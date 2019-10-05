"Люди считают, что это игрушки". Воронежские эксперты высказались о внесении электросамокатов в ПДД

Министерство транспорта и ГИБДД готовятся добавить в правила дорожного движения новый термин - «средства индивидуальной мобильности». К ним отнесут электросамокаты, гироскутеры и моноколеса. Владельцев такого транспорта обяжут двигаться по велосипедным дорожкам и тротуарам со скоростью не выше 20 км/ч. Что касается проезжей части, для них будет доступен лишь правый ряд.

Проблемы, связанные с подобными средствами передвижения, мы не раз обсуждали на радио "Комсомольская правда" (Воронеж, 97.7 FM).

- На сегодняшний день данная категория к транспортным средствам не относится. Нет и отдельной статистики по ДТП с их участием. Сейчас водители такого транспорта - как будто пешеходы, - говорил в эфире Игорь Качкин, замначальника УГИБДД по Воронежской области. - Существует некий правовой вакуум. Нужно внимание к этому транспорту, ведь его скоростные характеристики - довольно серьезные.

Павел Корчагин, директор автошколы, отмечал:

- Электросамокатов сейчас очень много. После тюнинга некоторые модели разгоняются до 40 км/ч. И они также выезжают на дороги общего пользования. Возможно, для них нужны велодорожки или какие-то выделенные полосы.

- Однако в той же Москве есть проблема, что электросамокаты при движении по велодорожкам сталкиваются уже с велосипедами. Или при езде по тротуарам сбивают пешеходов, - возражал Игорь Качкин.

Электросамокаты могут удивить своими скоростными характеристиками.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Проблемы, связанные с передвижением детей на компактном электротранспорте, раскрыла в эфире Татьяна Сушкова, начальник отдела пропаганды областного УГИБДД.

- Меня настораживает, когда мама несет одного ребенка на руках, а второй у нее едет впереди или позади на гироскутере, и таким образом они передвигаются по пешеходному переходу. По своим психофизиологическим особенностям ребенок до восьми лет не может правильно оценить ситуацию на дороге: у него маленький угол зрения, замедленное восприятие реальности. Ему нужно в пять-шесть раз больше времени, чем взрослому, чтобы понять обстановку. Детей на таком транспорте ни в коем случае нельзя выпускать на дороги общего пользования! Даже посылать в магазин. Кататься нужно только на закрытых территориях.

Татьяна Сушкова подчеркнула:

- К сожалению, никто и нигде пока не учит, как ездить на этих транспортных средствах, какие навыки нужны, какие средства пассивной безопасности. Правила распространяются на водителей электросамокатов, как на любых участников движения. Но в большинстве своем люди относятся к таким транспортным средствам как к игрушке.

Глава пресс-службы регионального ГУ МЧС Сергей Хренов добавил:

- Для меня был просто шок, когда я увидел человека на электросамокате, который ехал по разделительной полосе Московского проспекта (одна из самых оживленных улиц Воронежа – прим.). Не представляю, как водителю автомобиля заметить его в зеркале заднего вида. Его и не видно, и не слышно. Он возьмется просто ниоткуда…

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