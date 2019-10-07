В Воронеже из-за смерти пассажира экстренно сел самолет

В Воронеже запросил экстренную посадку самолет авиакомпании Utair. Причиной стало плохое самочувствие пассажира. Лайнер летел из Сочи в Москву и должен был приземлиться в аэропорту «Внуково».Однако до места назначения он не долетел из-за ЧП.

В аэропорту «Комсомолке» сообщили, что лайнер приземлился в Воронеже в 15.34. Мужчина, на вид которому около 60 лет, скончался. На месте до сих пор работают следователи. По предварительным данным, у пассажира случился приступ. Точную причину установят медики.

На борту лайнера находилось 178 человек. Они до сих пор ожидают вылета в воронежском аэропорту.