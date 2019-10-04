Перепись населения 2020: что нужно знать воронежцам

Всероссийская перепись населения пройдет в следующем году с 1 по 31 октября. Последний раз нас переписывали в 2010 году. В Воронежстате отметили, что с тех пор многое поменялось: в целом по стране произошло около 40 млн рождений, смертей, браков, разводов, переездов на новое место жительства.

«МОМЕНТАЛЬНЫЙ «СНИМОК» СТРАНЫ»

В Воронежской области тоже случилось важное событие, которые мы уже немного подзабыли. В декабре 2012 Воронеж наконец-то стал городом-миллионником. На начало текущего года численность горожан составила 1054,1 млн человек. По количеству населения в Центральном федеральном округе мы уступаем лишь Москве и Московской области. Всего же в воронежских городах проживает почти 68% всех жителей региона (почти 1,6 млн. человек) остальные 32% - селяне (749 тыс. человек).

- Перепись – это моментальный «снимок» страны. Она нужна, чтобы получить национальный состав, число домохозяйств, узнать образование жителей. Все это требуется для расчета параметров социально-экономического развития страны, - рассказала руководитель территориального органа Федеральной службы госстатистики по Воронежской области Ирина Соловьева.

ТРИ СПОСОБА ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ

По ее словам, существенным отличием грядущей переписи от прошлой станет тотальное использование цифровых технологий:

- Если у человека есть учетная запись на портале государственных услуг, то он может там переписать не только себя, но и всех, кто с ним проживает, поскольку переписные листы заводятся не на человека, а на домовладение. Нужно выбрать услугу «Пройти перепись населения». Часть информации в анкеты вносится автоматически: это касается сведений о жилье, части личных данные, которые уже есть в личном кабинете. После заполнения анкета самосохранится и поступит в систему.

Каждому электронному переписному лист присвоят уникальный код. Его можно будет получить на портале, по электронной почте или по СМС. Затем этот код нужно назвать переписчику, который придет к вам домой. В этом случае (если вы внесли на портал данные по всем, кто с вами проживает) повторно в переписи участвовать не надо. Здесь важно помнить, что перепись через портал госуслуг будет открыта с 1 по 25 октября.

Если же у вас нет личного кабинета на портале госуслуг, принять участие можно будет «по старинке» - с помощью переписчика.

- Каждого переписчика экипируют помимо прочего электронным планшетом. В нем будут находиться такие же электронные переписные листы, форма которых универсальна для всех, а также база данных. Последняя оповестит, кто в его округе прошел электронную перепись, и пришлет ему уникальные коды самостоятельно заполненных жителями анкет. Таким образом, информация о прохождении переписи и отметке о ней будет продублирована у переписчика. На бумажных носителях перепись вестись уже не будет, - пояснила Ирина Соловьева.

И третий вариант: перепись можно пройти в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

Окончательные итоги переписи-2020 появятся в открытом доступе в 2023 году.

ВОПРОСЫ В АНКЕТЕ

В госстатистике по Воронежской области отметили, что всего будет три типа переписных листов. Бланки формы «Л» предназначены для тех, кто постоянно проживает на территории России. В них 23 вопроса: пол, возраст, гражданство, национальность, владение и пользование иностранными языками, данные о миграции, образовании, занятости и источниках дохода. Размер дохода уточнять не нужно.

В бланке формы «П» вносятся сведения о санитарно-гигиенических условиях жизни населения, а для опроса временно проживающих будет применяться бланк формы «В». Каждому члену семьи в переписном бланке присвоят свой номер (ФИО учитываться не будет).

Из нового: переписчики спросят, какие у вас средства к существованию и дадут варианты ответов («зарплата», «самозанятость», «производство товаров для собственного использования»), где находится ваша основная работа, прежнее место жительства, используете ли вы иностранные языки в повседневной жизни?

ЗА РАБОТУ ПЕРЕПИСЧИК ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 16 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В Воронежской области перепись проведут более 4 тыс. переписчиков. Они будут обходить каждый дом на вверенном им округе, как отмечалось, с планшетом. Как и в прошлые годы, при себе переписчик должен будет иметь удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, откроются специальные переписные участки для тех, кто по разным причинам не хочет пускать посторонних людей к себе в квартиру (дом).

За месяц работы переписчику заплатят 16,2 тыс. рублей. После того, как он завершит свою работу, его старшие коллеги проведут повторный подворовый обход, чтобы проверить правдивость предоставленных им сведений.