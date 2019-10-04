Перепись населения 2020: что нужно знать воронежцам
Всероссийская перепись населения пройдет в следующем году с 1 по 31 октября. Последний раз нас переписывали в 2010 году. В Воронежстате отметили, что с тех пор многое поменялось: в целом по стране произошло около 40 млн рождений, смертей, браков, разводов, переездов на новое место жительства.
«МОМЕНТАЛЬНЫЙ «СНИМОК» СТРАНЫ»
В Воронежской области тоже случилось важное событие, которые мы уже немного подзабыли. В декабре 2012 Воронеж наконец-то стал городом-миллионником. На начало текущего года численность горожан составила 1054,1 млн человек. По количеству населения в Центральном федеральном округе мы уступаем лишь Москве и Московской области. Всего же в воронежских городах проживает почти 68% всех жителей региона (почти 1,6 млн. человек) остальные 32% - селяне (749 тыс. человек).
- Перепись – это моментальный «снимок» страны. Она нужна, чтобы получить национальный состав, число домохозяйств, узнать образование жителей. Все это требуется для расчета параметров социально-экономического развития страны, - рассказала руководитель территориального органа Федеральной службы госстатистики по Воронежской области Ирина Соловьева.
ТРИ СПОСОБА ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ
По ее словам, существенным отличием грядущей переписи от прошлой станет тотальное использование цифровых технологий:
- Если у человека есть учетная запись на портале государственных услуг, то он может там переписать не только себя, но и всех, кто с ним проживает, поскольку переписные листы заводятся не на человека, а на домовладение. Нужно выбрать услугу «Пройти перепись населения». Часть информации в анкеты вносится автоматически: это касается сведений о жилье, части личных данные, которые уже есть в личном кабинете. После заполнения анкета самосохранится и поступит в систему.
Каждому электронному переписному лист присвоят уникальный код. Его можно будет получить на портале, по электронной почте или по СМС. Затем этот код нужно назвать переписчику, который придет к вам домой. В этом случае (если вы внесли на портал данные по всем, кто с вами проживает) повторно в переписи участвовать не надо. Здесь важно помнить, что перепись через портал госуслуг будет открыта с 1 по 25 октября.
Если же у вас нет личного кабинета на портале госуслуг, принять участие можно будет «по старинке» - с помощью переписчика.
- Каждого переписчика экипируют помимо прочего электронным планшетом. В нем будут находиться такие же электронные переписные листы, форма которых универсальна для всех, а также база данных. Последняя оповестит, кто в его округе прошел электронную перепись, и пришлет ему уникальные коды самостоятельно заполненных жителями анкет. Таким образом, информация о прохождении переписи и отметке о ней будет продублирована у переписчика. На бумажных носителях перепись вестись уже не будет, - пояснила Ирина Соловьева.
И третий вариант: перепись можно пройти в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
Окончательные итоги переписи-2020 появятся в открытом доступе в 2023 году.
ВОПРОСЫ В АНКЕТЕ
В госстатистике по Воронежской области отметили, что всего будет три типа переписных листов. Бланки формы «Л» предназначены для тех, кто постоянно проживает на территории России. В них 23 вопроса: пол, возраст, гражданство, национальность, владение и пользование иностранными языками, данные о миграции, образовании, занятости и источниках дохода. Размер дохода уточнять не нужно.
В бланке формы «П» вносятся сведения о санитарно-гигиенических условиях жизни населения, а для опроса временно проживающих будет применяться бланк формы «В». Каждому члену семьи в переписном бланке присвоят свой номер (ФИО учитываться не будет).
Из нового: переписчики спросят, какие у вас средства к существованию и дадут варианты ответов («зарплата», «самозанятость», «производство товаров для собственного использования»), где находится ваша основная работа, прежнее место жительства, используете ли вы иностранные языки в повседневной жизни?
ЗА РАБОТУ ПЕРЕПИСЧИК ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 16 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В Воронежской области перепись проведут более 4 тыс. переписчиков. Они будут обходить каждый дом на вверенном им округе, как отмечалось, с планшетом. Как и в прошлые годы, при себе переписчик должен будет иметь удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, откроются специальные переписные участки для тех, кто по разным причинам не хочет пускать посторонних людей к себе в квартиру (дом).
За месяц работы переписчику заплатят 16,2 тыс. рублей. После того, как он завершит свою работу, его старшие коллеги проведут повторный подворовый обход, чтобы проверить правдивость предоставленных им сведений.
ИСТОЧНИК KP.RU