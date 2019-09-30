Александр Лапин открыл 10 заповедей писателя

Как привлечь внимание читателя, за которое борются тысячи источников информации? А тем более, сделать бестселлером философский роман, когда многим сил не хватает на прочтение собственной ленты в соцсетях? И когда диагноз «много букв» звучит как приговор? Писатель Александр Лапин знает ответы.

Своим знанием он поделился во время мастер-класса на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке. В отличие от традиционных встреч с читателями, охватывающих самый широкий круг тем, на этот раз участники получили сконцентрированное представление именно о литературном труде. Не случайно основные принципы своей работы автор назвал «Десятью заповедями писателя».

Итак, заповедь первая:

Роман, а не трактат; образы, а не понятия; эмоции, а не логика.

- Я много лет проработал в газете и могу провести четкую границу между журналистом и писателем. Первый оперирует понятиями и цифрами, а второй – образами. Но все же самое главное в произведении – идея. Она может родиться из ничего. Просто ловите знаки и сигналы, которые подает высший разум. Он всеми нами руководит. Замысел «Крымского моста» родился из истории, которая случилась с моим другом. Он был из Новосибирска, занимался бизнесом. Переехал в Москву, жил хорошо, а потом вдруг взял и застрелился. У меня произошло замыкание. Я искренне не понимал: как такой успешный человек либеральных взглядов пошел в кладовку, нашел ружье и пустил себе пулю? Начал задумываться: почему все это произошло? Видимо, случился сдвиг в душе. Переосмысление всех ценностей. Стал развивать мысль. Это стало отправной точкой для романа.

Заповедь вторая:

Мысль нужно передать через развитие героев и захватывающий сюжет

- Как только вы получили идею, надо собрать материал, а потом решить, кто из героев носителем какой идеологии является. Не надо подавать идею через нудные монологи. Людей интересуют люди. Заходим через них, через образы. Читаю современных писателей и чувствую, что у нас сейчас отсутствует герой. А ведь только люди и запоминаются. Так что вы должны уметь собрать полный набор героев. Дальше ищем интересный сюжет. Без него наши всхлипы и течения мысли никого не заинтересуют.

Все это какие-то простые вещи, которым учат на уроках литературы. Но у нас многие пишут, не понимая даже, что должна быть завязка, кульминация, развязка, пролог, эпилог и т. д. А еще приличного романа не может быть без любовного треугольника. Мы же пытаемся объехать на кривой козе все постулаты. Будто напрочь забыли основы. Пишем, как Бог на душу положит.

Фото с мастер-класса Александра Лапина. Автор: Анатолий ХРУПОВ

Заповедь третья:

Осмысливать историю страны через судьбы людей

- Персонажей нужно провести через цепь событий, необходимых для описания глобальных процессов. Важно создать интригующий многослойный сюжет, помочь читателю осознать: подвижки исторического масштаба происходят у него на глазах. Историю войны 1812 годы мы знаем не по учебникам, а по «Войне и миру» Толстого. Бородинское сражение видим глазами Пьера Безухова. Так и у меня герой «Крымского моста», пережив внутренний надлом, в поисках самого себя и своей первой любви отправляется в долгое путешествие. Плывет на лайнере вокруг Европы, посещает масонские храмы, Афон и другие знаковые места, чтобы в итоге оказаться на украинском майдане и крымском блокпосте, где защитники полуострова готовятся встретить украинских боевиков. Его личная история переплетена с историей страны и всего мира. И именно так эти события запомнятся читателю.

Заповедь четвертая:

Стараться сделать книгу объективной

- Не надо давать оценок и подталкивать читателя к выводам. Необходимо рисовать картину событий с разных точек зрения. За каждым героем - своя правда, которую просто нужно понять. Я начал писать романы в приличном возрасте. Какие-то вещи, которые меня раньше волновали и вызывали возмущение, устаканились. Может быть, в молодости я написал бы с большими страстями, а сейчас уже успокоился. Плюс религиозный опыт накладывает отпечаток. Все это позволяет жить и оценивать поступки людей объективней.

Заповедь пятая:

Увлечь, зацепить читателя, чтобы читалось на одном дыхании

- Надо выбрать пусть и вечный, но сногсшибательный сюжет. Дальше подумать: как подать его в современном мире? Вы можете писать об общественных переживаниях или личных, но подавайте истину через героев, через сюжеты, через образы.

Если прочтете мои романы от начала до конца, то в итоге поймете, что это книги, рассказывающие о религии и философии. Но они поданы в свободной форме, которую легко заглотить. Предыдущий мой роман называется «Святые грешники». Он о духовных поисках. До этого надо дорасти или научиться. Для меня в тот момент было важно выразить свою точку зрения на религиозную картину мира.

К 38 годам дошел до состояния, будто уперся в потолок. Что дальше? А дальше случился перелом: я уверовал в Бога. Но свой путь описал не в виде занудного философского трактата, а в увлекательной художественной форме.

