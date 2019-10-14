«Кис-кис», Anacondaz и научное кино: 7 событий недели, которые воронежцам стоит не пропустить

Понедельник

Что? Где? Когда?

Знаменитая игра в нашем городе. Третий этап кубка Воронежа по «Что? Где? Когда?» среди игроков, не достигших 36 лет. Почувствуй себя частью популярной телепередачи и проверь интеллект. Влиться в турнир можно с любого этапа. Регистрируй команду в группе «ВКонтакте». Число команд не ограничено! 0+

Куда идти: ВГУ, Университетская пл., 1,

Когда идти: 14 октября в 18.30

С кем идти: С очень умными друзьями

Вторник

«Пикник»

Популярная группа приезжает в Воронеж с новой программой «В руках великана». По заведенной традиции «Пикник» готовит концептуальный видео арт. Задействованы аниматоры из разных стран. Художники и инженеры работают над оформлением сцены и новыми персонажами, которые поразят воображение самых искушенных поклонников группы. 6+

Куда идти: ДК им. 50-летия Октября, ул. Ворошилова, 19

Когда идти: 15 октября в 19.00

С кем идти: С теми, кто любит послушать хорошую музыку

Среда

Фестиваль научного кино

16 октября состоится открытие фестиваля актуального научного кино ФАНК. Для жителей города подготовят обновленную программу с полным погружением в научные знания о мире: лекции, кинопоказы, VR и научный стендап. К слову, это уже второй подобный фестиваль. Вход свободный. 6+

Куда идти: «Винзавод», ул. Кольцовская, 24д

Когда идти: 16 октября в 19.00

С кем идти: С теми, кто любит науку

Четверг

Обучение дебатам

Дебаты - это интеллектуальная игра, в которой участвуют тысячи людей по всему миру. В рамках обучения все желающие смогут не только приобрести навыки аргументации и аналитического мышления, но и получить большой опыт публичных выступлений. Вместе с тем они расширят свой кругозор и познакомятся с новыми людьми. 0+

Куда идти: «Желтый Носорог», ул. Дзержинского, 16

Когда идти: 17 октября в 19:30

С кем идти: С тем, кто любит спорить

Пятница

Anacondaz

Группа их астрахани отмечает свой десятилетний юбилей. Авторы песен «Ни капли не больно», «Дубак» приедут в наш город с новой программой. 18 октября все воронежские любителей pauzern-рэпа соберутся в стенах клуба PALAZZO на концерт этой яркой группы.

Куда идти: PALAZZO, Московский проспект 9

Когда идти: 18 октября в 20.00

С кем идти: С теми, кто любит рэп

Суббота

«Операция Пластилин»

Ребята из соседнего Тамбова очень преуспели в рок-музыке. Они то и дело ездят с турами по всей стране. И вот 19 октября доберутся и до нашего города. Авторы трека «Заткнись и целуй меня» выступят в клубе STATION MIR. Группа представит публике свой новый альбом «Рейв», а также исполнит свои лучшие хиты! 12+

Куда идти: STATION MIR, ул. Генерала Лизюкова, 4

Когда идти: 19 октября в 20.00

С кем идти: С теми, кто любит рок

Воскресенье

«Кис-кис»

Завершают нашу подборку прекрасные девушки-рокеры. А точнее сказать панк-рокеры. Всего за год они смогли выпустить два альбома, набрать несколько миллионов просмотров на своих клипах и еще больше прослушиваний. Теперь у группы большое количество фанатов, а их песни «кирилл» и «подруга» знает каждый подросток.

Куда идти: PALAZZO, Московский проспект 9

Когда идти: 20 октября в 19.00

С кем идти: С теми, кто любит панк-рок