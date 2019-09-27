Выходные в Воронеже: Велоночь, эко-фестиваль, Манхэттенский кинофестиваль

ВЕЛОНОЧЬ

28 сентября в Воронеже пройдет очередная Велоночь. Велосипедисты стартуют от дворца спорта «Юбилейный» и пройдет по улицам Карла Маркса, Революции 1905 года, Среднемосковской, Московскому проспекту, улицам 45-й Стрелковой дивизии, Транспортной, проспекту Революции, улицам Пушкинской, Среднемосковской, Кольцовской, Карла Маркса – и вернутся к месту старта. Колонну будут сопровождать экипажи ДПС и машины волонтеров.

Сбор участников в 19.00 у дворца спорта «Юбилейный».

МАНХЭТТЕНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

По 2 октября в кинотеатре "Спартак" воронежцы смогут выбрать лучший фильм самого крупного фестиваля короткометражного кино - Manhattan short 2019, который проходит под слоганом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль». В программе (18+) длительностью 2 часа 25 минут покажут 10 минифильмов из Франции, США, Канады, Финляндии, Великобритании, Ирана и Германии. О чем они?

«Футбольный клуб города Нафта» (Франция). В Тунисе два любящих футбол брата находят осла, заблудившегося посреди пустыни на границе с Алжиром. Но почему у осла наушники в ушах и «мука» в поклаже?

«Мусор» (США). Авария на строительной площадке заставляет бригадира Армандо экстренно спасать подчиненного. Тем временем ему открывается невероятная правда о мрачном мире рабского труда иммигрантов в США.

«Урок вождения» (Иран). По иранским законам муж Бахаре должен сопровождать ее на уроках вождения, чтобы не оставить наедине с инструктором. Но что делать, если двое мужчин не могут поладить друг с другом?

«Секреты мастерства» (Канада). Официантка высококлассного ресторана доходит до того переломного момента в общении с трудными клиентами, когда нужно приготовить специальное блюдо, имя которому «Месть».

«Сильвия» (Великобритания). Основанная на реальных событиях история о том, как продажа автомобиля может стать равноценной потере близкого человека.

«Матч» (Финляндия). Обычный теннисный матч между двумя женщинами превращается в напряженное соревнование, пока они не обнаруживают одну общую черту.

«Издалека» (Великобритания). Пожилой Найджел, в исполнении знаменитого Тимоти Сполла, живет под гнетом прошлого и воспоминаний о семье, пока его одиночество не нарушает странный гость.

«Малу» (Германия). Отвергнутая знаменитой танцевальной школой Малу получает редкий шанс доказать, что даже в ее условиях можно стать танцовщицей.

«Дела семейные» (Великобритания). Что может быть хуже, чем проснуться в спальне незнакомца на свое 30-летие? Возможно, сам незнакомец, входящий в комнату…

«На краю света» (США). В апокалиптическом будущем одинокая служащая находит утешение с солдатом во время последней мировой войны. Но их счастье находится под угрозой, когда солдат отправляется обратно в бой...

"ЗОЛОТОЙ ЕДИНОРОГ"

Воронеж присоединился к международному кинофестивалю «Золотой Единорог». По 29 сентября в кинотеатре «Пролетарий» показывают лучшие зарубежные фильмы о России. В программе форума картины, получившие высокие оценки и признание международного жюри.

27 сентября в 17.00 – драма, комедия «Хрусталь» (Беларусь, Германия, США, Россия, 18+)

28 сентября в 15.10 – докфильм «Белая стрела» (Германия, Россия, 12+) и короткометражка «Правда» (Франция, Германия, Лихтенштейн)

28 сентября в 17.00 – драма «Переводчик» (Куба, Канада 16+)

29 сентября в 17.00 – драма «Серхио и Сергей» (Испания, Куба, 12+)

На все показы фестиваля "Золотой Единорог" вход свободный.

МУЗЕЙ В КИНО: «Импрессионисты»

В фильме, который покажут в кинотеатре "Спартак" 28 сентября, демонстрируется уникальная выставка, посвященная ключевой фигуре арт-мира, изобретателю импрессионизма как явления - парижскому коллекционеру Полю Дюран-Рюэлю. Собранная силами международной группы организаторов, эта выставка, возможно, является самым исчерпывающим исследованием феномена импрессионизма в истории искусства. В фильме также рассказывается история этого незаурядного человека и демонстрируются всемирно известные шедевры Моне, Сезанна, Дега и многих других импрессионистов. Начало в 15.00.

