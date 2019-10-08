На благоустройство воронежских дворов в следующем году выделят 225 миллионов рублей

В администрации Воронежа состоялось совещание, на котором руководитель управления ЖКХ Дмитрий Соломаха отчитался о выполнении городской программы по благоустройству на 2018-2024 год.

БЛАГОУСТРОИЛИ 74 ДВОРА

Он напомнил, что удалось благоустроить 74 двора. По словам Дмитрия Соломахи, многие собственники помещений вместе со своими управляющими компаниями выполнили дополнительные работы по косметическому ремонту подъездов и входных групп, ремонту и окраске ранее установленных малых форм и ограждений, обустройству клумб и пр.

– Общий процент выполнения благоустройства дворов по городу составляет 99%. В полном объеме работы завершены на 65-ти дворовых территориях. По оставшимся девяти предстоит доустановить лавочки. Также возникали нарекания к качеству оборудования, подрядчикам были направлены претензии, недостатки устранены, – отметил руководитель управления ЖКХ.

Он также обратил внимание, что межведомственная комиссия проверила качество ремонта дворов по всем районам города. В результате обследования выяснилось следующее: плохо закреплено ограждение, не полностью произведена планировка завезенного грунта, не убран мусор.

Глава города Вадим Кстенин поручил главам районов лично проехать по дворам, в которых идет ремонт:

– Замечания есть, они выявляются не только контрольно-аналитическим управлением, но и общественными организациями. Обратите особое внимание на поврежденные бортовые камни, на трещины в покрытии, примыкания к люкам. Под вашу личную ответственность: все недостатки до 15 октября должны быть подрядчиками устранены.

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ ВОЛНУЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ»

Кроме того, Вадим Кстенин напомнил, что работы по приведению в порядок дворовых территорий будут вестись ежегодно до того момента, пока благоустройство не придет в каждый двор:

– Горожан благоустройство собственных дворов волнует даже больше, чем реконструкция наших больших общественных пространств. Поэтому в следующем году работы по программе «Формирование современной городской среды» будут продолжены, на комплексное благоустройство дворов будет выделено 225 миллионов рублей. Списки дворов сформированы на много лет вперед, при планировании работ требую комплексного подхода – обустройство придомовых территорий необходимо максимально синхронизировать с капитальным ремонтом самих домов, – подчеркнул градоначальник.