Фото с мастер-класса Александра Лапина. Автор: Анатолий ХРУПОВ

Заповедь шестая:

Смело совмещать и смешивать жанры, чтобы получить синтетический сюжет

- Сегодня нет жесткого понятия «роман» и необходимости написания его в классическом виде. Происходит смешение жанров. И писатель должен использовать формы, адекватные времени. Допустима любая стилевая игра: микс хроники с притчей, социальной драмы с мистикой, детектива с эротическим романом. Последнее в качестве отдельной главы я использовал в «Святых грешниках». И одна возмущенная читательница даже написала, что так нельзя. Но мне было необходимо показать, чем ислам отличается от христианства. В нем секс имеет большое значение. И такая литературная форма подходила лучше всего. Нравится или нет - она работает. Если я начну рассказывать об этом по-другому, вы ничего не поймете и проклянете меня за отнятое время. Поэтому, когда содержание требует смены форм, иду на это без сомнений.

Заповедь седьмая:

Говорить о сложном доступно и просто, следовать правде жизни

- Когда пишешь роман, нужно понимать, как человек воспринимает мир. Вот я захожу в комнату - вижу большую панораму, а затем она сужается. Крупный план сменяется средним, затем планом «человек-человек». У нас сегодня на эту психологическую особенность никто не обращает внимания. А описание людей? Можно, как в Средние века, исписать пять страниц. Но люди сейчас много ездят, много видят. Достаточно отдельных ярких деталей: какие очки, ботинки… Дальше читатель сам все представит. Поэтому важно будить его воображение, а не описывать.

Еще одна важная вещь - темпоритм. Современные люди воспринимают мир быстрее. Первые две части «Русского креста» написаны по-советски. Как травка зеленеет, речка течет. Читатель в этот роман должен войти, как в воду. Многие мне потом писали, что вернулись в детство. Но дальше у меня нет таких описаний природы. Другое время, другие люди, другой ритм жизни. Писатели, которые этого не понимают, начинают вязнуть. Хочется сказать: оставь меня в покое со своими деталями. Вы должны писать так, чтобы читалось легко.

Заповедь восьмая:

Быть искренним: читатель чувствует, что ты сам прошел через то, о чем пишешь

- Открою еще одну тайну. Раньше я думал, что писатель выдумывает всех персонажей, но на самом деле - ничего подобного. Авторы описывают тех, кто вокруг них. Чтобы герой выглядел достоверно, сначала я даже оставляю реальную фамилию, потом немного ее меняю. Если понимаю, что человек может мне пару ласковых сказать, убираю совсем. И радуюсь, когда прототипы себя не узнают: важно ведь, чтобы герои были типичными. Одна знакомая как-то сказала мне: «Ты в этом романе всех своих баб описал». А я подумал про себя: «Так ты же там тоже есть. Хорошо, что не поняла».

Вывод: не нужно сочинять - надо брать из себя. Если просто выдумываешь, то персонажи получаются искусственные, в них нет главного - души писателя, и тогда твое творчество не нужно никому.

Фото с мастер-класса Александра Лапина. Автор: Анатолий ХРУПОВ

Заповедь девятая:

Очистить сознание для творчества

- Изучая мировые религии, я сделал для себя очень важное открытие. Все они имеют общую точку - состояние, которое называется по-разному, но суть одна. Нужно добиться тишины разума. Очистить его от всего ненужного. Этот же прием важен и для писателя. Чтобы наполнить сознание вибрациями творчества и извлекать идеи из ноосферы, превращать их в образы и нанизывать на сюжет.

Заповедь десятая:

Уметь поставить точку

- Автор всегда шире, чем его произведение. Творчество требует, чтобы ты, во-первых, выбирал главное, а во-вторых - интересное другим. Писатель должен уметь сконцентрировать в паре страниц опыт многолетних исследований. Если чувствуете, что исписались, что в загашнике ничего нет - не пишите больше, не понукайте себя. В «Русском кресте» я сумел выразиться на 30%, в «Святых грешниках» - на 70%. И сейчас каждое утро продолжаю вставать и идти к столу. Каждый день по четыре страницы, и так 20 в неделю, 100 - в месяц. Делаю норму, как в колхозе. Но лишь до тех пор, пока есть что сказать.

МНЕНИЕ

Уникальный писательский опыт

Главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев:

- Опыт Александра Лапина уникален. Обычно писать начинают в молодости, а он - в 60 лет. До этого прошел большой путь журналиста, бизнесмена, политика, общественного деятеля. И вот стал романистом. Александр отличается тем, что связал советскую традицию, период 1990-х и современную литературу. Его выступлением я сегодня просто заслушался. Особенно мне понравилась мысль о необходимости учитывать темп жизни. Понимать, как человек воспринимает информацию, делая поправку на клиповость мышления. Мы ведь поглощаем видео жуткими объемами. Пять часов в день человек смотрит ТВ, полтора-два часа сидит в компьютере. И всего восемь минут читает.