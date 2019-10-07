Прихотливый мейн-кун и маленький Негласный наблюдатель: в Воронеже прошла выставка кошек и собак

В минувшие выходные, 5 и 6 октября, в ТРК «Арена» состоялся фестиваль любителей кошек и собак «ОктоберКот». Для гостей все два дня проводили розыгрыши, конкурсы и огромное количество других активностей. Показать своих питомцев пришли десятки людей. Еще больше захотели на них посмотреть.

Фото с фестиваля «ОктоберКот».Фото: Кирилл Мишин

Мы решили пообщаться с хозяевами самой большой кошки и самой маленькой собаки. Как оказалось, содержать таких питомцев очень непросто. Например, кошку пароды мейн-кун вырастить тяжело. Дело в том, что она помимо обыкновенного питания требует много витаминов и добавок. Все это нужно, чтобы шерсть была ухожена. Но зато эти домашние любимцы по праву могут считаться идеальными няньками для ребенка.

Фестиваль любителей кошек и собак «ОктоберКот».Фото: Кирилл Мишин

Мы побеседовали с Ольгой, хозяйкой мейн-куна по кличке Нимерия:

- На самом деле - это добрейшей души кошка. Она ни детей, никого не обижает. Эта девочка никогда в жизни не выпустила ни одного когтя, не рыкнула. В общем, очень спокойна. Как самый настоящий человек, все понимает. Терпит детские хваталки за хвост, за уши.

Кошка Нимерия.Фото: Кирилл Мишин

С собаками все еще сложнее. Да взять хотя бы их клички. На выставке мы нашли пса по имени Негласный наблюдатель. У его хозяйки Натальи решили узнать, сложно ли воспитывать такого питомца.

- Это отечественная порода. Собачки маленькие, соответственно выращивать их нужно аккуратно. Травмы бывают при неправильном поведении владельцев. То есть затаскивать собачек на высоту нельзя, в кровать класть - тоже. Если хотите поиграть - надо присесть на пол. Пока питомец не подрастет и не научится рассчитывать расстояние для прыжка. У собачки укрепятся кости - и тогда она сможет спокойно прыгать, если вы ей позволите, - рассказывает женщина.

Пес по кличке Негласный наблюдатель.Фото: Кирилл Мишин

Помимо этого у таких собак очень слабые зубы. По словам Натальи, чтобы они не выпали к пяти годам, питомцев нужно приучать их чистить. Делать это нужно хотя бы раз в неделю. Ну, а самое главное - не перекармливать.

На этом мы не остановились. Решили также выбрать самую красивую кошку и собаку. Первой наше внимание привлекла Джина - представительница бенгальской породы, которая получилась путем скрещивания дикого леопарда и обычной кошки.

Джина - представительница бенгальской породы.Фото: Кирилл Мишин

- Единственная порода, шерсть которой может отливать золотом или серебром. Это зависит от окраса. Такие кошки не привередливые. Единственное - у них слабый желудок. Нельзя кормить жирным, острым. Они абсолютно нормально относятся к другим кошкам и могут жить вместе с ними. Самое главное - очень мало линяют. Идеально для тех, кто живет в квартире, - рассказывает хозяйка Татьяна.

А вот самыми красивыми собаками на выставке, по-нашему мнению, стали два шпица: Понкрат и Пелагея. Как оказалось, с ними куда проще, чем со многими другими породистыми собаками.

Шпиц - сторожевая собака, но кусать никого не будет.Фото: Кирилл Мишин

- Нормальный шпиц неприхотлив в принципе. Это сторожевая порода. Одна из самых старых. Шпицы очень дружелюбные, с ними даже можно ездить на рыбалку. Хорошо поддаются дрессировке. Такие собаки не доверяют посторонним, поэтому могут охранять дом. Но кусать никого не будут, только лаять, - рассказала нам их хозяйка Ирина.

Конечно, все эти кошки и собаки очень милые, но, к сожалению, не каждому они будут по карману. Цены на них доходят до 80 000 рублей.

Фото с фестиваля любителей кошек и собак «ОктоберКот».Фото: Кирилл Мишин