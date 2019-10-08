Сросшиеся телята и поросенок-циклоп: какие животные-мутанты рождались в Воронежской области

В начало этого текста с невероятной силой напрашивались сравнения с фильмами ужасов или фантастикой. Фразы про мутантов из «Людей X» и страшных созданий из «Фантастических тварей». Но ни один образ не выдерживал конкуренцию с реальностью. Появившийся на свет в Панино семилапый котенок помог нам расширить знания по теме «аномальные животные региона». Оказалось, что на факультете ветеринарии воронежского аграрного университета есть музей необычных существ. Хотя «необычные» - слишком слабое определение для подобных экспонатов. Судите сами: двухголовый жеребенок, одноглазый поросенок, поросенок с двумя туловищами, овца без челюсти, телята, сросшиеся грудной клеткой, телята с двумя мордами и т.д. Подробнее об этих увлекательных объектах «Комсомолке» рассказал доцент кафедры акушерства, анатомии и хирургии ВГАУ Владимир Обрывков.

СЛОНА ПОГРЫЗЛИ МЫШИ

Посторонние не могут попасть в музей агроуниверситета. Его используют исключительно в образовательных целях. Поэтому, прежде чем перейти к описанию животных с мутацией (большинство из них хранится в плотно закупоренных в стеклянных сосудах), мы расскажем о том, как в общем плане выглядит музей. Представьте: по центру комнаты расставлены парты. Вместо доски - проектор, а по бокам и сзади расставлены скелеты: быка, собаки, кобылы, свиньи, коровы, косули, оленя, кошки, собаки, павлина, льва и даже слона. Частично это напоминает урок биологии, только наглядных материалов в разы больше и они настоящие.

К сожалению, посторонние не могут попасть в этот музей.Фото: Владимир ОБРЫВКОВ

Нынешние экспонаты на факультете начали собирать с середины прошлого века (существующую ранее коллекцию уничтожили во время войны).

- Льва университету подарил известный дрессировщик Вальтер Запашный, отец Аскольда и Эдгарда, - указывает Владимир Александрович на один из скелетов на шкафу. А вот кобылица, которой я испытываю студентов. Дело в том, что при установке этого экспоната попутали череп. Лошади поставили морду коня. А отличаются они тем, что у кобылы нет клыков, а у коня есть. И когда я спрашиваю у ребят: чью голову поставили по ошибке, часто слышу в ответ: «Коровы». Редкий студент может распознать подвох.

Интересно и изящно выглядят скелеты павлина, лебедя и ужа. Кажется, что почти нереальным сохранить такую пластику в костях.

Здесь можно увидеть скелеты лошади, оленя, тигра и даже слона.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Самый мощный экспонат музея - это слон. По словам Обрывкова, в те времена, когда на месте Первомайского сада еще располагалось шапито, у циркового животного разболелись ноги. Причиной, как ни странно, стали мыши. Пока слониха стояла в загоне, они погрызли ей стопы. Заражение дошло до такой стадии, что помочь животному уже было невозможно. Так в университетские стены и попал скелет 37-летней слонихи.

ЕМКОСТИ С ПОРОСЯТАМИ И КОТЯТАМИ

Перейдем к животным с мутацией. Чаще всего они попадают в вуз от выпускников ветфакультета или просто знакомых ветеринаров.

- Наши ребята работают повсюду, кто-то трудится в клинике, кто-то делает выезды на фермерские хозяйства, и вот когда им попадается интересный случай, конечно, они вспоминают про свою alma mater и передают нам этих животных, - рассказывает Владимир Александрович.

Телят с двумя мордами привезли из Острогожского района.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Например, этой весной бывший ученик Обрывкова привез ему из Острогожского района телят с двумя мордами. Владимир Александрович поясняет, что такое отклонение называется «двуликий Янус»: одна морда - два лица. В музее с подобной аномалией есть еще жеребенок. Судя по размерам животного, вероятнее всего, у лошади-матери случился выкидыш.

Двухголовый жеребенок.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Еще в одной стеклянной емкости музея оказался поросенок с раздвоенным телом. Выглядит он наименее устрашающим из всех, почти милым.

Поросенок с двумя туловищами.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Несколько экспонатов находятся и в аудитории кафедры акушерства, анатомии и хирургии ВГАУ. Тут хранится котенок (визуально почти идентичный животному из Панино) и циклопический поросенок.

По мутации этот котенок похож на семилапое животное из Панино.Фото: Владимир ОБРЫВКОВ

Тут же хранится стернопаг - два теленка, сросшиеся между собой грудными костями. Эти сиамские близнецы родились в 2017 году в «Графском заповеднике» Липецкой области. Как рассказывают специалисты, у экспоната две головы, две шеи, два позвоночника, по две пары ног и два хвоста. Животные появились на свет в результате скрещивания коровы-матери с ее братом. Кстати, с этим научным образцом тоже помогла выпускница факультета.

Два теленка, сросшихся между собой грудными костями.Фото: Владимир ОБРЫВКОВ

Близкородственное скрещивание - не единственная причина мутаций. Организм животного, как и человека, формируется последовательно по нескольким осям. На каждом новом этапе складывается следующая его часть. И в любой момент может произойти генетический сбой. Каким фактором это вызвано, сложно сказать точно. Проблемы с экологией и физическими травмами тоже никто не отменял.

ОРГАНЫ НАПОЛНЯЕТ ПЕНОЙ

Подготовкой «препаратов» (так ученые называют между собой наглядные образцы животных) может занимать от двух недель до нескольких месяцев. Все зависит от их размеров. Одно дело - маленький поросенок, другое - целый теленок.

Как рассказывает Владимир Александрович, сначала тело обескровливают, вымачивая в дистиллированной воде. Когда она перестает розоветь от крови, тело помещают в формалин. Начинают с 2% раствора, и постепенно доводят до 9%. Если это мокрый экспонат, то животное отправляют в стеклянную емкость с формалином и плотно закрывают. Если это большой «препарат», не для стеклянной посуды, то его начинают сушить. Для этого в университете есть специальный кабинет. Ученый Обрывков говорит, что в ней даже нет неприятного запаха. Хотя потом признается, наверное, уже привык к нему.

Для сохранения размеров и объемов внутренних органов, ученый наполняет их монтажной пеной.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Чтобы сохранить кровеносную систему и внутренние органы в максимально натуральном виде, Владимир Александрович придумал свою систему. Он заполняет их монтажной пеной. Его запатентованный метод, действительно, позволяет сохранять все части экспоната в реальных объемах.

Сердце и легкие собаки или желудок теленка, которые благодаря строительной пене сохранились в размерах и формах хранятся все в том же музее. У Обрывкова есть даже мумия собаки, все внутренности которой пропенены. Кстати, из-за работы с этим образцом одна студентка обвинила преподавателя в жестоком обращении с животными (несмотря на то, что собака была мертвой) и чуть не написала заявление в прокуратуру. Но суровая наука победила.

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