2019-10-07T19:19:54+03:00
Происшествия

В Воронеже из-за смерти пассажира экстренно сел самолет

Лайнер летел из Сочи в Москву
Юлия ДИДЕНКО
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Приземлился самолет в 15:34Приземлился самолет в 15:34Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже запросил экстренную посадку самолет авиакомпании Utair. Причиной стало плохое самочувствие пассажира. Лайнер летел из Сочи в Москву и должен был приземлиться в аэропорту «Внуково».Однако до места назначения он не долетел из-за ЧП.

В аэропорту «Комсомолке» сообщили, что лайнер приземлился в Воронеже в 15.34. Мужчина, на вид которому около 60 лет, скончался. На месте до сих пор работают следователи. По предварительным данным, у пассажира случился приступ. Точную причину установят медики.

На борту лайнера находилось 178 человек. Они до сих пор ожидают вылета в воронежском аэропорту.

Фото: скриншот маршрута сервиса Flightradar.

Фото: скриншот маршрута сервиса Flightradar.

ИСТОЧНИК KP.RU

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