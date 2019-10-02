Один случай на несколько сот тысяч: в Воронежской области родился котенок с семью лапами

- Взяла на руки: чистенький - кошка его вылизала, хорошенький такой. Я ему: «Да миленький, что же с тобой?» А когда разглядела: шесть лап спереди, седьмая - на спине. Хвосты - в разные стороны. Тельце, будто два кенгуру смотрят друг на друга. Голова одна, а ротик пополам. Я его все баюкала. Старалась оживить. Если бы получилось, это было бы нечто! Подарила бы его в Москву в Кунсткамеру! - так пенсионерка из Воронежской области Галина Захарова вспоминает событие, которое случилось в ее жизни в ночь на 27 сентября.

«ПОБРЫЗГАЛА ДУХАМИ И ПОЛОЖИЛА В КОРОБОЧКУ»

79-летняя жительница поселка Панино оказалась хозяйкой кошки, которая произвела на свет поразительное потомство: два обычных котенка, а третий - мутант. У животного действительно семь лап, два хвоста, одна голова, но два рта.

- В тот вечер я где-то до полуночи крутилась по дому, потом уснула. А когда глаза открыла: двое котят сосут молоко матери, а еще один стоит в углу на лапках. Я подумала - убилась. Кошка за несколько дней до этого пыталась выпрыгнуть в форточку и ударилась животом. Долго потом отлеживалась у меня на кровати. Может, тут бы и окотилась, но я ее приучила делать свои дела в коробочке.

Когда Галина Митрофановна взяла котенка, он был мертв. Вероятнее всего, он таким и родился. Необычное животное заинтересовало женщину, поэтому она не стала спешить от него избавляться. Побрызгала труп «старинными духами» и положила его в картонную коробку, оставшуюся от чая. К слову, женщина даже взвесила котенка. Если измерительные приборы Галины Захаровой не барахлят, то вес животного всего 90 граммов. Женщина говорит, косточки только в ногах и спинке: откуда взяться большему?

фото: газета "Наш край".Фото: Ольга Горюшкина

«СПАСЛА МЕНЯ ОТ СМЕРТИ»

Пока окружающие обсуждали сам факт рождения котенка-мутанта, пенсионерка продолжала перебирать версии появления на свет необычного животного. Как-то Галина Митрофановна всю ночь анализировала факты последних месяцев и вот к чему пришла:

- За год я падала три раза, последний - самый серьезный. Думала, смертельный. Так ударилась о бетон, прям все оторвалось. Лежала на земле и кричала: «Помогите». Живу я одна. Соседей дома не оказалось, даже не помню, как доползла к себе. Месяц лежала, сын приносил мне еду, кошку кормил. А она, когда мы оставались вдвоем, ложилась на тело в районе сердца. Так вот она меня от смерти спасла. Забрала все на себя, и после этого окотилась, - вспоминает Галина Захарова.

У кошки-целительницы всю ее недолгую жизнь (животному около двух лет) клички не было. Пенсионерка говорит, мол, ничего не приживалось. Но буквально пару дней назад женщина решила, что животному следует дать символическое имя. Теперь кошку зовут Вангой.

Кроме того, по словам женщины, ее кошки дают потомство только на важные православные праздники, например, Пасху и Троицу. В этот раз - на Воздвижение креста Господня. Хоть женщина и называет себя «воспитанником безбожных поколений», но животных, тем более рожденных в такие дни, не топит и не убивает, а каждый раз старается раздать. С учетом того, что кроме Ванги, есть еще одно мурлыкающе существо - ее мать, а она давала потомство 31 раз, пристроить всех котят весьма сложно.

«ОТДАМ НА ОПЫТЫ»

Что касается тельца котенка-мутанта, то Галина Захаровна продолжает хранить его в чайной коробке. Лежит она в прохладном месте. Ничем не пахнет (так уверяет пенсионерка). Но если в Панино потеплеет до +22 градусов, как обещают синоптики, то придется труп заспиртовать. Для этого женщина уже приготовила банку и бутылку водки.

- Я котенком уже налюбовалась, но выкидывать жалко. Отдала бы его на опыты какие-нибудь. Так что, кто первый попросит, того он и будет! – заключила женщина.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«ОДИН СЛУЧАЙ НА НЕСКОЛЬКО СОТ ТЫСЯЧ»

Появление на свет котенка-мутанта «Комсомолка» попросила доцента Воронежского государственного аграрного университета, специалист по генетике и анатомии Владимира Обрывкова. По словам ученого, такое явление называют «двуликий Янус»: одна голова - две морды. Частный случай сиамских близнецов.

- В данном случае можно говорить о сбое генетического текста. На ранней стадии деления оплодотворенной яйцеклетки - зиготы – произошло деление на два организма, но не до конца. Такое может происходить в области головы или в хвостовом конце. В таком случае получается, что организм развивается как один, но у него две отдельные части. Частота таких случаев невысокая. Один случай на несколько сот тысяч, конкретнее - надо уточнять. Чаще всего это бывает у поросят, встречается и среди телят, - пояснил Владимир Александрович. - Сейчас скажу уже околонаучным языком. Заметил, что даже по годам бывают совпадения на такие случаи. Несколько лет назад было сразу два теленка с двумя головами и двумя хвостами. Этой весной из Острогожского района мне привезли тоже необычного теленка: одна голова, две морды. А тут еще котенок!

Некоторые специалисты называют наиболее вероятной причиной рождения животного-мутанта родственное скрещивание. Но Владимир Обрывков не считает, что это обязательный фактор для развития аномалии.

- Здесь не просто проявился редкий ген, произошло нарушение оси организма. Есть такое понятие «адгезия» – это слипание клеток, которое приводит к формированию определенных правильных структур. Вот тут, наверное, снизились функции адгезии на отдельном участке.