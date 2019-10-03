Сливочное масло «Вкуснотеево» стало «Продуктом года» на международной выставке WorldFood Moscow 2019.

Более 1700 компаний из 65 стран приняли участие в одной из крупнейших выставок продуктов питания WorldFood Moscow 2019. Мероприятие посетили свыше 30 тысяч специалистов розничных и оптовых торговых сетей. Это традиционное место встречи лидеров индустрии.

Пожалуй, главным событием выставки стал профессиональный конкурс продуктов питания и напитков. Члены дегустационной комиссии отметили высокий уровень продукции молочного комбината «Воронежский», а лабораторные исследования доказали высокое качество. В итоге сливочное масло «Вкуснотеево», один из самых титулованных продуктов в линейке бренда, получило награду «Продукт года 2019».

В прошлом году воронежское сливочной масло было признано Маркой №1 в России по итогам общенационального голосования. Успех во многом обусловлен тем, что продукт отличается высоким качеством и прекрасным вкусом. Уникальных вкусовых характеристик удалось достичь благодаря инновационной технологии производства. Масло изготавливается из натуральных сливок, полученных из молока с собственных ферм, методом холодного сбивания. При таком способе сливки не нагреваются, поэтому масло «Вкуснотеево» имеет пластичную структуру и яркий сливочный вкус.

Это единственное масло отечественного производства, упакованное в линкавер. Такая упаковка, как признают сами покупатели, более приятна на ощупь по сравнению с фольгой и пергаментом.

Кроме того, данное масло отличается уникальной формой в виде буханки хлеба. Форма брикета - оптимальна для приготовления идеального бутерброда. Благодаря ей приготовление бутерброда становится минутным делом. А ведь экономия даже пяти минут особенно ценна с утра!

Впрочем, сливочное масло «Вкуснотеево» отлично подходит и для создания изысканных десертов и домашних тортов, а также является прекрасным дополнением к каше или картофелю.

Не даром слоган бренда: «Вкусно. Вкуснее. Вкуснотеево» - он раскрывает его суть, которая заключается в непрерывном стремлении быть лучшими.

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