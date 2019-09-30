Лишившись ног, житель Воронежской области стал таксистом и встретил любовь

...Но это сейчас. А семь лет назад 39-летний Александр почувствовал, как земля ушла из-под ног - в буквальном и переносном смыслах. Из-за болезни мелких сосудов ему провели ампутацию второй, левой, конечности. Ногу отняли выше колена, как до этого правую. Молодой здоровый мужчина, красавец и спортсмен, в одночасье оказался на обочине жизни.

Жить не было смысла. Так ему тогда казалось.

Любовь к футболу с самого детства

Александр - старший сын в дружной семье Бахмутских. С детства привык отвечать за себя и за младшую сестру. Окончив девять классов, поступил в техникум. Получил водительские права, ушел в армию. Отслужил в ВВС в Казахстане положенный срок.

А потом вернулся в родное село. Работал слесарем, потом водителем в местной газовой службе. Играл в футбол в защите за команду из Колодезного, сейчас это «Факел» Колодезный - чемпион Каширского района 2017 года.

снимок из архива Геннадия Тюльпина.

Любовь к спорту у Александра с самого детства. Еще мальчишкой ездил в Нововоронеж, занимался в местной ДЮСШ - играл в футбол. Его тренеры Николай Внуков, Григорий Марченко до сих пор там тренируют пацанов, команда выступает в Первенстве области среди юношей.

Был женат дважды. С сыном от первого брака, которому уже 24 года, дружат и сейчас. Словом, жизнь была как у всех, ни хуже ни лучше.

...Болезнь проявила себя поначалу онемением правой ступни. Он пробовал лечиться, обследовался у разных специалистов, ложился в больницы, проходил процедуры и глотал таблетки, но ничего не помогало. Становилось только хуже. Врачи ставили диагноз облитерирующий тромбангиит, или болезнь Бюргера, а если по-русски, то непроходимость мелких и средних сосудов конечностей.

В результате долгих мытарств ему ампутировали правую ногу, а четыре года спустя и левую. Рядом все это время, проходя вместе с сыном круги ада, была мама Любовь Яковлевна.

Мама Любовь Яковлевна все время была рядом с сыном.Фото: Светлана КОЛЕСНИКОВА

После второй операции Александр продал машину - зачем она безногому? Он вообще не знал, как жить дальше. И стоит ли?.. В голове крутились мысли о суициде.

- Если б не товарищи по футболу - Гена Тюльпин, Андрей Иванов, Сергей Прытков, не знаю что бы со мной было. Они буквально за шиворот вытащили меня из глубокой депрессии, - вспоминает события семилетней давности наш герой.

Друзья утверждают обратное.

- У Саши всегда был очень крепкий характер, такие люди запросто не сдаются и не пропадают, - говорит Геннадий Тюльпин, тренер ФК «Факел» Колодезный.

Турки кричали: «Раша гуд!»

Друзья проведывали его, тормошили и уговаривали купить машину. А когда купил (сначала это была «шестерка»), подарили ручное управление на нее. Когда Александр снова поехал, он почувствовал себя, наконец, полноценным человеком. Друзья же и убедили его начать таксовать. Хотя он поначалу очень стеснялся своего необычного вида.

Сегодня Александр подрабатывает на своем голубом «Хендае» по утрам на вокзале в Колодезном. Таксует. Кого в соседнее село подбросить, а кому нужно и в Каширское или Нововоронеж. Рано утром мама провожает его на работу: нужно входную дверь открыть, постелить коврик на ступеньки, чтобы сын смог сам спуститься к машине.

Друзья убедили Александра начать таксовать.Фото: Светлана КОЛЕСНИКОВА

Реагируют на безногого водителя пассажиры по-разному. Кто восхищается, подбадривает, а кто и пугается, начинает ругаться.

- Одна дамочка прямо на ходу чуть не выпрыгнула, когда поняла, что ее везет инвалид. Да я уже три года людей вожу, пытался ей втолковать. Не помогло, выскочила, - улыбается наш герой.

У Александра есть и любимая женщина, Ирина. Частный предприниматель, держит в Лисках торговые точки. Подвозил ее как-то, разговорились, приглянулись друг другу. Так и закрутилось. Они встречаются, вместе ездят отдыхать на юг в Краснодарский край. А в этом году в мае махнули в Турцию в Кемер.

Сейчас жизнью у Александра наладилась.Фото: Светлана КОЛЕСНИКОВА

Турки с неподдельной жалостью на него смотрели, когда помогали ему добраться до бассейна!.. А когда он поплыл, обалдели.

- Вся гостиница сбежалась на меня посмотреть, большой палец вверх показывали, «Раша гуд!» кричали, - вспоминает Александр.

В общем, все потихоньку наладилось. Оказывается, и в такой ситуации можно оставаться человеком, жить полноценной жизнью. А живет Александр достойнее многих особей с ногами, мнящих себя мужчинами.