Глава Воронежа Вадим Кстенин проверил готовность районных комбинатов благоустройства к зиме

ЗАКУПИЛИ ТЕХНИКИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В КБУ Коминтерновского района на ул. 303-й Стрелковой дивизии градоначальника ждала колонна новой техники – тракторов, снегопогрузчиков, самосвалов, автогрейдеров и прочих машин для уборки города в любое время года. Всего 73 единицы. Кроме того, Вадиму Кстенину показали, как в боксах восстанавливают железо пораженных песко-соляной смесью самосвалов.

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- Сегодня у нас 330 единиц зимней уборочной техники в строю. Это достаточно серьезная мощь. Мы в этом году потратили более 300 миллионов рублей на укомплектование наших комбинатов – это машины, которые будут работать на улично-дорожной сети и на уборке тротуаров. Из нового – купили три импортных погрузчика. Их производительность позволяет выполнять объем работы в пять раз больше, чем обычными погрузчиками. Плюс к этому мы докупили еще погрузчики российского производства. Я надеюсь, что зима пройдет штатно, и горожане увидят качественные изменения в уборке города, - отметил Вадим Кстенин.

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«МЫ ОЧЕНЬ ЦЕНИМ РАБОТНИКОВ РУЧНОГО ТРУДА»

Помимо техники сотрудники комбината продемонстрировали две карты уборки района – одна улично-дорожной сети с использованием крупногабаритной техники, другая – его тротуарной части. Каждый такой маршрут обладает своей спецификой. Она складывается из расположения улиц, ширины проезжей части, количества транспорта, наличия парковочных мест и проч.

- Комбинат Коминтерновского района достаточно серьезно укомплектован техникой, поэтому у них нет очередности выхода на тротуары. Как заверил меня руководитель управы, они будут убирать одновременно практически по всем разработанным маршрутам, - оценил схему глава города.

Вадим Кстенин пояснил, что это стало возможным благодаря увеличению штата «ручников» и закупке для них спецтехники:

- Уборка в городе – очень сложный процесс: много припаркованных автомобилей, канализационных люков, бортовых камней. Те люди, которые работают на нашей спецтехнике, - большие профессионалы, которые могут справиться с любой работой. А как работают «ручники», все видели. Меня однажды немного разочаровала ирония наших горожан, когда они увидели лежащего в снегу человека, который до этого убирал тротуары. Он лежал не потому что ему было весело, а потому что сильно устал. Наши «ручники» работают по восемь и более часов. Это очень тяжело. Поэтому работникам ручной уборки мы сегодня стараемся повысить заработную плату и очень их ценим, - заявил градоначальник.

По его словам, в этом году мэрия купила дополнительные агрегаты для механизированной ручной уборки тротуаров:

- Также мы ввели в штатную численность комбинатов благоустройства дополнительные единицы работников ручной уборки и механизаторов, которые трудятся на крупногабаритной технике.

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ДОРОГИ БУДУТ ОБРАБАТЫВАТЬ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ НАЛЕДИ

Помимо спецтехники мэр посмотрел, как на комбинате происходит заготовка песко-соляной смеси: песок, который хранится на территории КБУ, смешивали с солью. Экскаватор при помощи ковша подгребает песок и соль и высыпает их неподалеку, и так несколько раз.

Затем этой смесью, как только выпадет снег, обработают дороги города, а размешают и активизируют ее колеса проезжающих автомобилей.

- Песко-соляной смеси на зиму мы заготовили практически на 100%. Частично машины уже переоборудованы под зимнее содержание. Главы районов меня уверяют в том, что дня жестянщика мы избежим – своевременно будем посыпать при понижении температуры мосты, спуски, подъемы – те места, где бьются машины при первом гололеде, - заявил мэр.