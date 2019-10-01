Первые итоги мусорной реформы в Воронеже: откуда ошибки в квитанциях и зачем сортировать мусор

Уже восемь месяцев воронежцы живут по новым правилам сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов. Мусорная реформа вызвала среди жителей региона неоднозначную реакцию. С одной стороны, с первого дня резко выросли тарифы, а результаты заставили себя ждать. С другой стороны, теперь есть, с кого спросить за свалки или перебои с вывозом мусора. Новый закон, хоть и не на сто процентов, но в принципе разделил сферы ответственности регионального оператора по обращению с отходами и органов местного самоуправления.

Чтобы подвести первые итоги мусорной реформы, «Комсомолка» пригласила к разговору Михаила Батищева, генерального директора ОАО «Экотехнологии», регионального оператора по обращению с отходами в Воронеже, Нововоронеже и семи ближайших районах.

Михаил БатищевФото: Елена ФЕДЯШЕВА

О КОЛИЧЕСТВЕ ЖИЛЬЦОВ УЗНАЕМ ОТ НИХ САМИХ

Как признался Михаил Батищев, многие вопросы в течение этих месяцев пришлось решать, как говорится, с колес:

- Например, одной из серьезных проблем стали пробелы в законе о персональных данных. У нас не было информации о количестве жителей, зарегистрированных по месту жительства. Это стало причиной ошибок в начислениях, с которыми мы столкнулись в самом начале работы, поскольку работаем по заявительному принципу. Если жильцы сами не сообщат нам, сколько проживает людей в доме, то мы это ни откуда не узнаем. Те данные, которые нам передали, часто оказывались ошибочными. Сейчас мы смогли сформировать собственную базу данных и постоянно ее дополняем.

Другой трудностью стало отсутствие у ряда населенных пунктов карты мест сбора отходов, а контейнерные площадки не были укомплектованы необходимым количеством емкостей. Эту подготовительную работу, согласно закону, обязаны провести органы местного самоуправления.

- Все эти обстоятельства и стали причиной сбоев в сборе и вывозе отходов, что вызвало обоснованное недовольство граждан, - считает Батищев. – В тоже время не могу не отметить несознательность некоторых жителей, особенно сельской местности, которые по старинке предпочитают сваливать мусор в ближайший овраг. Мы с ними проводим разъяснительную работу. Медленно, но она дает свои результаты.

СЕТКИ ДЛЯ ПЛАСТИКА И НЕ ТОЛЬКО

Несомненно, одним из главных достижений мусорной реформы в Воронеже можно считать готовность горожан участвовать в раздельном сборе отходов. В частности – в сборе пластиковой тары. Несколько месяцев назад на контейнерных площадках начали появляться сетки для сбора ПЭТ-тары, которые быстро заполнялись. Причем зачастую в них оказывались не только бутылки, но и коробки от тортов и даже пластиковые пакеты. А что можно в них класть?

- На переработку принимаются пластиковые бутылки всех цветов от минеральной воды, сладких напитков, пива, подсолнечного масла, молока, пластиковые канистры от машинного масла, пузырьки от бытовой химии, шампуней, пятилитровые бутыли, - рассказал Батищев. – А вот стаканчики от мороженого, йогуртов, сметаны, тара от тортов и пакеты не годятся. Их переработка у нас еще не ведется.

Региональный оператор уже установил в Воронеже более 700 сеток для сбора ПЭТ-тары и планирует со временем оснастить такими емкостями все контейнерные площадки.

Предприимчивые воронежцы, правда, очень скоро нашли сеткам и другое применение в хозяйстве.

- Говорят, что в них хорошо держать домашних животных, например, кроликов. Емкости стали пропадать, - посетовал Батищев. – Из-за воровства мы несем серьезные потери, ведь стоимость одной сетки около 10 тысяч рублей. По всем фактам краж мы написали заявления в полицию.

По словам Михаила Батищева, контейнеры с ПЭТ-тарой освобождают регулярно. Но, если перед тем, как бросить бутылку в контейнер, ее сжать, то сетка вместит больше пластика и дольше не переполнится.

Отдельный сбор пластика заметно сократит объем бытовых отходов, который отражается на размере платы жителей многоквартирных домов. Вывезенный из контейнеров многоквартирного дома мусор суммируется по итогам месяца, на основе этих данных жильцам выставляется счет. И в силах каждого воронежца сократить эту статью своих расходов. Достаточно смять баклажку и положить ее в сетку для пластика, а коробку от телевизора или микроволновки не отправлять целиком в общий контейнер, а сложить и поставить к стенке бака.

ВЕТВИ И ЛИСТВУ ВЫВОЗИТ УПРАВА РАЙОНА

Проблемным местом в обращении с отходами стал частный сектор, где чаще всего практикуется поведерный сбор мусора, когда отходы выносят в пакетах и складывают в определенное место. Оттуда отходы раз –два в неделю забирает мусоровоз.

- К сожалению, уйти от этого мы пока не сможем, решения этой проблемы нет ни у нас, ни у чиновников, - говорит Батищев. – Люди категорически против размещения контейнерной площадки рядом со своим домом, а старая застройка настолько плотная, что в ней нет мест, отвечающих санитарным требованиям к установке баков. Остается только учитывать это и предусматривать место для контейнеров на этапе планировки новых жилых кварталов.

Сейчас, осенью, в кварталах индивидуальной застройки образуется много растительного мусора: ветви деревьев, листва, трава. Этот мусор бытовым не считается и региональный оператор его не вывозит. Складывая такие отходы в контейнеры, жители тем самым провоцируют образование гор мусора.

- Ветви и листву надо относить на специальные площадки, откуда их вывезет районный комбинат благоустройства, - рассказал Батищев.