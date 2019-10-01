Гордума - площадка для политических дебатов или место решения житейских вопросов?

Итоги единого дня голосования в разных регионах в 2019 году и шумиха с выборами в Московскую городскую Думу продемонстрировали очевидную необходимость преобразований в выборной сфере. Об этом заговорил даже президент. Например, все чаще мы слышим предложения о переходе на так называемую мажоритарную систему выборов как минимум на муниципальном уровне. При этом конкуренцию друг другу составят отдельные кандидаты.

Дотянуться до власти рукой

На заседании Совета при президенте по развитию местного самоуправления Владимир Путин уже акцентировал внимание на том, что «каждая конкретная территория должна сама решить, как строить систему местной власти, какая форма организации местного самоуправления в наибольшей степени отвечает интересам граждан».

А в своем ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 года президент отметил, что необходимо «поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность принимать участие в управлении своим поселком или городом, в решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни. Местная власть должна быть устроена так - а ведь это самая близкая власть к людям, - чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой».

У местного самоуправления в России важная роль - объединять интересы личности, общества и государства. Оно должно быть наиболее приближено к населению. Как раз мажоритарная система выборов делает доступным для избирателя его представителя во власти.

Любой желающий может изучить личную и трудовую биографию кандидата, обратиться к нему напрямую с наказами и в конечном итоге сделать свой выбор в пользу того или иного человека независимо от его партийной принадлежности - возможно, именно этого и не хватает нынешнему избирателю, чтобы прийти на выборы?

Фото: Веленгурин Владимир.

За партийными лозунгами не видно людей

Воронежские политологи зачастую говорят: «Люди хотят, чтобы будущие народные избранники построили детскую площадку, установили новые лифты в доме, приструнили жульнические управляющие компании (УК) или ТСЖ, ввели в строй новую дорогу или поликлинику». Действительно, основная задача всех уровней власти, особенно муниципальной, - обеспечить устойчивое развитие территории, реализовать приоритетные проекты и вовлечь в эти процессы жителей.

При смешанной системе выборов, да еще и при отсутствии графы «Против всех», избиратели предпочитают голосовать не за правящую партию, а за любую оппозицию. Фактически за партийными лозунгами и всем надоевшими программами не видно людей, к которым можно обратиться и потом спросить за исполнение. Людям неинтересны выборы, и они на них не ходят. Фактически это жест отчаяния. В связи с чем, возможно, имеет смысл изменить порядок выборов депутатов Воронежской городской Думы с мажоритарно-пропорциональной системы на мажоритарную избирательную?

Этот механизм выборного процесса как раз даст ту самую полную и объективную картину народных предпочтений, которой так давно не видно на наших избирательных участках. Люди получат возможность выбирать так, как они хотят, и того, кого они хотят видеть во власти, а не незнакомых людей, прикрывающихся политическими партиями и лозунгами. Возможно, именно тогда мы получим власть, максимально приближенную к людям. А граждане будут охотнее принимать участие в выборах, зная, что их голос наконец-то будет услышан.

СПРАВКА «КП»

13 сентября 2020 года пройдут выборы в Воронежскую городскую Думу. Она состоит из 36 депутатов, которых пока выбирают по смешанной избирательной системе: 24 депутата проходят по одномандатным избирательным округам и 12 - по партийным спискам. Пропорция - 67% на 33%. Тогда как, например, Облдума формируется 50% на 50%.

Автор: Петр МАМОНТОВ.