мотивам одноименной книги Мандельштама. Это нечто среднее между исповедью и памфлетом. Текст ее вырос из обличительного открытого письма Мандельштама советским писателям. В своем произведении он яростно заявляет о разрыве с этими писателями и с интеллигенцией в целом. Личная обида, чувство этической и эстетической несовместимости заставляют Мандельштама объявить о разрыве с советской литературой в радикальном тексте, который станет своего рода символом веры неподцензурной словесности. Режиссер – Михаил Бычков. Исполнитель – Василий Шумский.

21.00, Большая сцена. «Египетская марка» театра «Мастерская Петра Фоменко».

21 декабря

14.00, Малая сцена. Лекция Ромы Либерова «Внутренняя биография Осипа Мандельштама».

16.00, Большая сцена. Премьерный показ вечера современной хореографии Воронежского Камерного театра «Танцуем Мандельштама». Это пластическое осмысление стихов Мандельштама молодыми современными хореографами - Константином Матулевским, Павлом Глуховым, Владимиром Варнавой, Ольгой Васильевой, Константином Кейхелем, Ульяной Чепуриной, Александром Литягиным.

18.00, Большая сцена. Поэтический вечер Михаила Айзенберга, автора десяти книг стихов и пяти книг эссе. Лауреат премии Андрея Белого. Стипендиат фонда Иосифа Бродского.

19.30, Малая сцена. Спектакль Камерного театра «Гоголь переоделся Пушкиным» по Хармсу. Парадоксальные, безумно смешные скетчи, сменяющиеся драматичными сценами о жизни и аресте Ювачева Д.И., литературный псевдоним которого – Даниил Хармс. Режиссер – Николай Русский. Исполнители: Олег Луконин, Михаил Гостев, Павел Ильин, Яна Кузина, Анастасия Майзингер, Марина Погорельцева

20.00, Большая сцена. Поэтический вечер «Отражения». Артист Анатолий Белый читает любимые стихи и представляет свой проект «Кинопоэзия». Со сцены и с экрана прозвучат стихи Пушкина, Маяковского, Цветаевой, Пастернака, Мандельштама, Бродского, Есенина и других поэтов.

21.00, сцена в кафе «На минус первом». Концерт «Это какая улица?» Олега Пожарского и KURANDA QUARTET. Известный воронежский музыкант задался целью перевести на язык музыки поэтов, которые составляют славу воронежского края: классиков Мандельштама, Кольцова, Никитина, Жигулина, Бунина, Прасолова, Платонова и современников Александр Гришина и Валентин Нервина. Альбом «Это какая улица?» по стихам Мандельштама, записанный в 2011-м, станет основой одноименного концерта-беседы.

22 декабря

15.00, театральный клуб. Повторный показ фильма Ромы Либерова «Сохрани мою речь навсегда».

16.00, Большая сцена. Поэтический вечер писателя, поэта, драматурга Дмитрия Данилова. Автор пяти книг стихов, восьми книг прозы, четырех пьес. Публиковался в США, Европе, Китае. Спектакли по пьесам Дмитрия Данилова идут более чем в 30 российских и зарубежных театрах. Лауреат поэтических премий журналов «Октябрь» и «Новый мир», дважды – финалист премии «Большая книга». Лауреат премии «Золотая маска» 2018 в номинации «Лучшая работа драматурга» (пьеса «Человек из Подольска») и многих значимых драматургических конкурсов.

17.30, театральный клуб. Презентация книги «Стихи» воронежских поэтов Наты Косякиной и Михаила Потапова, предисловие к которой написано Дмитрием Быковым.

Ната Косякина – воронежский поэт, выпускница факультета журналистики ВГУ, студентка филологического факультета МГУ. Лауреат премии воронежской области по поддержке талантливой молодёжи в 2014 году в номинации «литература». Михаил Потапов — воронежский поэт, окончил физический факультет ВГУ, сейчас – студент философского факультета МГУ. Участник и лауреат поэтических слэмов.

18.00, Большая сцена. Музыкально-поэтический перформанс актрисы театра имени Станиславского, исполнительницы главной роли в спектакле «Трамвай Желание» Воронежского Камерного театра Ирины Гриневой «Александрийские песни». Название перформанса заимствовано из одноименного сборника стихов Михаила Кузмина. В спектакле звучит великая русская поэзия разных эпох и поэтов - Пушкина, Маяковского, Бродского, Гиппиус и, конечно же, самого Кузмина, а также романсы Вертинского и песен Марлен Дитрих.

20.00, сцена в кафе «На минус первом». Башлачев-кабаре «Единственный день».

Музыкальный спектакль актера Андрея Новикова. Тема спектакля - взаимоотношения между поэтом и миром, которая исследуется через творчество поэта и рок-кумира Александра Башлачева. К стихам и прозе СашБаша присоединятся отрывки из «Записок психопата» Венечки Ерофеева и даже стихотворение Александра Пушкина.

21.00, малая сцена. Концерт воронежских музыкантов Эрнесто Заткнитесь, «БананаБис» и «Головогрудь». Эрнесто Заткнитесь – исполнитель альтернативного хип-хопа, блогер, поэт, баттл-рэпер. «БананаБис» – кабаре-дуэт актера и поэта Данилы Чекрыгина и музыканта Дмитрия Сердцева. «Головогрудь» – пионеры отечественной инфантил-поп музыки, последовательные поклонники аутсайдерских перформансов, вечные заложники романтического мировоззрения.