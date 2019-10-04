ОктоберФест по-воронежски, роботы и Джокер: афиша молодежных мероприятий Воронежа

Фестивали и концерты

ОктоберКот

Наверняка, многие из вас слышали о знаменитом немецком фестивале под названием Октоберфест. Но в Воронеже пошли дальше и решили устроить большое мероприятие в честь домашних животных. Уже на этих выходных пройдет международная выставка кошек «ОктоберКот». Гостей ждут презентации пород, конкурсы, мастер-классы и подарки. 0+

Куда идти: ТРК «Арена», Бульвар Победы, 23Б

Когда идти: 5 и 6 октября с 10.00 до 18.00

С кем идти: С любителями домашних животных

Оргия Праведников

Группа Оргия Праведников отметит в Воронеже свой юбилей. Коллективу исполнилось уже 20 лет. Пиратский фрегат коллектива бороздит просторы сознания неравнодушных к музыке современников, 20 лет их творчество удивляет и потрясает, вызывает яростное отторжение одних и почти религиозную преданность других. Уникальный концерт пройдет уже в эту субботу. 16+

Куда идти: Station Mir, ул. Генерала Лизюкова, 4

Когда идти: 5 октября в 19.00

С кем идти: С теми, кто хочет оторваться

РазДельный Сбор

В это воскресенье экологическое движение «РазДельный Сбор» проводит акцию по приему вторсырья. Сдать можно не только мукулатуру и стекло, но и металл, пластик, текстиль, коробки от яиц и другое. Посетители также могут помочь оплатить машину, которая займется вывозом сырья к переработчику. 0+

Куда идти: Двор «Пушка», проспект Революции 39

Когда идти: 6 октября с 16.00 до 18:00

С кем идти: С теми, кто заботится о природе

Мастер-классы и выставки

Трогать можно

Со 2 октября в арт-маркете «Биркин» проходит необычная выставка. Несколько художников, известных своими уличными проектами, представляют работы на холстах. В групповой выставке свои картины покажут Миша Gudwin, Юлия Тураева, Денис Осипов, Lik. 0+

Куда идти: «Биркин», ул. Пролетарская, 87в,

Когда идти: 5-6 октября с 09:00 до 19:00

С кем идти: С любителями современного искусства

Разберем на атомы

Роботы - помощники, друзья или конкуренты для человека? Что такое искусственный интеллект? Какие необычные роботы уже созданы? Об этом и многом другом расскажут эксперты на ток-шоу «Разберем на атомы: роботы». Все подробности в группе. 0+

Куда идти: Книжный клуб «Петровский», ул. 20-летия ВЛКСМ, д54 а

Когда идти: 6 октября в 19.00

С кем идти: С теми, кто без ума от технологий

Театр и кино

Двое голых мужчин

Частный театр «Кот» представляет свою постановку под названием «Двое голых мужчин». По сюжету успешный адвокат, верный муж и любящий отец Ален Крамер проснулся дома в одной кровати со своим помощником Николя Приу. Мужчины ничего не помнят и полностью лишены одежды. Что же произошло? Ответ узнаете 5 октября в 18.00. 18+

Куда идти: Дом Актера, ул. Дзержинского, 5

Когда идти: 5 октября, 18.00

С кем идти: С теми, кто любит французские комедии

Джокер

На днях в прокат вышел один из самых обсуждаемых фильмов последних месяцев. Джокер - известный суперзлодей, который уже не раз появлялся в кино, но сольного фильма удостоился впервые. Лента уже получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Многие отмечают, что этот фильм больше похож на авторское кино, чем на боевик. Зрители даже начинают сочувствовать Джокеру в исполнении Хоакина Феникса. История о том, как клоун превратился в суперзлодея уже в кино. 18+

Куда идти: Твой любимый кинотеатр в городе

Когда идти: В любое время

С кем идти: Со своими друзьями