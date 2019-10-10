2019-10-10T14:44:45+03:00
Общество

Воронежцы стали активнее платить за капремонт

Собираемость взносов по области выросла до 95,3%
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В Фонде капитального ремонта подвели девятимесячные итоги сбора взносов на капремонт. Специалисты отметили, что жители нашего региона стали активнее платить по этой строке. Собираемость выросла на два пункта и составила 95,3%.

Лучше всего ситуация в Богучарском районе, где жители погасила имеющуюся задолженность, так, что по итогам 9 месяцев собираемость составила 102,8%. В Подгоренском районе эта цифра равна 100 процентам, в Бобровском - 99,4%, Аннинском -98,9%, Калачеевском -97,8%, Репьевском - 97,4%, Грибановском - 97,1%, Верхнехавском - 96%, Верхнемамонском - 95,4%. Жители Нововоронежа платят 98,7%, борисоглебцы - 97,5%, а воронежцы - 96,1%.

Среди жителей областного центра самые дисциплинированные жители в Левобережном (98,8%), Советском (97,3%) и Железнодорожном (96,4%) районах.

- Высокий уровень платежной дисциплины свидетельствует о том, что система капитального ремонта многоквартирных домов в Воронежской области сформировалась и успешно работает, - отметили в пресс-службе регионального оператора. - Первоначальная настороженность жителей многоэтажек постепенно сменилась осознанным пониманием необходимости формировать фонды капитальной модернизации своих домов. Если в январе 2015 года, когда жители многоквартирных домов получили первые квитанции для уплаты взносов, собираемость составила лишь 46%, то за девять месяцев текущего года собственники помещений в многоэтажках заплатили 95,3% начисленных взносов.

Программа капремонта позволила за пять лет провести комплексную модернизацию почти 1500 многоквартирных домов, расположенных в Воронеже и районах области. Благодаря новым кровлям и внутридомовым инженерным коммуникациям, современным лифтам и утепленным фасадам, укрепленным фундаментам и облагороженным подвалам повысилось качество жизни 243 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Усиление контроля за жильем детей-сирот и налоговые преференции для организаций: итоги заседания Воронежской облдумы
В ходе 48 заседания регионального парламента приняты пакеты важных законов социальной и экономической направленности, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Воронежские сенаторы традиционно вошли в «ТОП-40» медиарейтинга
Сообщение об этом 9 октября вышло на сайте «ТВ-Губерния». Информационную активность членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ оценила известная столичная компания «Медиалогия», специализирующаяся на мониторинге и анализе отечественных СМИ
Иван Стилиди с момента назначения главой Онкоцентра Блохина уволил около 30 сотрудников
Все они, как уверяет директор, были заподозрены в поборах и торговле лекарствами.Что касается предстоящих сокращений и перевода сотрудников на полставки, тот на этот счет в НИИ Блохина заявили, что ничего такого не планируется
Что стоит за скандальным видео «Как китаец женился на двух кыргызстанках»
Кыргызский сегмент соцсетей накануне взорвал видеоролик о том, что китаец якобы одновременно заключил брак с двумя девушками из Кыргызстана. Видео с соответствующим описанием опубликовали на странице RealTime312 в Facebook
Новости 24
Воронежский «Буран» победил ижевскую «Ижсталь»
В Воронеже раненого перепела сняли с козырька здания
Воронежцам покажут спектакль о японской актрисе Томоми Орита
Воронежская гимнастка взяла бронзу чемпионата мира в индивидуальном многоборье
В Воронеже пройдет конкурс «Виртуозы Черноземья»
Воронежцы увидят тактильные картины на выставке «Сокровища музеев России»
В Воронежское водохранилище выпустят мальков на 2,5 млн рублей
Отопительный сезон - 2019: в Воронеже с холодными батареями остаются меньше 250 домов
Усиление контроля за жильем детей-сирот и налоговые преференции для организаций: итоги заседания Воронежской облдумы
Воронежцам покажут архангельские спектакли
Рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило рейтинги Альфа-Банка на уровне BB+ и изменило прогноз по рейтингам на «Позитивный»
Воронежцы на день раньше официального старта в прокате увидят "Мысленный волк" Валерии Гай Германики