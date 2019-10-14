В библиотеке Никитина впервые прошла акция «Воронежский краеведческий диктант»

12 октября на базе областной универсальной научной библиотеки им И. С. Никитина состоялась первая в области акция на знание истории Воронежского края. Свои силы в тестировании показали и коренные жители разного возраста, и те, кто живет в городе совсем недавно.

Диктант состоял из 30 тестовых вопросов преимущественно историко-культурного характера без территориально-географического и социально-экономического аспектов. Например, участникам предстояло указать имя командира, чья армия освободила город от немецко-фашистских захватчиков, или же вспомнить, что в наши дни расположено на месте бывшего Кадетского плаца. В целом вопросы были под силу каждому, кто мало-мальски интересуется историей родного края. На выполнение заданий участникам отводилось 45 минут. В числе присутствовавших на диктанте были не только взрослые, но и дети.

- Дочка моя занимается краеведением, а я решила просто поддержать ее и также попробовать свои силы, - рассказывает Татьяна Кравченко.

Татьяна Кравченко с дочерью.Фото: Екатерина САФЕТИНА

А вот Алексей Самодуров, студент второго курса исторического факультета ВГУ, изучает историю родного края не только в рамках образовательного процесса, но и по собственному желанию. Об акции он узнал из социальных сетей и без сомнения решил поучаствовать в диктанте.

Что же касается вопроса о том, способен ли не воронежец справиться с вопросами теста и преодолеть барьер в 10 баллов, за что выдается «Сертификат участника Воронежского краеведческого диктанта», заведующая отделом краеведения Лариса Юрьевна Акиньшина говорит так:

- Некая подготовка к диктанту должна быть. Даже если участник не является коренным жителем, освоить первую ступень вполне реально, но нужно изучать литературу.

Автор этих строк, кстати, тоже приехала в Воронеж всего два года назад, но тоже решила принять участие в акции. И проверить на себе, насколько реально справиться с заданиями, которые были даны в тесте. Из 30 возможных баллов было честно заработано 15. Как и говорила Лариса Юрьевна, если готовиться, то первую ступень преодолеть возможно.

На выполнение заданий участникам отводилось 45 минут.Фото: Екатерина САФЕТИНА

Были и задания, выполнить которые можно было дать, прибегая к логическим размышлениям и воспоминаниям о своих поездках в разные районы области. Например, на вопрос о самом древнем памятнике археологии, был выбран вариант «Костёнки» просто потому, что когда-то довелось там побывать. А где-то пригодились знания о родном Курском крае, соседе Воронежского: их исторические события иногда переплетались. Так, год образования современной Воронежской области совпадает с Курской - 1934-й.

В целом же диктант действительно под силу каждому, если читать о своем крае, ездить в интересные места, посещать музеи. И край может стать твоим, даже если ты не коренной житель. Никитинская библиотека планирует и в дальнейшем проводить краеведческий диктант, чтобы мотивировать жителей к изучению истории своей малой родины.