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ТЕАТР В КИНО: «Амстердам»

28 сентября в кинотеатре "Спартак" в 18.00 пройдет трасляция из театра "Современник". Это удивительный спектакль, который заставляет зрителей сначала смеяться до слез, потом плакать сквозь слезы, а в финале умиляться над хэппи-эндом. Первое действие - действительно комедия, с забавными и нелепыми ситуациями, гротеском, алкоголем и даже эротическим сном. Но затем сквозь веселость и кураж начинает просматриваться другая сторона медали: взаимоотношения отцов и детей XXI века. Как пережить новость о том, что твой сын (в которого вложена куча денег, надежд и британского образования) приехал в Амстердам на гей-парад? Да еще с приятелем по имени Долорес! Но во втором действии каждого персонажа разворачивают к зрителю другой стороной. И оказывается, что все разрешимо, надо только научиться слышать и понимать друг друга. В спектакле много юмора, анекдотичности и шуток на грани фола, но все настолько тонко, что нет вульгарности. Тем не менее спектакль для зрителей старше 18 лет. Начало в 18.00.

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ЗАКРЫТИЕ КОННО-СПОРТИВНОГО СЕЗОНА

28 сентября в конно-спортивном комплексе «Яменская слобода» (село Ямное, ул.Строителей, 8/2) пройдет турнир, закрывающий сезон. Это будут соревнования по выездке в рамках второго этапа Кубка Воронежской области. В турнире участвуют спортсмены из разных регионов России. Будут определены победители в нескольких видах программы: «Предварительный приз. Дети» А (юные спортсмены будут выступать в красочных костюмах); Командный приз. Дети; Предварительный приз. Юноши; Командный приз. Юноши, Малый приз; Езда по выбору.

Для зрителей организаторы обещают развлекательную программу. Соревнования начнутся в 10.00 и продлятся до 18.00. Вход бесплатный.

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ В НЕЛЖЕ

28 сентября в Нелжа.ру пройдет тематический день. Путешественники расскажут об экспедиции на полуостров Таймыр. Гостей парка также ждет выставка настоящей экспедиционной техники (военных вездеходных КАМАЗов, снегоболотоходов «ТРОМ-8» и «АРГО» и других машин). воссозданный лагерь и быт участников экспедиции, «Школа юного путешественника», где ребята смогут познакомиться с навыками жизни в дикой природе, о

которых им расскажут опытные путешественники. А взрослые тем временем смогут участвовать в мастер-классе по приготовлению ухи. В этот день покажут также спектакль Малого театра кукол из Санкт-Петербурга «Алеутские сказки», поставленный по сказкам народов севера (в «Шатре Сказок»), акустический концерт пройдет на сцене у здания Земской школы, где участники экспедиции споют под гитару свои походные песни, а также географическая викторина, на которой можно будет выиграть книги участников экспедиции на Таймыр. А завершит день огненное шоу.

ТЕАТР В КИНО: «Богема»

29 сентября в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция «Богемы» из Метрополитен опера. Страстная, неподвластная времени история любви молодых художников в Париже, может претендовать на звание одной из самых популярных опер в мире. «Богему» в постановке Франко Дзеффирелли уже много лет любит и ценит публика не только в Метрополитен, но и во всем мире: поэзия маленьких вещей и больших открытых пространств, засыпанных снегом, блестяще воплощена итальянским режиссером на сцене и не теряет своего очарования на большом экране при трансляции в кинотеатрах. Изюминкой представления стал дебют Кристины Ополайс, одной из ведущих певиц пуччиниевского репертуара, в партии Мими. Начало в 18.00.

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ЭКОФЕСТИВАЛЬ GoGreen

29 сентября в Центральном парке пройдет экофестиваль GoGreen. На форуме воронежцев ждут более 60 активностей в сфере экологии, зож, йоги, спорта, развития и рукоделия, два десятка бесплатных мастер-классов для детей и их родителей, лекции о зож, растительном питании и саморазвитии.

Начало в 11.00.

ЗАПОВЕДНЫЙ ВОРОНЕЖ

29 сентября в книжном клубе «Петровский» откроется выставка работ участников пленэра «Заповедный Воронеж». Экспозиция представит живопись и графику, посвященную исторической части города.

В начале августа около 40 художников разных возрастов приняли участие в пленэре, который проходил в историческом центре Воронежа – по улочкам за главным корпусом ВГУ. Именно на этой территории располагалась воронежская крепость и селились первые жители города.

- Исторический центр Воронежа вдохновлял и продолжает вдохновлять многих художников. Например, в музее имени Крамского хранится пейзаж Мстислава Добужинского «Провинция. Воронеж» 1912 года. На картине признанного живописца, графика, сценографа изображён Ильинский съезд с видом на Ильинскую церковь. Спустя более ста лет на улице можно узнать строения, нарисованные Добужинским, - рассказывает Владимир Размустов.

Участники пленэра выбирали понравившиеся виды, а потом запечатлели уютные улочки и знаковые места города в самых разных техниках – масло, акварель, пастель, маркеры. Результат можно будет увидеть на выставке «Заповедный Воронеж». Вход свободный. Экспозиция продлится до 15 октября.

