Депутат воронежской Гордумы поддержал инициативы жителей его округа

Гордость и любовь местных жителей – сквер имени Олеко Дундича – раньше находился в плачевном состоянии. Выход из ситуации люди нашли вместе с первым заместителем председателя Гордумы Александром Провоторовым. Народный избранник помог им привести в порядок место отдыха и прогулок с детьми – удалось смонтировать наружное освещение, выложить тротуарные дорожки, установить скамейки. Получилось даже сделать парковочный карман для автомобилей. На все эти работы ушло два года.

- Я живу в доме №17 по улице Олеко Дундича, и перед моим балконом как раз находится этот кусочек живой природы. Раньше было больно на него смотреть - запустение и захламление. Благодаря Александру Провоторову, этот сквер преобразился. Теперь здесь чистота и уют, можно провести свободное время с пользой и удовольствием. Хорошо бы продолжить эту работу, - отметила Нина Ольшанникова.

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И работа будет продолжена, поскольку депутаты Гордумы поддерживают инициативы жителей, обратившихся к ним с предложениями по благоустройству дворовых территорий. В будущем сквере появится детское игровое и спортивное оборудование.

Помимо этого, при содействии Александра Провоторова в этом году удалось установить современные детские игровые площадки по адресам: ул. Героев Сибиряков, 87 и 89, ул. Юлюса Янониса, 8/2, ул. Шендрикова, 10. Получилось отгородить палисадники у дома № 8/2 по ул. Юлюса Янониса, детскую игровую площадку во дворе домов № 33/1 и 33/2 по ул. Героев Сибиряков, разместить клумбы во дворе дома № 3 по ул. Олеко Дундича.

Кроме того, Александр Провоторов помог добиться выделения средств на ремонт в школах и детских садах, расположенных на его округе.

Жители отмечают оперативность народного избранника – депутат откликается на обращения в короткие сроки. Например, благоустройство двора по ул. Юлюса Янониса организовали всего за полтора месяца.

– Установили ограждение палисадника, детскую площадку, лавочки, отремонтировали подъезд. Скоро снова к нему будем обращаться – нужны саженцы деревьев, чтобы наш двор стал еще краше, - рассказала Марья Бобрешова.