Работы мастерицы из Воронежской области украсили единственный в России музей шкатулок

Ставропольский частный музей шкатулок уникален. Он даже зарегистрирован в «Книге рекордов России». В коллекции экспонатов представлено больше 2600 работ из 105 стран мира.

По-своему уникальна и мастер глиняной игрушки Надежда Минькова. Ее руки творят настоящие чудеса. В Ставрополе представлены ее работы, сделанные на заказ специально для музея: «Маша и медведь», «Домовенок Кузя», «Курочка Ряба», «Данила Мастер», «Ангелок».

Игрушки Надежды Миньковой.Фото: Светлана КОЛЕСНИКОВА

Дед - плотник, прадед - кузнец

...Родилась наша героиня на южном Урале. Отец работал электриком, мама - няней в детском саду. У мамы были золотые руки, она прекрасно рисовала, шила, вышивала, занималась выжиганием по дереву. Да и другие члены семьи - рукастые. Дед по маминой линии был плотником, прадед - кузнецом. Прабабушка мастерила в детстве кукол из мочала (лыка).

Сама Надежда в юности занималась папье-маше, делала кукол в народных костюмах. Лепить из глины мечтала всегда, но не было возможности обжига. А потом судьба свела ее с преподавателем художественной школы, мастером по глине, однофамилицей Натальей Миньковой. И Надежда не удержалась - слепила первого петушка-свистульку.

Лепить из глины Надежда мечтала всегда.Фото: Светлана КОЛЕСНИКОВА

Занятие оказалось не таким простым. Она стала искать уроки по лепке игрушек и свистулек на просторах интернета. Причем целенаправленно интересовалась именно традиционными глиняными игрушками. Первая же свистулька сразу зазвучала в руках Надежды, и это не могло не воодушевить.

- В глиняной игрушке живут рядом миф и реальность, традиции и современность. Все это, как и древним народным мастерам, мне нравится отображать в своих работах. Ну, а больше всего люблю лепить домашних животных, которые окружали нас в детстве, - говорит мастерица.

Надежда росла в большой и дружной семье, окруженная вниманием матери и отца, бабушек и дедушек. Прабабушки и прадедушки, которые занимались домашним хозяйством, брали ребятишек на покос, в лес за дровами, за грибами, за ягодами… Ей и по сей день необычайно близок крестьянский быт и образ жизни.

Работы острогожской мастерицы.Фото: Светлана КОЛЕСНИКОВА

Колокольчики и свистульки

Надежда Минькова изучила практически все техники изготовления глиняной народной игрушки. Мастер дымковской игрушки с более чем 30-летним стажем Галина Прадед даже сняла специально для нее видеоматериал. Но собственные авторские работы Надежда все же лепит по-своему.

- Чаще всего, когда сажусь за работу, сама не знаю, какой образ выйдет на этот раз… Кстати, все мои игрушки функциональны. Они либо колокольчики, либо свистульки, либо то и другое одновременно. Глину для своих работ я приобретаю в магазине для творчества или выписываю по интернету, - рассказывает наша героиня.

О ее мастерстве свидетельствуют регалии и награды.С декабря 2018 года Надежда Минькова - член Творческого союза художников России и Международной федерации Художников. Она дипломант конкурса по направлениям изобразительного и декоративно-прикладного искусства (Международный культурно-образовательный проект «Славянский мир, 2017 год); финалист Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины», проходившего в Казани в сентябре 2018 года под эгидой президентских грантов.

Игрушки Надежды будто излучают свет и доброту.Фото: Светлана КОЛЕСНИКОВА

Перечисление ее достижений можно продолжить.Самой Надежде особенно запомнился случай на фестивале «Русское поле».

- Я ехала туда в надежде пополнить свою коллекцию глиняных игрушек, которую, как и многие мастера, собираю… И вот мне повезло встретить там Ольгу Фарутину, мастера Каргопольской глиняной игрушки, - вспоминает мастерица. - Но «берегини» - игрушки, которую мне больше всего хотелось приобрести, у нее уже не было... Каково же было мое удивление, когда я узнала, что Ольга Николаевна прямо там, на фестивале, вылепила для меня «берегиньку», и я ее, еще сырую, бережно привезла домой. Счастью моему не было предела!

О чем мечтает мастерица?

Семейная жизнь Надежды Миньковой заладилась, как и творческая карьера. У нее есть муж и два сына. Старшему скоро будет 24 года, он военный, живет в Петербурге. Младшему - 12. Мальчик учился лепке из глины у Натальи Миньковой, а теперь ходит в мамин кружок «Глиняной игрушки» в Острогожский центр детского творчества. Муж поначалу не понимал и не поддерживал ее увлечения. Тем более что это удовольствие не дешевое: только печь для обжига стоит от 70 до 100 тысяч. Но со временем смирился, купил жене печку и даже стал возить ее на фестивали.

Мастерица и ее игрушки.Фото: Светлана КОЛЕСНИКОВА

О чем же мечтает мастер Надежда Минькова, у которой есть и любимое дело, и дружная семья?

- В этом году я получила диплом по профессиональной переподготовке по специальности «Педагогика и методика преподавания предмета «Изобразительное искусство» и теперь, наконец, могу заниматься любимым делом. Я учу деток лепить русские народные игрушки, прививаю им любовь к народным промыслам, ремеслу, стараюсь отвлечь от гаджетов, - делится сокровенными мыслями Надежда Минькова.

Ее игрушки словно излучают свет, вызывают добрую улыбку. Может, потому, что в людях Надежда больше всего ценит доброту, отзывчивость, душевность. А еще она принимает мир и человека таким, какой он есть.

А в мире самой Надежды Миньковой царят гармония и красота.