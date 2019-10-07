В Воронеже наградили педагогов и воспитателей детских садов

В минувшую субботу, 5 октября, российские педагоги отметили свой профессиональный праздник – День учителя.

Накануне, в пятницу, во Дворце творчества детей и молодежи состоялся концерт, в ходе которого их воронежские коллеги получили благодарности и почетные грамоты от губернатора, регионального правительства, муниципальных органов власти. Их вручили первый заместитель руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Галина Иванова, вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая, руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова, председатель городской Контрольно-счетной палаты Елена Литвинчук, депутат городской Думы Марина Бочарова.

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Поздравляя педагогов, Любовь Анатольевна отметила, что помимо учителей осенью отмечают свой профессиональный праздник и работники дошкольного образования:

- Очень важно, что у нас в городе есть преемственность – когда малыши из детского сада переходят в школу, и там их встречают любящие педагоги. Поэтому я от души поздравляю работников и школ, и детских садов. Желаю оптимизма, веры в свои силы и возможности, профессионального роста. И пусть в вашей душе всегда будет праздник, - обратилась Любовь Кулакова к присутствующим.

Стоит отметить, что заслуги самой Любови Анатольевны на ниве просвещения отметила первый заместитель руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Галина Иванова. Галина Петровна также напомнила, что главная миссия педагога – воспитание гражданина своего отечества и сообщила, что накануне один из воронежских учителей - директор МОК №2 Владимир Свердлов - получил самую высокую ведомственную награду в регионе «За заслуги в сфере образования Воронежской области», а педагог 80-й школы Анастасия Василевская вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года-2019».

Финальным аккордом праздничного мероприятия стало чествование тех, кто много лет своей жизни отдал школе. Все педагоги в зале встали, чтобы отдать дань уважения своим старшим коллегам. По сложившейся традиции на церемонии чествования имя одного из самых выдающихся работников образования города вносят в Книгу Почета системы образования Воронежа. В этом году таким педагогом стала бывший директор гимназии №9 Татьяны Гаула. Свидетельство, подтверждающее этот факт, Татьяне Георгиевне вручила Надежда Савицкая.

- Мы очень старались сделать для вас праздник душевным, теплым, интересным, чтобы вы чуть-чуть выдохнули перед тем, как пойти на работу. Очень радостно сегодня было видеть наших учителей-ветеранов. Мы их всех помним и любим, - отметила Надежда Петровна.

Татьяну Георгиевну знают многие поколения воронежцев - 25 лет она возглавляла гимназию №9, а в общей сложности отдала школе 43 года. Сейчас педагог на пенсии, но говорит, что по сей день в курсе всех событий, которые происходят в ее школе:

- Мне приятно, что мой труд оценили, и он останется в истории воронежского образования. Я только сейчас осознаю, насколько это был тяжелый труд – быть директором школы. Сначала она была общеобразовательная, потом стала гимназией. Мы вложили очень много энергии и сил, поэтому у нас очень высокие показатели по ЕГЭ по математике, русскому языку, истории и обществознанию.

При этом Татьяна Гаула утверждает, что хороший педагог знает наверняка, как привить детям интерес к учебе:

- Чтобы дети любили учиться, в первую очередь преподавателю нужно любить свой предмет и владеть им так, чтобы его за это уважали. Все идет от учителя, - рассказала четверть века руководившая школой Татьяна Гаула.