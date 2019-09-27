2019-09-27T12:21:36+03:00
Звезды

«Шляпники» и психиатрическая клиника: афиша молодежных мероприятий Воронежа

Куда сходить в ближайшие выходные, 28 и 29 сентября
Кирилл Мишин
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К нам в город приезжает популярная группа The Hatters.К нам в город приезжает популярная группа The Hatters.Фото: Кирилл Мишин
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Фестивали и концерты

The Hatters

В Воронеж приезжает популярная группа The Hatters, так же известная как «Шляпники». Этот коллектив - провокационная и ироничная история о колорите русской души. Лидер группы - известный блогер Юрий Музыченко. В Воронеже музыканты презентуют свой новый альбом Forte & Piano, а так же исполнят все хиты. 16+

Куда идти: Aura, проспект Революции, 56

Когда идти: 28 сентября в 19.00

С кем идти: С теми, кто любит хардкор

Newtierra

28 сентября психиатрическая клиника Newtierra (Mad Metal Asylum) проведет стационарный курс музтерапии в поддержку своего полноформатного альбома «Теневая Сторона». Вас ждет необычная музыка и интересное шоу! 18+

Куда идти: «Клуб 12», ул. Космонавта Комарова, 1А

Когда идти: 28 сентября в 19.00

С кем идти: С теми, кто любит тяжелую музыку

фото из архива "КП". Фото: Кирилл Мишин

фото из архива "КП".Фото: Кирилл Мишин

GoGreen

Фестиваль ЗОЖ пройдет в воскресенье в Центральном парке Воронежа. В мероприятии примут участие более 60 представителей сферы экологии, йоги, спорта, развития и рукоделия. Гости GoGreen смогут посетить бесплатные мастер-классы, послушать лекции о здоровом образе жизни и попробовать шедевры веганской и сыроедческой кухни. 0+

Куда идти: Центральный парк (бывший«Динамо»), улица Ленина, 10

Когда идти: 29 сентября с 11.00 до 20:00

С кем идти: С теми, кто за правильное питание

Игры и мастер-классы

«Мафия»

Самая популярная игра среди молодежи, аналогов которой нет. Игроки должны распознать, кто из них говорит правду по мимике и словам. Если вы переживаете по поводу того, что не с кем идти или вы не умеете играть - отбросьте сомнения! Во время игры вы точно найдете для себя приятную компанию, а ведущий доступно объяснит правила. Все подробности в группе vk.com/nosorog_mafia.16+

Куда идти: «Желтый Носорог», ул. Дзержинского, 16

Когда идти: 29 сентября в 18:00

С кем идти: С друзьями

Hobby Games

Магазин настольных игр Hobby Games ежедневно проводит игротеки и турниры. В субботу в в этом месте играют в словесные ролевые игры. А 29 сентября - пройдет турнир бицбазар Warhammer 40.000, мероприятие будет интересно всем любителям моделизма, а вечером того же дня начнется турнир по игре Magic the Gathering.16+

Куда идти: в субботу - Двор «Пушка», проспект Революции, 39

в воскресенье - Hobby Games, ул. 25 Октября, 50

Когда идти: 28 сентября с 11.00, 29 сентября с 11.00 до 15.00 и в 18.00

С кем идти: С любителями игр

Тренинг межличностных отношений

Человек не может существовать изолировано, не выстраивая и не поддерживая отношений с другими людьми. На тренинге специалисты затронут различные сферы межличностных отношений: в семье, на работе, с друзьями, родными и близкими людьми. Этот разбор должен дать возможность каждому участнику осознать внутренние барьеры и ограничения, которые мешают продуктивным отношениям. Все подробности в группе https://vk.com/tr_vrn. 18+

Куда идти: «Желтый Носорог», ул. Дзержинского, 16

Когда идти: 28 и 29 сентября с 11.00 до 17.00

С кем идти: С теми, кто хочет

фото из архива "КП". Фото: Кирилл Мишин

фото из архива "КП".Фото: Кирилл Мишин

Кино

«К звёздам»

По сюжету инженер армейского корпуса ищет отца-ученого, который пропал двадцать лет назад. Сложность состоит в том, что зона поиска - бескрайний космос. В роли инженера - Брэд Питт, ученого играет - Томми Ли Джонс. 16+

Куда идти: Твой любимый кинотеатр в городе

Когда идти: В любое время

С кем идти: Со своими друзьями

«Герой»

15 лет назад Андрей под руководством своего отца прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто хочет его убить - неизвестно. 12+

Куда идти: Ближайший кинотеатр

Когда идти: В свободное время

С кем идти: С любителями боевиков

ИСТОЧНИК KP.RU

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