К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ВОРОНЕЖА

В музея имени Крамского работает выставка первого почетного гражданина Воронежа. «Всем сердцем любивший Россию» - экспозиция, посвященная 100-летию со дня рождения Ваcилия Криворучко.

В выставочном зале показывают живопись, графику, скульптуру мастера - более 150 произведений художника, созданных в период с 1950-х по 1994 годы - из собраний Воронежского музея имени Крамского, Воронежского краеведческого музея, Лискинского историко-краеведческого музея, Новоусманской межпоселенческой библиотеки. Помимо известных картин «Воронеж – стройкам коммунизма», двух триптихов «Новоронежская атомная», «Ветер времени», «Колокола (Ростовские звоны)», «За честь Отчизны», «За землю Русскую», «Набат» представили малоизвестные произведения из частных и музейных коллекций.

Выставку дополнили деревянные скульптуры, созданные в 1960-е годы, личные вещи художника, старинные книги XVII–XIX веков.

Экспозиция продлится до 6 октября.

ЭКСКУРСИЯ-БРОДИЛКА

Экспозицию работ художника Василия Криворучко «Всем сердцем любивший Россию» можно посмотреть в игровой форме - на экскурсии-бродилке.

- Увлекательный квест в форме вопросов познакомит с произведениями искусства, которые создал Василий Криворучко во время путешествия по разным странам. Многие картины посвящены истории России. Участникам нужно будет ответить на 16 вопросов, среди которых предлагается найти картину по фрагменту или названию, либо придумать свой вариант наименования того или иного произведения, - объяснили в музее.

Принять участие в игре-бродилке можно по 6 октября включительно в рабочее время музея, пройти ее могу дети от 8 лет и взрослые.

125-ЛЕТИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Воронежскому краеведческому музею 125 лет! К юбилею приготовили выставку «На перекрестке тысячелетий» в здании на Плехановской. Она представила редкие документы и экспонаты, проливающие свет на историю создания и пополнения уникальных музейных коллекций. Фонды краеведческого музея насчитывают более 170 тысяч единиц хранения. В его экспозициях и запасниках содержится более 5 тысяч экземпляров редких книг, свыше 1600 единиц старинных и древних образцов керамики и фарфора, ценная этнографическая коллекция из более 3,4 тысяч предметов, а также большие коллекции оружия, нумизматики, фалеристики, бонистики, филателии.

ПЛАТОНОВСКАЯ ВЫСТАВКА

В музее имени Никитина открылась выставка «Прошу оставить как есть». Она посвящена жизни и творчеству Андрея Платонова. Проект приурочен к 120-летию со дня его рождения.

Многие художественные произведения Платонова, изданные при жизни писателя, подвергались неоправданному редактированию. Он болезненно переживал сокращения и переиначивание текстов, о чем свидетельствуют его записи на полях машинописей: «Прошу оставить как есть», «Прошу считать по-моему». На первой странице книги «Одухотворенные люди», вышедшей в 1942 году, Платонов написал: «Сокращенное издание, сильно переработанное редактурой – до искажения». В 1946 году, после выхода рассказа «Возвращение», его перестают печатать. В «оттепель» 60- те же самые заредактированные произведения переиздаются.

Большая часть платоновского архива (неопубликованные рассказы и повести, романы, киносценарии и пьесы) была издана в авторской версии и прокомментирована относительно недавно. Владимир Васильев в 80-х годах в своей книге «Андрей Платонов. Очерк жизни и творчества» заметил: «Читатель разминулся с Андреем Платоновым при его жизни, чтоб познакомиться с ним в 60-е годы и открыть его заново уже в наше время». Выставка знакомит с творчеством художников, которых вдохновили эти произведения Платонова. На выставке представлена графика Анатолия Смирнова по мотивам повестей и рассказов «Сокровенный человек», «Река Потудань», «Фро», «Ювенильное море», «Такыр». А также серя акварелей Василия Дмитриенко. Она посвящена сюжету лирически-пронзительной и в тоже время философской повести «Джан». Наряду с графическими работами на выставке представлены фотографии и прижизненные издания воронежской периодики и книг Андрея Платонова.

Выставка будет работать в здании Мещанской управы (ул.Плехановская, 3) до 6 ноября.

КОД КЛОУНАДЫ

27 сентября в Доме-музее Дурова откроется выставка «Код клоунады», посвященная 155-летию Анатолия Леонидовича Дурова. На ней можно посмотреть скульптуры клоунов из коллекции дрессировщика и экс-директора воронежского цирка Бориса Бирюкова, подлинные и стилизованные костюмы зарубежных клоунов, современников Дурова, фотографии германского клоуна Нойманна, работы фотографа Дмитрия Шахина. Выставка продлится до конца октября.

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