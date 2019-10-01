Губернатор поздравил Нововоронежскую АЭС с 55-летием

В минувшую пятницу, 27 сентября, губернатор Александр Гусев посетил Нововоронеж. Сначала он побывал на стройке спортивно-оздоровительного комплекса, а затем принял участие в торжествах по случаю 55-летия Нововоронежской АЭС.

Спортивно-оздоровительный комплекс задуман как универсальное здание для учебно-тренировочных занятий по плаванию, волейболу, баскетболу, мини-футболу, гандболу, а также для проведения оздоровительных мероприятий с жителями города, спортивных мероприятий и соревнований местного масштаба. В спорткомплексе предусмотрены трибуны для зрителей: на 262 места – в спортивном зале и на 134 – в бассейне. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2020 года.

Затем губернатор переехал в местный культурно-досуговый центр, в котором прошло торжественное мероприятие Нововоронежской АЭС.

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Обращаясь к работникам станции, Александр Гусев отметил их значительный вклад в развитие экономики региона:

– Уже после пуска первого энергоблока станции наш регион практически полностью избавился от дефицита электроэнергии. Сегодня электроэнергия станции вместе с вашей трудовой энергией позволяет нам успешно реализовывать экономические проекты, программы развития, которые мы перед собой ставим. Налоговые отчисления станции помогают решать многие вопросы социального характера. Мы уверены в том, что Нововоронежская АЭС будет в числе определяющих драйверов развития нашего региона. И прежде всего, города, на территории которого она находится. В результате в Нововоронеже появляются значимые образовательные, спортивные объекты, новые общественные пространства. Безусловно, мы такую работу будем продолжать.

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Глава региона подчеркнул, что с момента открытия НВАЭС стала первопроходцем в освоении передовых технологий:

– И сейчас станция остается лидером в применении самых современных научно-технологических достижений и разработок. В том числе, они сполна использованы уже в седьмом по счету энергоблоке, который увеличит общую производительность станции в полтора раза. Вы, уважаемые друзья, представляете элиту промышленного комплекса региона. Имея такой мощнейший ресурс, Воронежская область с уверенностью смотрит в будущее, – сказал губернатор.

Александр Гусев поблагодарил нововоронежских атомщиков за работу, поздравил их с юбилеем станции и профессиональным праздником.

В ходе торжественного вечера работники Нововоронежской АЭС получили областные, отраслевые и ведомственные награды.