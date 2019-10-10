Воронежцы стали активнее платить за капремонт

В Фонде капитального ремонта подвели девятимесячные итоги сбора взносов на капремонт. Специалисты отметили, что жители нашего региона стали активнее платить по этой строке. Собираемость выросла на два пункта и составила 95,3%.

Лучше всего ситуация в Богучарском районе, где жители погасила имеющуюся задолженность, так, что по итогам 9 месяцев собираемость составила 102,8%. В Подгоренском районе эта цифра равна 100 процентам, в Бобровском - 99,4%, Аннинском -98,9%, Калачеевском -97,8%, Репьевском - 97,4%, Грибановском - 97,1%, Верхнехавском - 96%, Верхнемамонском - 95,4%. Жители Нововоронежа платят 98,7%, борисоглебцы - 97,5%, а воронежцы - 96,1%.

Среди жителей областного центра самые дисциплинированные жители в Левобережном (98,8%), Советском (97,3%) и Железнодорожном (96,4%) районах.

- Высокий уровень платежной дисциплины свидетельствует о том, что система капитального ремонта многоквартирных домов в Воронежской области сформировалась и успешно работает, - отметили в пресс-службе регионального оператора. - Первоначальная настороженность жителей многоэтажек постепенно сменилась осознанным пониманием необходимости формировать фонды капитальной модернизации своих домов. Если в январе 2015 года, когда жители многоквартирных домов получили первые квитанции для уплаты взносов, собираемость составила лишь 46%, то за девять месяцев текущего года собственники помещений в многоэтажках заплатили 95,3% начисленных взносов.

Программа капремонта позволила за пять лет провести комплексную модернизацию почти 1500 многоквартирных домов, расположенных в Воронеже и районах области. Благодаря новым кровлям и внутридомовым инженерным коммуникациям, современным лифтам и утепленным фасадам, укрепленным фундаментам и облагороженным подвалам повысилось качество жизни 243 тыс. человек.